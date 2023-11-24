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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    55 комментариев
    24 ноября 2023, 10:52

    «Росэлектроника» создала антидроновый комплекс «Чистюля»

    «Росэлектроника» разработала носимый антидроновый комплекс «Чистюля»

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» впервые продемонстрировал защищающий бойцов от беспилотников и попадания ракет носимый комплекс «Чистюля».

    Устройство представляет собой кейс 34 х 28 х 17 см, который весит порядка 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания атакующих радиоизлучающие цели ракет.

    Презентация прошла на организованной Минобороны конференции «Армия и общество», сообщает ТАСС.

    Комплекс был разработан входящим в «Росэлектронику» ЦНИИ «Циклон». «Чистюля» подавляет каналы управления летательных аппаратов в радиусе до 1 км, а кроме того, блокирует передачу фото- и видеоданных с БПЛА.

    У комплекса есть антенны трех типов с управлением частотами, которые излучают мощный всенаправленный импульс. После включения формируется сигнал, перекрывающий верхнюю полусферу в радиусе до 1 тыс. метров.

    Как отметили в «Ростехе», под воздействием «Чистюли» дрон может упасть, зависнуть или вернуться в точку взлета – в зависимости от типа и настроек. Новейший комплекс защиты может питаться и от сети, и от встроенного аккумулятора, обеспечивающего работу на протяжении 100 минут.

    Удобство эксплуатации изделия уже подтвердили тактические подразделения в ходе применения устройства в полевых условиях».

    Ранее в ноябре «Росэлектроника» показала на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков.

    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 19:56
    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литовский президент Гитанас Науседа попросил главу министерства иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса сохранять спокойствие после высказываний министра об угрозе со стороны России для стран НАТО.

    На этой неделе Ландсбергис выступил с утверждением, что Россия представляет угрозу для стран НАТО, поскольку ее не удается остановить на Украине. Комментируя высказывание министра, Науседа предложил ему «сесть и успокоиться», передает ТАСС.

    Президент Литвы подчеркнул, что подобные высказывания плохо сказываются на имидже страны и могут сказаться на поведении потенциальных инвесторов в ее экономику.

    Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной.

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    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 21:52
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Актер Иван Охлобыстин рассказал о просьбе друга Михаила Ефремова не поздравлять его публично с 60-летием.

    По его словам, Ефремов заявил, что опасается, что это может повлиять на его условно-досрочное освобождение, сообщают «Аргументы и факты».

    Охлобыстин сказал, что к Ефремову хорошо относятся в колонии. Также актер добавил, что Ефремов остается совестливым человеком, хоть и «всегда любил выпить», а проблемы начались из-за «демонов», с которыми тот делал проект «Гражданин поэт».

    Ранее Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО.

    Летом 2020 года в центре Москвы Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого погиб.

    В сентябре 2020 года актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, его признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

    В октябре 2022 года Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

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    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

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    23 ноября 2023, 20:38
    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе

    Шеф-повар Емельяненко рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе в год Дракона

    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Главным блюдом на новогоднем столе должно стать мясо. В качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты. Удивить же гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар Василий Емельяненко, предложивший свой вариант новогоднего меню.

    «Поскольку наступающий год – это год Дракона, главным блюдом на празднике однозначно должно стать мясо, чтобы накормить могучее животное. В России всегда была свинина на столе, потому что она доступная, дешевая и ей можно накормить всю семью. Но если есть желание и возможность, то можно приготовить баранину, говядину или даже птицу – это уже по вкусу каждый решит», – говорит Емельяненко.

    Отличным мясным блюдом для новогоднего стола, по словам собеседника, будет бигус, весьма популярный в советское время. Это зимнее блюдо представляет собой тушеную капусту с разными копченостями, начиная от бекона и заканчивая копченой грудинкой.

    На гарнир лучше всего подавать коренья, ведь дракон – деревянный, а значит его стихия – земля, рассуждает повар. Также стоит использовать в блюдах различные травы, свежую зелень и все, что «растет на земле».

    «Рыбу дракон тоже любит, но тут все зависит от желания хозяек. Рыба не всегда доступна у нас в регионах, но если все-таки есть возможность ей украсить стол, то лучше всего подойдет красная. И поскольку она в основном вся из заморозки приходит, лучше ее засолить и подать на стол. Термически обрабатывать не стоит, она может получиться суховатой. Пироги с рыбой тоже очень хорошо смотрятся на праздничном столе, тем более что готовятся легко и быстро, да и на вкус великолепны», – рассказывает шеф.

    Также он предлагает присмотреться к различным салатам с добавлением сезонных фруктов, например, с хурмой. Это поможет разнообразить стол и сделать его более ярким. Кроме того, поскольку мяса и рыбы на столе в этом году должно быть много, стоит подать овощные салаты. Особенно это актуально для людей, которые придерживаются правильного питания.

