  • Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    24 августа 2023, 21:39

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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    22 августа 2023, 16:22
    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море

    Минобороны опубликовало видео с уничтожением американского катера ВСУ в Черном море

    Опубликовано видео с уничтожением катера ВСУ в Черном море
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минобороны показало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с украинским экипажем российским самолетом.

    В ролике запечатлено обнаружение катера восточнее острова Змеиный и его уничтожение российским истребителем, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что надводная цель активно маневрировала, пытаясь уйти от истребителя, но была поражена из авиационной пушки.

    Ранее Минобороны сообщило, что во вторник самолет ВКС России уничтожил возле острова Змеиный американский катер Willard Sea Force с десантом ВСУ.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

    Коментарии (7)
    22 августа 2023, 08:57
    Властям США посоветовали урегулировать конфликт на Украине до полной победы России

    NI: США следует урегулировать конфликт на Украине, пока Россия не одержала полную победу

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтону следует начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Вашингтону следует начать процесс переговоров по завершению конфликта на Украине, пока Россия не одержала победу, заявили консультант Госдепартамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

    Как заявили эксперты в комментарии National Interest, если российские силы смогут занять украинские регионы, которые Москва наметила в качестве своих целей, то конфликт закончится победой России. В этом случае, считают аналитики, ущерб репутации Вашингтона и альянса НАТО будет огромным, передает Ura.ru.

    По мнению экспертов, лучшим вариантом развития событий стал бы отказ Киева от четырех областей в пользу Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 20:54
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США обвинили россиянина Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило министерство юстиции США.

    Минюст отмечает, что Семенов является предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. Он находится на свободе, а его подельник Роман Сторм арестован в штате Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Tornado Cash «обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации».

    И россиянину, и американцу предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. За первые две статьи им грозит до 20 лет тюрьмы.

    Коментарии (6)
    24 августа 2023, 08:38
    США вдвое нарастили закупку урана у России

    США вдвое нарастили закупку урана у России до максимума с 2005 года

    США вдвое нарастили закупку урана у России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    США с января по июнь закупили у России 416 тонн урана на 696,5 млн долларов, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период 2022 года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов на основе данных американской статслужбы.

    Россия поставляет США топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона. Но в анализе также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который Вашингтон закупает у других государств, передает РИА «Новости».

    Так, за первые полгода 2023 года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза – до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период 2022 года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России. За поставленный российский уран США заплатили 696,5 млн долларов.

    США также значительно нарастили покупки урана у Британии – на 28%, до 383,1 млн долларов. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая передала США топлива на 319 млн долларов.

    Ранее советник Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди сообщил, что Соединенные Штаты и другие страны западной стороны претерпевают издержки в связи с сильной зависимостью от ядерного топлива из России.

    Коментарии (28)
    22 августа 2023, 11:41
    S&P снизило рейтинги нескольких банков США

    S&P снизило рейтинги нескольких банков США вслед за Moody's

    S&P снизило рейтинги нескольких банков США
    @ Michael Bihlmayer/imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги нескольких региональных банков Соединенных Штатов спустя две недели после такого шага со стороны Moody's Investors Service.

    Так, по информации банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp, рейтинги были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов, при этом прогнозы сохраняются как стабильные, передает «Интерфакс».

    В частности, S&P изменило на «негативный» прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило «негативный» прогноз для Zions Bancorp.

    В пресс-релизе агентства уточняется, что рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от «BBB–» до «BBB+».

    По информации S&P, такой исход произошел вследствие резкого роста процентных ставок и количественного ужесточения, которое применялось с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией.

    Таким образом, резкий рост оказал давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков.

    «Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов», – подчеркивают эксперты S&P.

    По информации аналитиков агентства, отмечено сокращение объема депозитов клиентов на счетах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) – на 6% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

    «Стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась», – заверили специалисты S&P.

    Как отмечают эксперты, нереализованные убытки по ценным бумагам на балансе американских банков превысили 550 млрд долларов на конец второго квартала.

    Однако, по мнению экспертов S&P, такая ситуация в банковском секторе еще больше ухудшится в случае, если Федрезерв будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, нежели ожидает рынок.

    «Банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости, особенно в секторе офисных зданий, могут испытать наибольшие трудности», – заключили в S&P.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Соединенные Штаты находятся на грани экономического и финансового хаоса. Так, по данным международного рейтингового агентства Moody's, почти 8 млн американцев могут потерять работу.

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    23 августа 2023, 12:21
    В США призвали отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Американский аналитик Робертс призвал отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Соединенных Штатов не может себе позволить выделение нового пакета финансовой помощи Киеву в размере 24 млрд долларов, выразил мнение президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

    По его словам, американская экономика в данный момент гораздо слабее, чем раньше, США просто не могут себе позволить тот же уровень поддержки Киева, передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

    «Я категорически против нового пакета финансовой помощи на сумму 24 млрд долларов», – подчеркнул аналитик.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона.

