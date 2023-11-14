Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.0 комментариев
«Росэлектроника» показала в Дубае носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков
Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс управления для стрелков-зенитчиков. Как сообщили в пресс-службе холдинга, комплекс также получил возможность управления средствами противодействия беспилотникам.
Как сообщили в пресс-службе, на Dubai Airshow входящий в «Росэлектронику» пензенский «Радиозавод» впервые демонстрирует обновленную носимую версию комплекса, которая состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА), передает ТАСС. Там добавили, что МАУ предназначен для командира подразделения стрелков-зенитчиков, а ИКА – для бойцов, оснащенных переносными зенитными комплексами или стрелковым вооружением. После модернизации в оборудовании также реализована возможность управления средствами противодействия беспилотникам.
Ранее холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал линейку матричных фотомодулей на основе кристаллов кремния, предназначенную для высокоточного оружия и позволяющую видеть объекты в любое время суток.