Президент Сербии Вучич обвинил страны Запада в намерении использовать войну на Украине с целью раздавить республику

Президент Сербии Александар Вучич обвинил так называемое международное сообщество, под которым обычно подразумевают страны Запада, в намерении использовать войну на Украине, чтобы еще раз растоптать и раздавить республику.

Вучич заявил в интервью телеканалу «ТВ Прва», что международное сообщество хочет использовать войну на Украине, чтобы еще раз растоптать Сербию, потому что сейчас у республики есть что терять в экономическом плане, в отличие от Сербии 1999 и 2008 годов. По словам Вучича, Сербию шантажируют, передает ТАСС.

Он также заявил, что ему врали с самого начала, Сербии врали с самого начала, причем осознанно, поэтому он им больше ни в чем не верит. По словам Вучича, они делают это все вместе потому что они должны поддерживать так называемое Косово и раздавить Сербию, в чем и заключается, по словам сербского лидера, их единственная и конечная цель. При этом Вучич заверил, что Сербию они не сломают, даже если сломают его самого.

Напомним, 6 апреля в Кремле заявили, что Белград находится под беспрецедентым давлением, которое направлено на привлечение Сербии на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию. Между тем днем ранее Сербия анонсировала совместные с НАТО учения стран Североатлантического альянса, которые пройдут в республике с 16 по 30 июня.