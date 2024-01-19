Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
«Росэлектроника» поставила более 100 противодроновых комплексов «Серп»
«Росэлектроника» поставила за год более 100 комплексов «Серп» для защиты объектов от БПЛА
Холдинг Ростеха «Росэлектроника» за 2023 год произвел и поставил более 100 антидроновых комплексов серии «Серп», которые эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.
«Изделия эффективно решают задачи по защите от беспилотников различных территорий», – приводит ТАСС слова генерального директора НИИ «Вектор», разрабатывающего комплексы «Серп», Сергея Скорых.
По его словам, «Вектор» реализует еще ряд крупных проектов по установке противодронового оборудования на промышленных производствах и крупных деловых центрах.
По данным агентства, линейка устройств «Серп» способна обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и может эффективно бороться с роем дронов.
«Серпы» подавляют каналы управления беспилотниками и нарушают работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В результате оператор дрона теряет возможность управлять полетом, а сам беспилотник не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание.
Угол обзора «Серпа» можно регулировать по секторам в 90 градусов с независимыми режимами работы, что позволяет не препятствовать работе собственных беспилотников.
Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» создала антидроновый комплекс «Чистюля». Устройство представляет собой кейс 34 х 28 х 17 см весом порядка 8 кг с возможностью дистанционного управления для защиты военных от попадания в них противником.
«Чистюля» подавляет каналы управления летательных аппаратов в радиусе до 1 км, а кроме того, блокирует передачу фото- и видеоданных с БПЛА.