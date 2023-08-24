Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены
Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.
К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.
Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.