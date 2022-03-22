Одичание и ожесточение приходит быстро

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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Одичание и ожесточение приходит быстро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в истории России. Фактический мораторий на смертную казнь впервые в Европе был введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 12)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Служба безопасности Украины фактически подтвердила использование торговых центров в Киеве в качестве баз для военной техники и складов вооружений. Тем самым украинские военные подставили под удар целый микрорайон и множество простых киевлян. Подробности...

«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...
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Зеленский достроил свою диктатуру

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Чем Байден вооружил Зеленского

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

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  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
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    Как Россия создавала защиту от санкций Запада

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    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Сергей Худиев

    Одичание и ожесточение приходит быстро

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 марта 2022, 09:28

    Уход России из Совета Европы вызвал новую волну разговоров об отмене моратория на смертную казнь. Как, например, заявила фракция ЛДПР, «Россия покидает Совет Европы, а значит скидывает с себя оковы чуждых нам ценностей и правил. Одно из них – запрет на смертную казнь, которая применяется повсеместно за пределами Евросоюза».

    Конечно, поднять вопрос о возвращении смертной казни – значит, привлечь симпатии избирателей. Множество простых людей поддерживают эту меру. Против выступают те, кто рассматривает проблему профессионально – криминологи и юристы. Церковь тоже последовательно выступает против – о чем еще раз напомнил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

    Но один из главных доводов, который выдвигается в нынешней полемике – будто отказ от смертной казни был навязан нам европейскими структурами и противоречит нашей культуре и традициям – стоит рассмотреть подробнее. Исторически он просто неверен. Фактический мораторий на смертную казнь был впервые в Европе введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года.

    Согласно указанию императрицы, приводить в исполнение смертные приговоры можно было только с ее разрешения – и за все время ее правления, с 1741 по 1761 год, не был казнен ни один человек. Это было личным решением государыни, продиктованным, как говорят историки, ее глубокими религиозными убеждениями. Ее поведение оказало большое влияние на другие страны – и знаменитый итальянский юрист Чезаре Беккария в своем труде «О преступлениях и наказаниях» (1764), где он выступает против смертной казни, говорит о «блистательном уроке», который подает «пример императрицы Московии Елизаветы».

    Екатерине Великой пришлось вернуть смертную казнь – особенно из-за восстания Пугачева – однако и она стремилась всячески сократить область ее применения. Смертная казнь возможна для обуздания мятежа, смуты и анархии – но ее следует избегать в мирное и спокойное время. «При спокойном царствовании законов, – полагала императрица, – в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтобы отнимать жизнь у гражданина». В своем «Наказе», обращенном к членам комиссии, которая должна была составить новое «Уложение о наказаниях» она пишет, что жестокость наказаний не должна быть больше, чем это необходимо для сдерживания преступности. Екатерина указывает, что суровые кары не достигают цели: «исторический опыт показывает нам, что очень нередко особенно сильная преступность уживалась наряду с самыми жестокими наказаниями».

    Фото: Pat Sullivan/AP/ТАСС

    Многие образованные русские люди XIX века полагали нравственно отвратительным лишать жизни безоружного человека, находящегося в их власти. Как писал, например, в 1824 году член государственного совета, адмирал граф Н. С. Мордвинов, «имеет ли человек право отнять у подобного себе то, чего, раскаявшись в последствие, он не в силах ему возвратить? Судья, постанавливающий смертный приговор, невольно чувствует душевное содрогание: но есть ли это напоминание ему совестью о том, что он принимает на себя ему не принадлежащее? Нравственный и всеобщий закон, воспрещающий убивать безоружного, должен ли измениться в своей правости в применении к обществу, а окованный, лишённый свободы, предаваемый смерти, по невозможности его быть далее вредным – не есть ли жертва бесполезная?»

    Общая тенденция к смягчению уголовного права сохранялась и при других Романовых – и, таким образом, постепенное избавление от смертной казни – это наша, русская традиция, коренящаяся в православной вере. Развитие русского общества шло к окончательному избавлению от этого вида наказания – и этот процесс был заторможен смутой 1905-1907 годов, когда смертные приговоры стали относительно широко выноситься мятежникам и революционерам.

    Катастрофа 1917 года, приведшая к страшному нравственному и цивилизационному обвалу, отразилась в немыслимом еще недавно удешевлении человеческой жизни и применении смертной казни в масштабах, неслыханных для Российском Империи. Если Военно-полевые суды, действовавшие 8 месяцев с 1906 по начало 1907 г., вынесли чуть больше тысячи смертных приговоров, реально казнено 683 человека, то в 1937-1938 гг. к высшей мере наказания было осуждено 681692 тысяч человек. Нам стоит помнить о том, что смягчение нравов происходит медленно и с трудом – а вот одичание и ожесточение приходит быстро.

    Разумеется, опасный злодей должен быть лишен возможности причинять вред. Но современное государство – которое, слава Богу, далеко от мятежа и анархии – может содержать его под стражей пожизненно. Доводы относительно того, что смертная казнь ничуть не сделает наше общество безопаснее – скорее наоборот – уже приводились. Здесь мы только отметим, что отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в нашей истории.

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