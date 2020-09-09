ЕС заставил Сербию отказаться от учений с Россией и Белоруссией

Евросоюз потребовал, чтобы Сербия отказалась от военных учений в Белоруссии, заявил глава сербского минобороны Александар Вулин.

Вулин заявил, что Сербия находится «под страшным и незаслуженным» давлением ЕС, передает ТАСС.

«Давление, которое не имеет никакого смысла и не основано на наших решениях или наших поступках, даже на реальности, является результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран. От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», – сказал глава ведомства.

Вулин добавил, что правительство Сербии приняло решение о заморозке совместных учений с другими странами.

«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – указал министр.

При этом в минобороны Белоруссии РИА «Новости» заявили, что сербская сторона не уведомляла Минск о том, что ее военные не станут принимать участие в учениях.

Белорусско-российско-сербские учения «Славянское братство – 2020» планировалось проводить с 10 по 15 сентября. Подразделения должны были отработать действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.