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    22 августа 2023, 04:30
    New Yorker: Маск заявил о разговоре с Путиным в 2022 году

    New Yorker пишет, что Маск осенью 2022 года якобы заявил Пентагону о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Осенью 2022 года глава SpaceX Илон Маск якобы заявил чиновникам Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, утверждают американские СМИ.

    Репортер-расследователь Ронан Фэрроу пишет, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях». Кроме того, он призывал к переговорам с Путиным относительно Украины, так как президент России «хочет мира».

    Как пишет Фэрроу, «к ужасу представителей Пентагона, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным», передает RT со ссылкой на New Yorker.

    Один из источников издания утверждает, что Маск сказал: «У меня был замечательный разговор с Путиным». «И мы подумали: «О боже, это нехорошо», – рассказал высокопоставленный чиновник из Пентагона. По словам другого источника, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал свой вариант мирного плана, и добавил, что его консультации с Кремлем были регулярными, передает РБК.

    Фэрроу пишет, что Маск видел в использовании Starlink вооруженными силами Украины яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, «используется для ведения войны».

    Издание отмечает, что сам предприниматель позднее отрицал свои контакты с главой российского государства.

    Напомним, слухи о переговорах Путина и Маска появляются в СМИ уже не в первый раз. О якобы состоявшемся разговоре заявлял Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Сам Маск опроверг заявления о переговорах с Путиным. Кремль также опроверг слухи о разговоре Путина с Маском.

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    22 августа 2023, 13:40
    Экс-разведчик Франции назвал дедолларизацию причиной конфликта на Украине

    Бывший французский разведчик назвал причиной конфликта на Украине скорый конец «эпохи доллара»

    Tекст: Алина Власенко

    Саммит БРИКС приблизит конец «эпохи доллара», что является красной линией для США и реальной причиной конфликта на Украине, считает бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.

    По словам бывшего разведчика, настоящей красной линией и причиной конфликта на Украине является конец «эпохи доллара». Плас указал, что стартующий в ЮАР саммит БРИКС будет посвящен дедолларизации и созданию новой торговой валюты, обеспеченной золотом и не привязанной к доллару.

    Это, по мнению эксперта, приведет к потере контроля Вашингтоном, долг которого уже  превысил 32 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.

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    24 августа 2023, 08:15
    WSJ: Советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

    WSJ: Советник президента США Салливан разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина в июне

    Tекст: Алина Власенко

    Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, Салливан разговаривал по телефону с Ушаковым в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина. В ходе разговора Салливан хотел убедить помощника президента России, что США не имели отношения к мятежу, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В среду в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. Среди пассажиров значится Евгений Пригожин.

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    24 августа 2023, 18:19
    США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму, соответствующее заявление опубликовал Минфин США.

    Санкции вводятся против «Артека» и 11 российских физлиц, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырову, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В отношении матери главы региона санкции введены из-за ее «связей» с фондом имени Ахмата Кадырова.

    Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении новых антироссийских санкций.

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    24 августа 2023, 09:33
    Кандидат в президенты США выступил против расширения поддержки Украины

    Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения поддержки Украины

    Кандидат в президенты США выступил против расширения поддержки Украины
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами, сообщает канал Fox News.

    Первые в рамках президентской кампании дебаты участников праймериз от Республиканской партии прошли в Милуоки, штат Висконсин, в среду. Трансляцию вел канал Fox News.

    Только Рамасвами поднял руку, когда модераторы спросили, кто выступает против выделения Киеву дополнительного финансирования. Политик объяснил свою позицию тем, что, помогая Украине, Вашингтон «толкает Россию в руки Китая», передает телеканал «360».

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов. Наиболее критичные к Украине республиканцы – Дональд Трамп и Вивек Рамасвами – составили лидирующую пару. Это означает, что вице-президентом США может стать индус, выступающий за признание Донбасса частью России.

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    24 августа 2023, 04:28
    Захарова заявила о провале козней Запада против саммита БРИКС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон и Лондон многие месяцы вели интриги против саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), однако никакие козни Запада не сработали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале отметила, что американская и британская стороны «что только ни изобретали», чтобы сорвать саммит. Пытался «вклиниться», что-то «перебуровить» и Елисейский дворец, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Однако в итоге странам «с реальной экономикой, не с дутыми валютами, с трудолюбивыми людьми, которые создают реальный продукт», все-таки удалось собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, передает ТАСС слова Захаровой.

    В «копилку мирового отрезвления» насчет Запада, по мнению дипломата, стала позиция, которую эти страны заняли в отношении зерновой сделки. Авантюра США и ЕС с «лозунгом «поможем беднейшим странам, в первую очередь Африке», в результате обернулась очередным обогащением западных компаний, что позволило разным странам на различных континентах переосмыслить события последних полутора лет, заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об итогах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

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