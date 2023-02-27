Россия – это другая и последняя Европа

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...

Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность. Подробности...

США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Владимир Можегов

    Россия – это другая и последняя Европа

    Владимир Можегов
    публицист
    		27 февраля 2023, 11:46

    «История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства», справедливо заметил Пушкин, не только гениальный поэт, но и гениальный историософ. С легкой руки Данилевского самым модным трендом нашего актуального консерватизма стал тезис: «Россия – не Европа». Но что это значит? Христианство – религия преимущественно белых, европейских народов. Европа – это и есть, в сущности, сумма Римской империи, эллинской культуры и христианства. И именно потому история Новой эры становится, по слову Пушкина, историей христианского мира. Сколько бы мы ни клеймили католиков еретиками, до ХI века Церковь была едина, и ни одна из поместных церквей не оспаривала права Римской церкви быть первой среди равных. То есть самые великие достижения поздней христианской античности (христианское богословие, политическая философия, римское право) – это достижения единого церковного мира (с центром в Риме) и единой Римской империи (с центром в Константинополе). И если «Россия не Европа», то, следовательно, и к этому единому христианскому миру, к античной Греции и античному Риму, к Гомеру, Платону, Августу и Константину отношения не имеет? Разумеется, это не так. Единый христианский мир, античная Греция и Рим, Гомер, Платон, Константин, Юстиниан – все это и наши корни.

    Россия была крещена византийским обрядом, еще единой Церковью, и Кирилл с Мефодием, после свершения русской миссии, отправились в папский Рим, где отслужили благодарственную литургию за вновь обретенный христианский народ. Крещеная Россия вошла в семью христианских народов, и именно потому «новейшая история как история христианства» стала и ее историей. И именно потому Россия стала одним из важнейших героев этой истории. Хотя да, и это тоже сущая правда, «никогда не имела ничего общего с остальною Европою» (Пушкин). Приняв крещение из Византии, Русь приняла одновременно и общую европейскую судьбу, и собственное уникальное своеобразие, и собственную уникальную роль в судьбах христианского мира. Однако это совсем не значит, что «Россия не Европа» и что история России полностью отделена от истории прочих христианских народов. Гениальная историософская мысль Пушкина звучала так: русская история «требует иной мысли» нежели история Запада, русская история – другая. Но она не выламывается из общей судьбы христианских народов, просто у России – особая роль: Русь стала преградой на пути монгольских орд, тем самым защитив Европу и сохранив христианскую цивилизацию. Так об этой особой духовной роли говорил Пушкин. В отличие от Данилевского, пушкинская парадигма не отсекает «нашу историю» от «не нашей», тем самым превращая ее в частную и региональную. Наоборот, пророчески освещает ее, придавая ей всечеловеческий и вселенский смысл.

    Не так ли точно и Константинополь до самого своего падения оставался крепостью, оборонявшей христианский мир с Востока? Когда же он рухнул, Западу лишь с огромным трудом удалось остановить продвижение турок. Но остановить внутреннего разложения уже не удалось. Сегодня в Европе завершаются процессы, начатые Реформацией: на наших глазах Европа возвращается в дохристианское варварство. И кажется, что роль России снова подобна той ее, прежней роли. Мы снова должны стать преградой. На этот раз на пути варварских орд с Запада, забывших свое христианское, эллинское, римское происхождение, забывших начала своей цивилизации, и именно потому обратившихся в варваров.

    Суть проблемы, таким образом, не столько в Европе (которой якобы не является Россия), сколько в том, что Европа перестала быть Европой, Запад перестал быть Западом, бывший христианский мир (Христилэнд – земля христиан) перестал быть христианским миром. Сегодня этим миром правят идеи Франкфурсткой школы фрейдомарксизма, Лео Штрауса и Анри-Бернара Леви, заявляющего, что Запад есть сумма «прав человека, либертринажа и иудейских ценностей». Разумеется, такой Запад – уже никакой не Запад, уже никакая не Европа. Это порабощенный мир. Однако, в том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию?

    Последнее было бы слишком опасно прежде всего для нас самих. Во-первых, именно к такому пути нас подталкивают наши извечные враги – англосаксы. Вскоре после Майдана директор ведущей американской частной разведывательно-аналитической компании в области геополитики Strategic Forecasting Inc. Джордж Фридман, говоря об украинской проблеме, признал, что «главной внешнеполитической целью США на протяжении всего прошлого столетия – Первой, Второй и холодной мировых войн – было и есть недопущение союза Германии и России. Поскольку объединение этих стран (то есть немецких технологий и русских ресурсов) представляет для США жизненно важную угрозу». То есть вообще представляет единственную опасность англосаксонскому доминированию. Важное признание, особенно учитывая то, что те же цели США очевидно преследуют и в сегодняшней войне на Украине.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Понятно, что без высоких технологий мы станем беззащитны перед высокотехнологичным врагом, прежде всего в военном плане (в свое время именно трезвое понимание этого положения дел заставило Петра идти на выучку в Европу). Но даже получив технологи от «азиатских тигров» (вообще, сомнительная идея), не утвердив своего уникального духовного центра, мы просто растворимся в нехристианской Азии. Русские в Европе через поколение становятся французами, что же станет с русскими в Азии? 

    Не утвердив прочно свою культуроцентричную парадигму, свои собственные духовно-культурные корни (прежде всего византийское христианство и пушкинскую культуру), а также свою национально-культурную генеалогию (от Египта – Эллады – Рима – Византии), не утвердив в себе римско-имперского сознания (от античного Рима и единого Христилэнда), мы легко потерям себя в азиатских реалиях. Чтобы сохранить равновесие в своем обращении на Восток, чтобы развивать свою технологическую мощь, мы прежде всего не должны делать того, к чему нас упорно толкают англосаксы – отказываться от Европы. В 1930–1940-е Россию спасло утверждение в центре советского мира пушкинской культуры. Не будь этого, СССР ждал бы неминуемый распад. Но сегодняшняя ситуация еще серьезней, поскольку принимает планетарный характер. И теперь нашим золотым запасом должна стать уже не только пушкинская, но и античная, римская, европейская христианская культура.

    В то же время планетарность ХХI века открывает перед нами и новые горизонты и перспективы. Если англосаксам удалось сегодня оторвать Россию от Европы (и прежде всего от Германии), если силою вещей нам суждено повернуться лицом к нехристианскому Востоку, то именно планетарность сегодняшнего мира должна стать нашей доминантой. Отказавшись от ложной дихотомии Восток-Запад, мы можем обрести устойчивость в той роли, на которую указал уже Петр. Сегодня Россия должна осознать себя не только наследницей Восточного Рима и христианской культуры, но и северной сверхдержавой. Именно точка Севера позволит нам увидеть себя миром поистине всечеловеческим: и Востоком, и Западом, и одновременно уникальной цивилизацией со своим уникальным цивилизационным кодом.

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