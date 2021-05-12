Вернуть смертную казнь

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НОВОСТЬ ЧАСА

Мишустин назвал жадность ряда компаний одной из причин роста цен на продукты

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
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К атаке на Израиль привели арабские хитрости

Дым над домами в Израиле – следы от ударов палестинских ракет ZUMA/ТАСС
Сотни ракет выпущены в последние часы по Израилю из сектора Газа, есть погибшие и раненые. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику. Почему традиционный для страны конфликт внезапно обострился до такой степени? Причиной тому стало сразу несколько совпадений. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Вернуть смертную казнь

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Подробности...

Дети становятся заложниками гуманизма

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. Подробности...
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За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Подробности...
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Обсуждение: 9 комментариев

Таджики против киргизов: новая война?

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин назвал жадность ряда компаний одной из причин роста цен на продукты
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    Сергей Мардан

    Вернуть смертную казнь

    Сергей Мардан
    публицист
    		12 мая 2021, 12:50

    Убийство детей в казанской школе №175 – это тяжелейший удар по российскому государству. Это не просто очередное «резонансное» преступление. Все гораздо хуже. Это преступление подрывает основы самого государства. Это удар по общественной стабильности, разрушающий общественное здоровье России.

    Корневая функция государства, помимо защиты от внешнего врага – обеспечение справедливого правосудия. Понятие «справедливость» людьми ощущается интуитивно. Они почти никогда не могут его внятно объяснить, но с легкостью вынесут суждение о том или ином событии, решении, факте – «Это – справедливо» или «Это – несправедливо».

    Наступает тот самый момент, когда мы должны вернуть в национальное законодательство смертную казнь. Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Не «исправления» и не «перековки». Весь этот весь псевдогуманитарный мусор придумали большевики, которые «отменили» религиозную этику и попытались написать собственную. Не очень удачно.

    Мы сегодня должны отказаться не просто от советской терминологии, мы должны отказаться от подмены ключевых человеческих смыслов на фальшивые аналоги. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. Не пенитенциарным учреждением. И, конечно, справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Эпоха Просвещения и европейский гуманизм закончились двумя мировыми войнами и Холокостом, а европейцы и мы, как часть большой Европы, продолжаем толковать про общечеловеческие ценности, которые полностью обанкротились еще несколько десятилетий назад.

    Запад продолжает на всех парах нестись в постмодернистский ад, отказываясь признавать реальность, в которой архаика, или точнее – Традиция заполняет улицы его городов в образе иной цивилизации. Запад в своих бессильных претензиях на моральное лидерство жалок и уже сегодня выглядит обреченным. Традиционный Восток плевать хотел на эту мораль импотентов и продолжает жить по этике, сформулированной человечеством 2000 лет назад.  

    Фото: Pat Sullivan/AP/ТАСС

    Моральный выбор, стоящий перед любым европейцем, выглядит довольно просто. В одной версии ему предлагается в виде нормы Брейвик, убивший 77 человек, который теперь живет в полном комфорте с телевизором, прогулками и фитнес–клубом. А в другой – нет, не Саудовская Аравия, хотя и она тоже – а Соединенные Штаты Америки, отправляющие убийц детей на мучительную смерть на электрическом стуле.

    И нам пора уже перестать корчить из себя «единственного европейца» (со времен Пушкина ничего в этом смысле не изменилось) и насиловать этим абсолютно традиционное сознание российского гражданина. Он это не ценит, он в это не верит, он – не хочет быть европейцем. Европа, кстати, в это тоже никогда не верила. Поэтому, ельцинский мораторий на смертную казнь стал бессмысленной, пустой бумажкой раньше, чем она вышла из президентской канцелярии. Но, если у советников Ельцина в 1996 году, когда они отменили смертную казнь, была хоть какая–то внятная логика, сегодня от нее ничего не осталось.

    Нас не примут в семью «цивилизованных народов».  Это – окончательно решено. Нами «цивилизованные народы» – пугают. Мы неудобные, большие, мы – не разделяем европейские ценности. Это официальная формулировка, произнесенная многократно множеством западных политиков. В таком случае – зачем? Зачем нам оставаться в Совете Европы? Зачем нам служить вечными мальчиками для битья? Зачем нам стрелять себе в ногу, отказывая обществу в его яростном запросе на справедливость?

    Смертная казнь – это справедливое воздаяние за самые страшные преступления. Список этих преступлений, действительно, менялся с течением столетий, но включение в него преступлений, за которое государство воздает преступнику смертной казнью, убийства детей и терроризма вряд ли вызовет бурные споры. Тут у нас будет почти что единодушный консенсус. Это решение для российского общества может стать не менее важным, чем возвращение Россией Крыма в 2014 году. Ведь это то, что мы хотели и хотим больше всего на свете – справедливость.

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