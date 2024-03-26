Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Численность войск НАТО у границы Белоруссии выросла до 7,7 тыс. человек
Командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко заявил о росте напряженности на северо-западном направлении у границ республики с НАТО.
Численность воинского контингента стран НАТО, находящегося на северо-западном направлении у границ Белоруссии, составляет почти 8 тыс. человек. В Эстонии, Латвии и Литве развернуты три батальона (пехотный и механизированный батальоны ФРГ и танковый батальон США), сообщает ТАСС.
Кроме того, страны Запада ведут активную воздушную разведку против Белоруссии, фиксируется до пяти вылетов разведывательной авиации в сутки. На северо-западном операционном направлении базируются 132 боевых самолета из состава авиационной группировки НАТО, сказал Науменко.
Участники учений «Квадрига-2024», проходящих на территории Литвы и Польши, могут быть задействованы в провокациях у границы Белоруссии, считает командующий.
Науменко отметил, что батальоны, находящиеся на полигоне Пабраде (в 15 км от госграницы), могут быть использованы для провокационных действий с участием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.
Ранее проверка ВС Белоруссии началась на фоне масштабных учений НАТО.