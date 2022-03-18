Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

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18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Чем Макрон заслужил одобрение Лаврова

В Вашингтоне знают, что в деле противостояния России Париж – ненадежный союзник Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
По словам министра иностранных дел РФ, президент Франции – единственный из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США. С чем может быть связана такая оценка Сергея Лаврова в условиях, когда Эммануэль Макрон активно участвует в экономической войне с Россией, но при этом звонит в Кремль по два-три раза в неделю?  Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Как найти и уничтожить доставленное на Украину оружие

Западное оружие – ценный трофей для республик Донбасса пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Поистине гигантское количество военной техники уже в ближайшие дни должна получить от Запада Украина. Что именно войдет в этот «гуманитарный» набор, как он будет доставлен на Украину – а главное, каким именно образом российские Вооруженные силы будут действовать, чтобы уничтожить все это добро до того, как оно попадет на фронт? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...

Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 8)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
18 марта на Софийской площади «активисты» выложат герб Украины из полутора миллионов цветов. Там же находится знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, чей постамент когда-то украшали слова «единая неделимая Россія». Такая вот ирония судьбы. Подробности...
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Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 6 комментариев

Украина докатилась до Эйхмана

Последствия дефолта для России

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

    Юрий Подоляка
    политолог
    		18 марта 2022, 11:44

    Я внимательно наблюдаю за социальными сетями и информационным пространством, и за последние два дня я заметил очень интересную новую тенденцию. В украинских социальных сетях начинают раздувать тезис о том, что вот буквально скоро, через десять дней, 28 марта будет очередной саммит НАТО, на котором будет принято решение о вхождении войск НАТО на территорию Украины. И тем самым войска НАТО спасут эту самую Украину.

    Давайте разберемся, насколько это реально.

    Если мы внимательно посмотрим на то, что в свое время говорили вокруг будущего на тот момент конфликта на Украине западные так называемые партнеры Украины, то они же еще осенью 2021 года говорили, что «мы не будем своими военными силами защищать территорию Украины. Никакие войска НАТО на территории Украины не появятся. Да, мы будем, безусловно, помогать официальному Киеву, но он должен действовать сам».

    Хорошо, скажете вы, это было до войны. А что случилось потом? Помните первый флешмоб, который должен был мобилизовать граждан Украины, чтобы они воевали до последнего украинца – это «Весь мир с нами». Как я уже показывал в одном из своих предыдущих материалов, с точки зрения Украины, «с нами далеко не весь мир». Примерно одна пятая его часть по населению. Это, естественно, Соединенные Штаты Америки, Канада и большая часть Европы. А весь остальной мир как раз против Украины. Более того, косвенно он поддерживает как раз именно Россию. Именно потому, что этот тезис становится очевидным уже даже гражданам Украины, в общество вброшен следующий: «НАТО теперь точно зайдет на Украину своими войсками, потому что по-другому быть не может».

    Почему так? Да потому что ситуация на фронтах для ВСУ просто аховая. Примерно половина боевой техники уже уничтожена. Войска сильно измотаны. Некоторые окружены и уже в котлах, как мариупольская группировка. Остальной донецкий фронт дышит на ладан и вот-вот попадет в окружение. Ситуация под Харьковом для ВСУ складывается на сегодняшний момент не самым лучшим образом. Киев почти окружен. Российские войска подходят к Кривому Рогу, они обложили Николаев, а еще все ждут десанта в районе Одессы.

    И сегодня, для того чтобы мобилизовать население Украины и чтобы продолжать удерживать в нем уверенность, что победа очень скоро будет за ними, можно сегодня это пропагандировать только одним тезисом: «К нам на помощь придут войска НАТО». Продержитесь еще немного, еще десять, ну двадцать дней, они точно придут, переломают хребет российской армии и будут гнать ее до Москвы.

    Так зачем же они это делают, прекрасно понимая, что никаких войск НАТО на территории Украины не будет? А делают они это по одной простой причине. Ровно по той же самой причине, почему в 2014 году они начали войну в Донбассе. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Именно по этой причине сегодня варварски уничтожаются объекты инфраструктуры.

    Фото: EYEPRESS/Reuters

    Обратите внимание, совершенно не случайно сегодня Вооруженные силы Украины располагаются в детских садиках, школах, больницах, объектах социальной инфраструктуры, вынуждая тем самым российские войска наносить по ним удары. Например, мои родные Сумы – один из штабов местной территориальной обороны расположен внутри детской областной больницы! То есть они сверху прикрываются детьми! Да, конечно, по детской областной больнице удар наносить никто не будет. Потому что это было бы чудовищно. Но рано или поздно те люди, которые отдавали эти приказы, они обязательно понесут ответственность.

    Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Почему? Да по одной простой причине. Сегодня в социальных сетях упоротые «патриоты» могут сколько угодно истерить по поводу того, что украинцы никогда не будут с русскими жить в мире и дружбе. Последние восемь лет являются отличным доказательством того, что мозги жителей Украины прошиваются элементарно. Стоит им подпасть под действие какого-то информационного купола, и в течение нескольких лет они начинают думать совершенно иначе.

    И вот этого-то сегодня больше всего боятся не только официальные власти в Киеве, но и их спонсоры в Вашингтоне и Лондоне. Потому что именно они занимались прошивкой мозгов украинских граждан, и они отлично понимают, что обратная перепрошивка не только возможна, она неизбежна. И больше всего они сегодня боятся того, что те люди, которые сегодня выживут и останутся на территории Украины, что из них завтра будут созданы новые бригады каких-нибудь новых ВСУ или еще не знаю чего, которые завтра либо послезавтра встанут плечом плечу – как, например, бригады Вооруженных сил Республики Беларусь – вместе с бригадами Вооруженных сил Российской Федерации.

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    Потому что это неизбежно. Потому что это уже доказано историей. И вот именно этого они боятся больше всего. И именно поэтому они ищут любой способ, чтобы убедить сегодня украинцев брать в руки оружие и умирать за их собственные интересы в абсолютно бессмысленной и бесперспективной для нынешней власти войне. Именно по этой причине они выдумывают всякие сказки. Мнимые победы. «Весь мир с нами». «Войска НАТО завтра войдут». Но все это выдумывается для того, чтобы вас, жители Украины, заставлять верить в будущую близкую победу. В которую те люди, которые призывают вас все это делать, сами уже не верят.


     
     
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