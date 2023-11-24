В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.4 комментария
«Росэлектроника» создала антидроновый комплекс «Чистюля»
«Росэлектроника» разработала носимый антидроновый комплекс «Чистюля»
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» впервые продемонстрировал защищающий бойцов от беспилотников и попадания ракет носимый комплекс «Чистюля».
Устройство представляет собой кейс 34 х 28 х 17 см, который весит порядка 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания атакующих радиоизлучающие цели ракет.
Презентация прошла на организованной Минобороны конференции «Армия и общество», сообщает ТАСС.
Комплекс был разработан входящим в «Росэлектронику» ЦНИИ «Циклон». «Чистюля» подавляет каналы управления летательных аппаратов в радиусе до 1 км, а кроме того, блокирует передачу фото- и видеоданных с БПЛА.
У комплекса есть антенны трех типов с управлением частотами, которые излучают мощный всенаправленный импульс. После включения формируется сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1 тыс. метров.
Как отметили в «Ростехе», под воздействием «Чистюли» дрон может упасть, зависнуть или вернуться в точку взлета – в зависимости от типа и настроек. Новейший комплекс защиты может питаться и от сети, и от встроенного аккумулятора, обеспечивающего работу на протяжении 100 минут.
Удобство эксплуатации изделия уже подтвердили тактические подразделения в ходе применения устройства в полевых условиях».
Ранее в ноябре «Росэлектроника» показала на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков.