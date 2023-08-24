Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

Tекст: Ольга Иванова

К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.