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Учения НАТО с 20 тыс. военных начнутся в Польше в день выборов в Белоруссии
Крупные учения НАТО с 20 тыс. военных и 3,5 тыс. техники начнутся в Польше в день выборов в Белоруссии
Учениях НАТО Dragon-2024, в которых будут задействованы 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники, начнутся на территории Польши 25 февраля в единый день голосования в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов Белоруссии.
По словам польских военных, целью Dragon-2024 является «проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера», передает РИА «Новости».
Отмечается, что основными силами, задействованными в учениях, станет 11-я Любушская бронетанковая дивизия. Помимо этого будут привлечены солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны.
Глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркивал, что заявления про якобы планы российского нападения на НАТО – это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.