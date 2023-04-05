Сербия анонсировала учения со странами НАТО

Сербия проведет совместные учения «Платиновый волк» со странами НАТО с 16 по 30 июня

Сербия проведет совместные учения «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран Североатлантического альянса с 16 по 30 июня, сообщили в сербском минобороны.

Согласно сообщению ведомства, одобрено проведение международных тактических учений «Платиновый волк-2023», которые пройдут в республике с 16 по 30 июня 2023 года совместно с рядом партнерских стран, с которыми армия Сербии участвует в многонациональных операциях, передает ТАСС.

В минобороны республики добавили, что Сербия сохранила мораторий на проведение международных военных учений, маневры «Платиновый волк» со странами НАТО стали исключением. Там отметили, что и далее остается в силе решение правительства от 27 февраля 2022 года, которым прекращаются и откладываются все мероприятия, связанные с учениями с иностранными партнерами.

Ранее Евросоюз потребовал, чтобы Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии.