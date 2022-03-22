Европа превращается в Украину

Сегодня я хочу обратиться к той истории, о которой мне вчера написали в личку человек, наверное, пятьдесят. «Юрий, выскажите свою позицию и поддержите, пожалуйста, блогера из Латвии Кирилла Федорова, которого несколько дней назад арестовали за «госизмену и шпионаж в пользу России». Причем эта самая «госизмена» заключалась в том, что человек имел особую точку зрения по поводу операции российских Вооруженных сил на территории Украины и встал на сторону Москвы. Сегодня конкретно в Латвии это считается госизменой.

Сразу хочу сказать, то, что вы предлагаете – собирать подписи, дать срочно этому человеку гражданство Российской Федерации, что об этом нужно много говорить и так далее – поверьте, сегодня это не работает. Я понимаю, что вы привыкли, что это работало раньше, но сегодня это не работает. И я объясню, почему.

Я не случайно акцентировал внимание в свое время на то, что после 24 февраля был перейден Рубикон. И он был перейден не только Российской Федерацией. На самом деле перейден этот Рубикон уже и Европой. Уже никто сегодня не будет вам гарантировать в Европе никаких прав и свобод. Сегодня Европа идет ровно по тому же пути, по которому шла Украина в 2014 году. Элиты Европы уже приняли решение к жесткому противостоянию с Российской Федерацией, а война всегда ведется по одним и тем же правилам. В том числе и информационная.

Вспомните судьбу тех людей, которые пытались выступить против войны на Украине в 2014-2015 годах. Самая печальная и самая показательная судьба Олеся Бузины, которого просто застрелили, а его убийц, по сути, никто и не искал. Потому что его убийцами были власти Украины, которые осуществили это политическое убийство руками каких-то своих подонков. В Европе и, в частности, в Латвии пока этого не делают. Но жесткая зачистка оппозиционного информационного поля будет проводиться. Ровно по тем же лекалам, по которым она проводилась на Украине.

Украина ведь тоже до своего нынешнего состояния опускалась не один год. Вначале в 2014 году там еще были какие-то обмены мнениями. Можно было о чем-то спорить, выдвигать свою точку зрения, пытаться ее отстаивать. Это можно было делать еще даже в 2015 году. А потом пошла жесткая зачистка. Постепенно выдавливалось любое инакомыслие, пока несколько дней назад официально не было объявлено, что в стране может быть только одна точка зрения, и это точка зрения власти. Никакого ни влево, ни вправо движения быть не может. Все это сегодня на Украине запрещено, и Украина к этому шла целых восемь лет.

А Европа на этом пути находится просто на первой стадии. Именно по этой причине там пока никого из лидеров общественного мнения, которые выражают другую, не сходную с официальной, точку зрения, не убивают. Но уже очень скоро это тоже может стать реальностью.

Причем Кирилла Федорова посадили демонстративно. Дело в том, что он уже собирался сбежать из Латвии. У него уже были куплены билеты. То есть на самом деле власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения.

Это очень важный момент. Если вам будут говорить, что вот – он же мог уехать! – нет, он не мог уехать. Он хотел уехать, но ему это не дали сделать. Его просто взяли и демонстративно посадили за то, что у него есть другая точка зрения. Если вам кто-то будет говорить что-то иное, то это наглая и циничная ложь. И это сегодня происходит в Европе. В стране Европейского союза. В стране – члене НАТО. Поэтому я сразу говорю – ребята, не питайте иллюзий. Никто Кирилла Федорова, никакой российский МИД никогда не освободит. Единственное, что может быть – это его на кого-то обменяют. Если латвийское правительство сочтет это возможным. По сути, он уже сегодня – военнопленный. Военнопленный информационного фронта. И то же самое сегодня будет со всеми теми блогерами, со всеми теми лидерами общественного мнения, которые попытаются высказать отличную от официальной точку зрения. Потому что во всех странах Европы постепенно прокачивается режим русофобии.

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Началось это на самом деле не 24 февраля. Я общался с ребятами, которые живут в Германии. Те люди, которые имели мужество идти против общего мейнстрима, им создавали проблемы и раньше. Например, журналисты, которые пытались бороться с русофобией в своей стране, им просто не открывали кредитные карты. Представьте, что такое в Германии жить без карты. То есть их мягко выдавливали из страны. И в том конкретном случае, о котором я сказал, это у них получилось. Сегодня война вышла на новый этап. Соответственно, действия европейских чиновников гораздо более жесткие.

Да, Кирилла Федорова надо каким-то образом спасать. Но подчеркиваю, единственный способ его спасти – это на кого-то обменять. По Кириллу Федорову принято политическое решение, а любое политическое решение не отменяется какими-то «свободами слова», «правами человека», в том числе и в Европе. Всем в Европе наплевать на эти понятия, и давным-давно уже наплевать. Нет никакой свободы слова и прав человека в Европе. Вернее, они есть, но только у тех, кто действует строго по правилам, которые спускаются сверху. Шаг влево, шаг вправо – ты уже неблагонадежный. Два шага влево, два шага вправо – ты уже враг общества. Три шага влево-вправо – у тебя уже нет никаких прав.

Если мы еще раз внимательно под этим углом посмотрим, во что сегодня трансформируется Европа, то мы увидим, что Европа сегодня постепенно превращается в Украину. И это, к сожалению, дальше будет только нарастать. Поэтому все люди, которые сегодня живут в Европе – трижды подумайте, когда вы будете высказывать свою активную гражданскую позицию. Да, пока вы просто обычный человек – вас трогать не будут. Да, пока вы просто дома будете агитировать за то или иное мнение – вас трогать не будут. Но если вы станете лидером общественного мнения, каким был Кирилл Федоров – вас в покое не оставят.

Но это не значит, что нужно прекратить бороться. Обязательно нужно бороться! Потому что если остановиться, если сложить руки, то Европа будет идти ровно по том же пути, по которому шла Украина. И свалится в нацизм. Потому что другого пути противостоять правде у нее не будет.