Балканы подтвердили отсутствие у ЕС совести и силы

Евросоюз вводит безвизовый режим для Косово, которого, с точки зрения некоторых его членов, не существует как государства. Параллельно в том же Косово грозит вспыхнуть очередной конфликт из-за неспособности Брюсселя влиять на своих албанских протеже. Евросоюз как будто поглощает Балканы, но по самим Балканам видно, что это закат Европы.

«Сербии врали с самого начала, врали осознанно, я им (представителям ЕС – прим. ВЗГЛЯД) больше ни в чем не верю». «Поддерживать так называемое Косово и раздавить Сербию – в этом их конечная цель». «Сербию они не сломают, даже если сломают его самого».

Это подборка высказываний президента Сербии Александра Вучича из его интервью телеканалу «ТВ Прва». Телеинтервью президента Сербии – это вообще особый жанр. Он их дает часто и с удовольствием, а в эфире чувствует себя как рыба в воде, благо во времена войны за Косово отвечал в правительстве Милошевича за информацию и пропаганду.

Сейчас вокруг Косово тоже война, но пока еще дипломатическая. Однако хуже может стать со дня на день – вплоть до вооруженных столкновений и очередных гаданий на тему: рискнет ли Белград ввести войска или все-таки не рискнет. Нынешний кризис – четко по графику, все в нем было предсказано. В воскресенье косоварские проводят выборы руководства трех сербонаселенных муниципалитетов на севере Косова, последнего оплота «сербского мира» в албанском квазигосударстве. Сербские политические силы эти выборы бойкотируют, требуя от Приштины исполнить обязательство десятилетней давности – создать сообщество сербских муниципалитетов.

Обязательство зафиксировано в так называемых Брюссельских соглашениях, гарантом которых выступил ЕС. Именно эту ситуацию Вучич описывает фразой «нам врали с самого начала».

За десять лет дело с мертвой точки не сдвинулось. Албанцы не желают давать сербам автономию, опасаясь, что впоследствии будет поставлен вопрос об отделении этих муниципалитетов от Косова и возвращения их под контроль Белграда. И нельзя сказать, что это просто паранойя.

Во-первых, если быть до конца честным, без такой операции этнический конфликт в регионе не закончится никогда. Как косовское албанское меньшинство не желало жить в сербском государстве, так и сербское меньшинство Ибарского Колашина не желает жить в албанском. Это не только унизительно, но и попросту опасно. Во-вторых, этой весной начался уголовный процесс над бывшим президентом и фактическим создателем косовской квазигосударственности Хашимом Тачи. Дело идет к официальной констатации того, что «молодая европейская демократия» была проектом бандита и убийцы, а построена на костях его жертв.

Но исходить из того, что из-за всего этого Брюссель заставит Приштину как-то договориться с Белградом, как-то не по-албански, да и вообще не по уму. Зачем косоварам бояться теоретических территориальных потерь в неопределенном будущем, если они за долгие десять лет не сделали ни одного шага для оформления сербского самоуправления, а сейчас пытаются навязать Ибарскому Колашину власть коллаборационистов. Такая власть не будет представлять интересы сербского населения, зато при необходимости согласует ввод в сербские земли албанского спецназа – такой пункт в Брюссельских соглашениях тоже есть.

Короче говоря, после выборов будет горячо опять. Но, скорее всего, разбирательство с последним доводом, то бишь силой, в очередной раз отложат на неопределенный срок, как откладывали все эти десять лет и даже дольше. Потому как полноценная война сейчас не нужна никому – ни Белграду, ни Приштине, ни Брюсселю. Все больше потеряют, чем приобретут.

Но Вучич вроде как настаивает, что ни он, ни сербы Ибарского Колашина, у которых своя голова на плечах, ждать больше не будут – пусть албанцы немедленно дадут обещанное. Это требование обращено по большей части к ЕС, хотя у европейцев довольно ограниченные возможности влиять на косоваров. Албанцы если кого и слушаются, то США, а Вашингтону сейчас не до Балкан – других проблем хватает.

Предполагалось, что пресловутое Сообщество сербских муниципалитетов будет у Приштины как бы выкуплено взамен на безвизовый режим со странами ЕС. Евроструктуры уже утвердили его введение на конец года, причем под этим подписались даже те страны, которые формально Косово не признают: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

То есть эти члены ЕС будут пускать на свою территорию людей с паспортами, которые для их чиновников не документ, а бумажка. И это при том, что Косово по-прежнему пиратский регион, где контрабанда, наркотрафик и торговля оружием – жизненно важные части народного хозяйства.

Что интересно, примерно в то же время власти Албании – материнского государства косоваров (если не считать таким США, конечно) – отменили безвизовый режим для россиян. Или, если точнее, отменили давнюю практику, по которой этот режим действовал с начала мая по конец сентября – так Албания привлекала российских туристов на свои средиземноморские курорты.

В этом году туристов могло быть еще больше, а потребность местного населения в российских (в том числе) деньгах останется той же. Однако Тирана приняла заведомо невыгодное для себя экономическое решение, подчинившись давлению Запада. Там, как известно, работают над новой версией «железного занавеса», чтобы опустить его перед РФ. А из балканского региона выдавить все признаки российского влияния пытаются с 2014 года и, увы, довольно успешно.

Но обижаться на тиранских албанцев странно: не та у них по возможностям страна, чтоб претендовать на политический суверенитет. А вот Евросоюз мог бы, но в который уже раз за последние полтора года стреляет в собственные ноги.

Даже если не учитывать дурную репутацию косовоалбанской диаспоры, ведущую в ряде стран Западной Европы настоящие криминальные войны, это что-то неслыханное: впускать к себе даже без виз граждан государства, которого для Испании или находящейся относительно недалеко от Косова Греции вообще не существует.

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На фоне всего происходящего (в Европе, на Балканах, конкретно в Косово) это может показаться мелочью, но эта как будто мелочь - одна из ярчайших примеров того, что для властей ЕС практические интересы граждан «объединенного континента» не приоритет, в отличие от участия в американских геополитических прожектах, каким было и отделение Косова от Сербии, и поддержка режима Зеленского на Украине.

Об этом стоило бы помнить Вучичу, который по-прежнему рассуждает о роли ЕС в косовском конфликте в категориях доверия и недоверия. Тут не в доверии дело, хотя доверять юнитам Соединенных Штатов определенно не стоит. Тут дело в реальной возможности еврочиновников и евролидеров влиять на судьбу не только Косова, но и собственных стран. Они запросто вписываются в авантюры, которые превращаются для Европы в угрозу в лучшем случае локальную, как в случае с бандитским государством косоваров, а в худшем – в экзистенциальную, какой является конфликт с Россией вокруг Украины. Но выйти из этих авантюр или развернуть их в свою (а не американскую) пользу у них до сих пор не получалось. И нет причин думать, что получится впоследствии.

А в России стоит вспоминать об этой истории всякий раз, когда Евросоюз будет пытаться оперировать такими категориями, как «международное право», «территориальная целостность» или «недействительные паспорта», блокируя возможности для передвижения и бизнеса жителям Крыма, новых регионов России и России вообще (в ряде стран ЕС визы запрещено выдавать всем россиянам).

Это не только лицемерие «политиков легкого поведения», но и нечто как будто обратное – политическая импотенция. Суверенитет себе верните, тогда и поговорим.

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