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Проверка ВС Белоруссии началась на фоне масштабных учений НАТО
Проверка боевой и мобилизационной готовности ВС Белоруссии учитывает проходящие вблизи белорусских границ учения многонациональных сил НАТО, заявил начальник Генштаба – первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.
По его словам, в вооруженных силах уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности, с учетом учений сил НАТО вблизи белорусских границ, передает ТАСС.
Гулевич в качестве примера назвал учение «Драгун» с силами спецопераций на территории Польши и «учение «Стойкий защитник», которые объединяет в себе целый ряд учений и по масштабам привлекаемых сил и средств (до 90 тыс. человек) является одним из самых крупномасштабных». Как отметил начальник Генштаба, учитывая сложившиеся условия, в ВС Белоруссии с сегодняшнего дня начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.
По его словам, в рамках отданных боевых распоряжений «назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий».
«В последующем мероприятия комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество привлекаемых сил и средств для проведения проверки», – заявил первый замглавы Минобороны Белоруссии.
Ранее сообщалось, что учениях НАТО Dragon-2024, в которых будут задействованы 20 тыс. военных, начнутся на территории Польши 25 февраля в единый день голосования в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов Белоруссии.