Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
КГБ: В Польше растет число боевиков, которых готовят для действий против Белоруссии
Численность вооруженных формирований в Польше, предназначенных для действий против Белоруссии, постоянно растет, боевиков уже более 300, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.
По его словам, на территории Польши сформировано и наращивает свою численность так называемое «Посполитое рушение» общей численностью свыше 300 человек, передает ТАСС.
Ранее командующий войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко заявил о росте напряженности на северо-западном направлении у границ республики с НАТО.