Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

Кроме того, он замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

«Работа продолжается», – сказал он.

Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

