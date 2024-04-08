Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны»

Tекст: Дарья Григоренко

Лукашенко, назначая министра информации Владимира Перцова замглавы президентской администрации, отметил, что Белоруссия знает, чем занимается оппозиция за рубежом. По его словам, они просят деньги на информационную войну, но кураторы говорят им, что нужны более радикальные меры, вплоть до терактов и вооруженного противостояния, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

«Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее». Типа московского этого «Крокус сити», не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси», – сказал белорусский лидер. Он заявил, что цель оппозиции – захватить часть территории Белоруссии, объявить там свою власть и призвать иностранные войска. «Хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных, ну не наемников, а уже войска», – уточнил он.

Ранее Лукашенко заявил, что российская и белорусская стороны не намереваются нападать на западные страны, они занимаются строительством системы обороны.