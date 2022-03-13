Силуанов: Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России

Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.



«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», – сказал Силуанов.

По его словам, Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях.



«Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте – в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», – добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).