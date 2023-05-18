России стоит плотнее работать с Грецией

Отношения с Грецией у России были одними их самых ровных и стабильных годами. Это обусловливалось нашей культурной и религиозной близостью, а также отсутствием у греков комплексов «бывшей социалистической страны», обвиняющей Россию в своем отставании от Западной Европы. Экономические, политические и культурные связи развивались при любом греческом правительстве – правом, левом, крайне левом. Греция как могла сопротивлялась антироссийским санкциям и присоединялась к ним нехотя – как, например, и Венгрия.

Портиться отношения стали, когда в 2018 году бывший премьер Алексис Ципрас высказал недовольство сближением России с главным врагом Греции – Турцией. А год спустя на смену ему пришел нынешний глава правительства – Кириакос Мицотакис. Его усилиями наши отношения опустились почти до нулевой отметки еще до начала 2022 года. Политик, проведший значительную часть жизни на Западе и работавший в американских финансовых структурах, обвинял Россию в «подрывных» действиях на Балканах. А в качестве главных «защитников» от турок он видел… США и Францию.

Когда же началась СВО, Мицотакис встроился в хор самых жестких критиков России. Он признал, что греческая экономика сильно пострадала от разрыва с нашей страной, но счел это необходимыми «издержками производства». Он принял решение о поставках греческого оружия Украине и словно извинялся, что из-за жестких противоречий с Турцией и важности вследствие этого держания пороха «сухим» не может поставить больше. Словом, некогда хорошие российско-греческие отношения деградировали едва ли не больше любых других в Европе.

Но все ли так плохо у нас на греческом направлении? Здесь наиболее показателен эпизод с прошлогодним выступлением по видеосвязи в парламенте Греции Владимира Зеленского и двух боевиков с греческими корнями запрещенного в РФ «Азова». Как выяснилось, местные политики отнюдь не слились в экстазе по такому случаю. Хлопали гостю только представители правящей либерально-консервативной партии «Новая демократия», которая вместе со своим лидером Мицотакисом и организовала данное мероприятие.

Представители левоцентристской проевропейской партии ПАСОК, тоже неоднократно находившейся у власти, просто остались в зале. Но украинских гостей в овациях не искупали. Бывший премьер Ципрас и его левая евроскептическая партия СИРИЗА еще были готовы послушать Зеленского, но вышли из зала, когда увидели «азовцев». Так же поступили и депутаты от еще одной левой партии – МЕРА25. А депутаты от правоконсервативной партии «Греческое решение» и Компартии сразу покинули зал в полном составе.

И данная картина говорит о том, что России не стоит ставить на Греции крест, ибо мнение Мицотакиса – отнюдь не единственное в местном политическом классе. 21 мая в стране пройдут парламентские выборы, на которых впервые за долгие годы партия, занявшая первое место, лишится 50 бонусных мест (из 300). В июле может пройти второй тур, куда выйдут только партии, преодолевшие трехпроцентный барьер. И вполне может случиться так, что будущее правительство Греции окажется как минимум коалиционным. А то и вовсе его возглавит кто-то другой.

И в самой «Новой демократии» есть разные течения – либеральное, консервативное, даже евроскептики есть. Часть консерваторов не поддерживает грубые антироссийские действия. В целом, если судить по опросам, партия все же находится на первом месте и может рассчитывать примерно на 35% голосов. Кроме того, обращает на себя внимание отсутствие в Греции крупной либеральной или «зеленой» партии с ярко выраженным антироссийским креном. Что тоже говорит об отсутствии в греческом обществе подобного запроса.

С отставанием примерно в 5% от «Новой демократии» идет СИРИЗА. В отличие от правящей партии, Ципрас и его сторонники выступают категорически против вооружения Украины. Они сомневаются даже в необходимости антироссийских санкций – хотя саму СВО не одобряют. Примерно такой же точки зрения придерживается некогда отколовшаяся от них МЕРА25, чей рейтинг колеблется в районе 4–5%. А бывший политик СИРИЗЫ Панайтотис Лафазанис, создавший свою партию, и вовсе ходит с буквой Z на свитере.

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Левоцентристская проевропейская коалиция во главе с Всегреческим социалистическим движением (ПАСОК) может рассчитывать на 10–12% голосов. Она поддерживает антироссийские санкции, готова идти в фарватере ЕС, но уже колеблется в плане необходимости вооружения Украины. С большой вероятностью она станет коалиционным партнером или для Мицотакиса, или для Ципраса. Для нас это не самый удобный партнер, но во многих других странах Европы приход во власть подобной силы мы бы расценили как большую удачу.

Наконец, безоговорочно на стороне России выступают крайние фланги греческой политики. С одной стороны, это Компартия, которая настроена антиамерикански и антиукраински. Она может рассчитывать на 6–7% голосов. В крайне правом спектре присутствуют две партии: «Греческое решение» и «Греки – национальная партия». Это евроскептики с православным уклоном. В сумме они могут набрать до 8–9% голосов, а каждая по отдельности – не менее 3–4%. Тем самым можно говорить о том, что пророссийские политики в Греции есть, и они отнюдь не маргинальны.

Опросы греческого общественного мнения рисуют для России хотя и не самую радужную, но и совсем не безнадежную картину. Безоговорочными русофобами можно считать не более 10% греков, и еще 35% – не русофобы, но однозначные противники СВО и сторонники санкций. Собственно говоря, цифры примерно соответствуют числу избирателей «Новой демократии» и ПАСОК. Подчеркнем, что, по меркам Европы, речь идет об одном из самых низких результатов. Например, в Германии, Франции и даже Италии он на порядок выше.

В то же время примерно 15% греков можно считать однозначными русофилами, поддерживающими нашу СВО. Собственно, это и есть суммарный избиратель коммунистов и правых консерваторов. Наконец, еще примерно столько же являются противниками антироссийских санкций. Оставшаяся четверть колеблется по российскому вопросу, но точно не является сторонниками Украины и грубых антироссийских действий правительства Мицотакиса. Судя по всему, речь идет об избирателях СИРИЗА и МЕРА25.

Ответ на вопрос, что делать России, лежит на поверхности. Надо активизировать работу и с греческими политиками, и (особенно) с греческим народом. У соответствующих СМИ, вещающих на зарубежную аудиторию, должны появиться греческие версии. Посольству РФ в Афинах и генконсульству в Салониках тоже есть чем заняться. Это совсем не случай Польши, Чехии или Голландии, где сейчас нашим послам заниматься нечем и незачем. Тем более что греческая экономика несет от разрыва с Россией убытки даже по признанию глубоко антироссийского премьера.

В греческом народе присутствует явный страх перед Турцией. Кроме того, он до сих пор достаточно религиозен, в значительной степени привержен православию и не разделяет в полной мере «передовые западные ценности». А высокий уровень поддержки тех же Компартии и СИРИЗА говорит о неприятии либеральной и проамериканской повестки. И тем более неприятие современной Украины, где борются сразу и с каноническим православием, и с наследием СССР. Все эти факторы работают на Россию. Надо только верно их использовать.

И тогда уже на выборах 2027 года (или раньше, если они будут досрочными) может появиться крупное единое правоконсервативное движение, нацеленное на восстановление связей с Россией. На левом фланге та же настроенная на выход из ЕС и НАТО Компартия тоже может укрепиться. Даже внутри «Новой демократии» и ПАСОК можно кого-то вычленить… И тогда уже состав будущего правительства Греции будет к России еще лояльнее, чем кабинет Виктора Орбана в Венгрии.