    «В качестве десерта лучше брать не торты, а фрукты, я сам предпочитаю так делать. Например, мандарины уже есть, хурма, манго египетское как раз в декабре, январе и феврале будет, кстати, очень сладкое – экзотика на новогоднем столе не помешает. А чтобы задобрить дракона, лучше выбрать что-то яркое, красное, например, гранат и яблоки», – делится Емельяненко.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





    Результаты


    В качестве напитка для взрослых и детей шеф-повар предлагает приготовить ароматный базиликовый компот, который не только вкусный, но и способен по-настоящему удивить гостей. Для начала необходимо сварить сладкий раствор: в кастрюлю залить чистую питьевую воду, добавить сахар по вкусу, растворить его и довести все это до кипения. Далее надо добавить туда красный базилик (примерно шесть маленьких магазинных упаковок на два литра) прямо со стеблями и листьями. Затем надо все перемешать, снять с плиты и хорошо охладить. Как только компот остыл, он станет красивого, темно-сиреневого цвета. Остается лишь дождаться новогодней ночи и подавать к столу.

    «Для подачи готовим графин со льдом, наливаем туда приготовленный компот, можно нарвать для красоты  немного листочков мяты, а дальше берем половинку лимона и идем к гостям. В графин с компотом выжимаем лимон и смотрим, как на глазах у всех гостей пряный напиток из фиолетового превращается в красно-малиновый. Вот такой химической реакцией можно удивить на празднике, а вы будете фокусником. Кстати, ярким компотом тоже можно задобрить Дракона», – заключил Емельяненко.

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    23 ноября 2023, 13:24
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский бюджет в следующем году с учетом снижения цен на все основные экспортные товары нашей страны может не досчитаться 10–12 трлн рублей, выходом из этого «капкана» могут стать только серьезные экономические изменения», считает бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что в мире продолжается «мягкая посадка» (soft landing), то есть снижаются цены на биржевые товары.

    «А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед», – полагает предприниматель.

    Такая ситуация в российской экономике, по его мнению, вызвана тем, «самодурством госкапитализма», а также «задавленным экономическим ростом».

    На этой неделе глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что общие поступления налогов и сборов в бюджетную систему за десять месяцев 2023 года составили 37,6 трлн рублей – на 3,6 трлн рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом глава ФНС считает, что к концу года показатель достигнет 46 трлн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произошло это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом.

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    23 ноября 2023, 16:20
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    @ Nasa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский космонавт не полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле CST-100 Starliner, поскольку безопасность судна пока не изучена в полной мере, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

    Говоря о том, сможет ли космонавт из России войти в состав экипажа первого регулярного запуска Starliner, Крикалев заявил, что это новый корабль, безопасность которого еще анализируется, и «наши люди сядут тогда, когда будет безопасность подтверждена», передает «Интерфакс».

    В состав экипажа первой регулярной миссии пилотируемого корабля Starliner к МКС вошли астронавты NASA Скотт Тингл и Майкл Финк, а также канадский астронавт Джошуа Кутрык. Имя четвертого члена экипажа пока неизвестно. Миссия запланирована на начало 2025 года.

    Ранее в Роскосмосе задумались об освоении спутников Марса.

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    23 ноября 2023, 20:17
    Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты

    Эксперт Пантелеев объяснил механизм передачи российских военных вертолетов Кипром Сербии

    Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Кипр не мог передать Сербии российские вертолеты без согласия Москвы. И оно, судя по всему, было получено. Если же США или ЕС будут недовольны тем, что техника прошла мимо Украины, стороны соглашения смогут напомнить американцам правила игры на рынке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно о передаче Кипром Сербии 11 вертолетов Ми-35 российского производства.

    «Если хронологически смотреть на эту историю, то станет понятно, что Сербия сформировала целый спектр заказов на вертолетную технику, и сделано это было довольно давно. Белград делал упор на вторичный рынок, но с учетом всей необходимой модернизации машин», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    «Что касается конкретных переданных Ми-35, они изначально были закуплены Кипром у России. Соответственно, чтобы их можно было передать Сербии, потребовалось бы официальное соглашение Москвы. Это связано с тем, что любой реэкспорт нашей военной техники должен получить одобрение. Таково обязательное требование», – указывает собеседник.

    «Учитывая, что речь идет о Сербии, с которой у нас довольно неплохие отношения, у России не было оснований вставлять палки в колеса при совершении сделки. Также не должен вызывать удивление тот факт, что эти вертолеты, несмотря на позицию США и ЕС, не были переданы Украине. Судя по всему, решение о сделке было принято до начала 2022 года, но подписали ее позже», – замечает он.

    На фоне этого эксперт усомнился в возможности введения санкций американцами или европейцами в отношении Кипра из-за сделки с Рособоронэкспортом, в отношении которого введены рестрикции. «В соглашении есть три стороны – Москва, Белград и Никосия, баланс интересов каждой соблюден в полной мере. И даже если США начнут возмущаться, то им всегда могут напомнить, что диктовать правила игры на рынке они могут только на своем континенте», – пояснил аналитик.

