Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Я внимательно наблюдаю за социальными сетями и информационным пространством, и за последние два дня я заметил очень интересную новую тенденцию. В украинских социальных сетях начинают раздувать тезис о том, что вот буквально скоро, через десять дней, 28 марта будет очередной саммит НАТО, на котором будет принято решение о вхождении войск НАТО на территорию Украины. И тем самым войска НАТО спасут эту самую Украину.

Давайте разберемся, насколько это реально.

Если мы внимательно посмотрим на то, что в свое время говорили вокруг будущего на тот момент конфликта на Украине западные так называемые партнеры Украины, то они же еще осенью 2021 года говорили, что «мы не будем своими военными силами защищать территорию Украины. Никакие войска НАТО на территории Украины не появятся. Да, мы будем, безусловно, помогать официальному Киеву, но он должен действовать сам».

Хорошо, скажете вы, это было до войны. А что случилось потом? Помните первый флешмоб, который должен был мобилизовать граждан Украины, чтобы они воевали до последнего украинца – это «Весь мир с нами». Как я уже показывал в одном из своих предыдущих материалов, с точки зрения Украины, «с нами далеко не весь мир». Примерно одна пятая его часть по населению. Это, естественно, Соединенные Штаты Америки, Канада и большая часть Европы. А весь остальной мир как раз против Украины. Более того, косвенно он поддерживает как раз именно Россию. Именно потому, что этот тезис становится очевидным уже даже гражданам Украины, в общество вброшен следующий: «НАТО теперь точно зайдет на Украину своими войсками, потому что по-другому быть не может».

Почему так? Да потому что ситуация на фронтах для ВСУ просто аховая. Примерно половина боевой техники уже уничтожена. Войска сильно измотаны. Некоторые окружены и уже в котлах, как мариупольская группировка. Остальной донецкий фронт дышит на ладан и вот-вот попадет в окружение. Ситуация под Харьковом для ВСУ складывается на сегодняшний момент не самым лучшим образом. Киев почти окружен. Российские войска подходят к Кривому Рогу, они обложили Николаев, а еще все ждут десанта в районе Одессы.

И сегодня, для того чтобы мобилизовать население Украины и чтобы продолжать удерживать в нем уверенность, что победа очень скоро будет за ними, можно сегодня это пропагандировать только одним тезисом: «К нам на помощь придут войска НАТО». Продержитесь еще немного, еще десять, ну двадцать дней, они точно придут, переломают хребет российской армии и будут гнать ее до Москвы.

Так зачем же они это делают, прекрасно понимая, что никаких войск НАТО на территории Украины не будет? А делают они это по одной простой причине. Ровно по той же самой причине, почему в 2014 году они начали войну в Донбассе. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Именно по этой причине сегодня варварски уничтожаются объекты инфраструктуры.

Обратите внимание, совершенно не случайно сегодня Вооруженные силы Украины располагаются в детских садиках, школах, больницах, объектах социальной инфраструктуры, вынуждая тем самым российские войска наносить по ним удары. Например, мои родные Сумы – один из штабов местной территориальной обороны расположен внутри детской областной больницы! То есть они сверху прикрываются детьми! Да, конечно, по детской областной больнице удар наносить никто не будет. Потому что это было бы чудовищно. Но рано или поздно те люди, которые отдавали эти приказы, они обязательно понесут ответственность.

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Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Почему? Да по одной простой причине. Сегодня в социальных сетях упоротые «патриоты» могут сколько угодно истерить по поводу того, что украинцы никогда не будут с русскими жить в мире и дружбе. Последние восемь лет являются отличным доказательством того, что мозги жителей Украины прошиваются элементарно. Стоит им подпасть под действие какого-то информационного купола, и в течение нескольких лет они начинают думать совершенно иначе.

И вот этого-то сегодня больше всего боятся не только официальные власти в Киеве, но и их спонсоры в Вашингтоне и Лондоне. Потому что именно они занимались прошивкой мозгов украинских граждан, и они отлично понимают, что обратная перепрошивка не только возможна, она неизбежна. И больше всего они сегодня боятся того, что те люди, которые сегодня выживут и останутся на территории Украины, что из них завтра будут созданы новые бригады каких-нибудь новых ВСУ или еще не знаю чего, которые завтра либо послезавтра встанут плечом плечу – как, например, бригады Вооруженных сил Республики Беларусь – вместе с бригадами Вооруженных сил Российской Федерации.

Потому что это неизбежно. Потому что это уже доказано историей. И вот именно этого они боятся больше всего. И именно поэтому они ищут любой способ, чтобы убедить сегодня украинцев брать в руки оружие и умирать за их собственные интересы в абсолютно бессмысленной и бесперспективной для нынешней власти войне. Именно по этой причине они выдумывают всякие сказки. Мнимые победы. «Весь мир с нами». «Войска НАТО завтра войдут». Но все это выдумывается для того, чтобы вас, жители Украины, заставлять верить в будущую близкую победу. В которую те люди, которые призывают вас все это делать, сами уже не верят.