Песков: На Сербию оказывается страшное давление, чтобы изменить ее позицию в отношении России

Белград находится под беспрецедентым давлением, которое направлено на привлечение Сербии на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно, Белград находится под беспрецедентным давлением, передает ТАСС.

Песков добавил, что в России будут внимательно наблюдать за военными учениями «Платиновый волк» в Сербии с участием США, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны республики сообщило, что Сербия проведет совместные учения «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран НАТО с 16 по 30 июня.