    «Так или иначе, в плюсе остаются все задействованные стороны. Как минимум, у киприотов отпадает потенциальная проблема с обслуживанием машин. А в случае с сербами, я полагаю, все вопросы, связанные с ремонтом, будут легко урегулированы», – заключил Пантелеев.

    Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства. Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне.

    Президент Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. «Звук, который слышите от Ми-35, настолько зловещий... Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», – приводит его слова РИА «Новости». Вучич отметил, что «любит» Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

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    23 ноября 2023, 16:52
    Министр юстиции назвал главный промах иноагентов в российских судах

    Министр юстиции Чуйченко: Оспаривавшие статус иноагента не заявляли, что действуют в интересах России

    Министр юстиции назвал главный промах иноагентов в российских судах
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все, кто оспаривал статус иноагента, ссылались на процессуальные моменты, никто из них не сказал, что действовал в интересах России, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

    При рассмотрении апелляций на решение о присвоении статуса иноагента суд зачастую встает на сторону Минюста, сказал Чуйченко на конференции «Державинские чтения» передает РИА «Новости».

    Было лишь два случая, когда суд не согласился с министерством, тем не менее решения устояли в последующих инстанциях, добавил он.

    Чуйченко обратил внимание на то, что признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного вмешательства.

    «Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов», – рассказал министр.

    Ранее Чуйченко разъяснил статус иноагента в контексте привлечения к ответственности.

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    23 ноября 2023, 15:15
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская компания Renault, в прошлом владевшая производственной площадкой «Рено Россия» в Москве, где сейчас располагается завод «Москвич», не оставила на предприятии никаких технологий и комплектующих и намеренно избавлялась от всех ответственных поставщиков автокомпонентов, рассказал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков.

    Он напомнил, что бывший иностранный собственник решил закрыть завод в Москве и свернуть бизнес в России одномоментно. На заводе французское руководство не оставило ни технологий, ни комплектующих, передает РИА «Новости».

    Масляков добавил, что бывшие владельцы завода также избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные комплектующие. Поэтому, пояснил он, на заводе «Москвич» фактически заново выстраивали производство.

    Ранее Масляков заявил, что в 2024 году «Москвич» планирует выпустить на своем заводе порядка 50 тыс. автомобилей бренда.

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    23 ноября 2023, 21:48
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе против экс-гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра финансов России Алексея Кудрина.

    Под украинские санкции также попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие, передает ТАСС.

    Среди юридических лиц, против которых Украина ввела санкции, числятся авиакомпании, а также строительные и технологические фирмы, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 108 физических лиц и 37 компаний, в том числе в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова.

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    23 ноября 2023, 17:23
    Миронов прокомментировал слухи о тайном усыновлении им ребенка с Украины
    Миронов прокомментировал слухи о тайном усыновлении им ребенка с Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов назвал фейком информацию о том, что якобы он и его жена удочерили похищенную с Украины девочку и тайно сменили ей имя и гражданство.

    По словам Миронова, эта «фейковая истерия» была развязана украинскими спецслужбами и их западными кураторами. «За всем этим стоит одна цель – грубая личная дискредитация всех, кто занимает сегодня непримиримую патриотическую позицию. Всех, начиная с президента России и тех, кто рядом», – написал политик в Telegram.

    Миронов подчеркнул, что ложь может иметь временный успех, но правда все равно победит. Он также добавил, что Россия доведет СВО до полной победы.

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    23 ноября 2023, 19:15
    Генерал-полковник Сердюков возглавил Объединенный штаб ОДКБ
    Генерал-полковник Сердюков возглавил Объединенный штаб ОДКБ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На должность начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен российский генерал-полковник Андрей Сердюков.

    «В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», – говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

    Сообщается, что в ходе прошедшего в четверг саммита организации в Минске также обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, были подведены итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

    Участники саммита высоко оценили деятельность Белоруссии в качестве председателя организации, следующим председателем ОДКБ станет Казахстан. Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится в четвертом квартале следующего года в Астане.

    Сердюков родился в 1962 году в Ростовской области. В 2016–2022 годах был командующим ВДВ России, затем возглавлял группировку войск ВС России в Сирии.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил согласованность позиций стран ОДКБ по военным вопросам.

    Коментарии (15)
    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

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    Победа ультраправых на выборах в Нидерландах шокировала Запад

    По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Это означает, что новым премьером страны при определенных обстоятельствах может стать лидер партии Герт Вилдерс. И пока западные СМИ называют его «худшим кошмаром ЕС», некоторые политики говорят о «ветре перемен» в Европе. В чем заключается причина подобных разногласий и какие возможности победа Вилдерса открывает для России? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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