Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

В регионах России проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Для участия в сборе подписей желающим потребуется паспорт. Важно, что заполнить подписные листы необходимо собственноручно, указав дату, фамилию, имя, отчество. Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать как минимум 300 тыс. подписей. Пункты сбора подписей будут работать до конца января.

Как рассказал «Первому каналу» поставивший подпись Владимир Шапошников, он пришел, поскольку видит развитие страны. Мужчина признал, что никуда не деться от трудностей, но «общая тенденция уровня жизни» заложена в основу его позиции. Александр Шкуриди в свою очередь подчеркнул, что каждый, кто живет в России, видит улучшение, видит стабильность, поэтому он также решил оставить свою подпись.

Замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный сообщил, что те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК. По словам Подольного, «юристы сидят, смотрят в подписные листы, внимательно изучают каждую подпись».

В новых регионах России кампания также набирает ход. Одна из точек сбора подписей - в Геническе Херсонской области. Местный житель Сергей, который решил оставить свою подпись, поделился, что «сейчас есть желание голосовать, потому что видны изменения», передает ТАСС.

Сбор подписей продолжается и в Москве. В нем приняла участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «Агентство городских новостей «Москва». «Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время», – сказала Виннер.

В то же время Анатолий Наумов из Нижнего Новгорода, где также проходит сбор подписей, определился с выбором, сравнивая разные эпохи. «Я рoдился в 1971 году и помню времена, кoгда наши старики не получали пенсию, когда было не совсем спокойно. Сейчас мы чувствуем стaбильность», – объяснил он «Аргументам и Фактам».

В Петербурге также запущена региональная кампания по сбору подписей, сообщает «Московский комсомолец». Как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку кандидата действуют простые и понятные правила: у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет. «В случае, если ему 20 или 45 лет, у него должен быть новый поменянный паспорт в соответствии с возрастом», – рассказала заместитель руководителя аппарата регионального штаба Владимира Путина Екатерина Машкова.



