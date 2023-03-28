Распад НАТО начнется с Черногории

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года, Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
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Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
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С чего начать развал НАТО

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

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    Распад НАТО начнется с Черногории

    Победа старого врага Джукановича для России лучше, чем победа тихого врага – Милатовича
    		  
    28 марта 2023, 18:15
    Фото: Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В воскресенье в Черногории пройдут выборы, за которыми могут последовать исторические перемены. Решается вопрос о том, удержит ли власть главный враг России на Балканах. Противостояние проходит в условиях ненависти черногорского народа к НАТО, что превращает республику в самое слабое звено Североатлантического альянса. Именно с нее должен начаться его распад.

    Согласно исследованию, проведенному по заказу RT Balkan, негативного мнения о НАТО придерживаются почти 61% жителей Черногории, причем более 50% – «очень негативного». Столь же критично большинство граждан самого маленького славянского государства настроено в отношении США («очень негативно» – 41,2%). А вот суммарный антирейтинг России недотягивает до 30%, Сербии – даже до 10%.

    Это означает то, что десятилетия атлантической, русофобской и антисербской пропаганды не сильно повлияли на самоощущение черногорцев. А особенно показательно отношение к Североатлантическому альянсу: подавляющее большинство было против НАТО в 2015 году, когда страну силком туда тащили, подавляющее большинство выступает против НАТО до сих пор.

    Политический кризис, возникший тогда в республике, неоднократно менял форму, а в последние месяцы приобрел характер позиционной войны между парламентским большинством и президентом Мило Джукановичем. Власть сейчас чисто техническая, временная и в крупнейших муниципалитетах страны, включая столицу – Подгорицу, и на уровне правительства, где засел хитрый албанский вундеркинд Дритан Абазович, очень похожий на двойного агента.

    Парламентским большинством его кабинет уже «приговорен», но президент с этим не согласен, а Конституционный суд, который должен выступить арбитром, вплоть до последнего времени был недееспособен – нет кворума. По той же причине безвластие и на муниципальном уровне: ставленники Джукановича отказываются уступать посты оппозиции, несмотря на проигранные выборы, а от суда нет ответа.

    Этот кризис разрешится или, наоборот, усугубится в ближайшее воскресенье, когда пройдет второй тур президентских выборов. Джуканович, в разных статусах руководящий Черногорией уже более 30 лет, претендует на переизбрание. Разномастная оппозиция призывает голосовать за «новое лицо» – Якова Милатовича. Шансы есть у обоих.

    Все эти политические интриги и юридические баталии достойны книги и чрезвычайно интересны – для профильных специалистов по Балканам. Всех остальных в России интересует другое: как эту сложную для Черногории ситуацию обратить в свою пользу? Или, если точнее, как должны развиваться события, чтоб был соблюден российский интерес?

    Если отвечать честно, то они должны развиваться худшим для Черногории образом. И к практическим интересам черногорского народа (как дальше жить, как семью накормить) это не имеет отношения.

    Казалось бы, ясно, за кого из России надо болеть. Мило Джукановича допустимо назвать злейшим врагом Москвы на Балканах. Его вообще по-разному можно назвать: «крестным отцом», хитрым деспотом, мастермайндом, мазепинцем-предателем и наемником Соединенных Штатов Америки. Все это так или иначе будет правдой, но опишет Джукановича не в полной мере. Это большой, сложный, страшный человек и настоящий хозяин Черногории, ставшей в какой-то момент его личным предприятием.

    Именно он сломал страну через колено, чтобы затащить ее в НАТО. Методы были диктаторские – несколько видных фигур в оппозиции посадили по сфабрикованным (что установлено в суде) обвинениям в работе на русских, подготовке государственного переворота и попытки устранения черногорского «отца нации». Это стало для Москвы «последней каплей»: Джуканович стал первым и единственным главой международно признанного государства, на которого в России наложены индивидуальные санкции с запретом на въезд и финансовые операции.

    Черногорский дон так старался, потому что в аналитических центрах Вашингтона и Брюсселя решили, будто следующее (после Украины и Сирии) столкновение интересов Запада и России произойдет на Балканах, а потому русское влияние там нужно радикально зачистить. Увы, американцы преуспели с этим не только в Черногории, но и в Северной Македонии. Поэтому возможности Москвы влиять на политическую ситуацию в этих странах (хоть бы даже и применительно к новым выборам) сведены к нулю. Мы можем только наблюдать за процессом со стороны.

    Сейчас все политические силы республики можно условно поделить на три группы: это гвардия Джукановича, просербско-пророссийская оппозиция и западники нового поколения, которые считают Джукановича мафиозо и динозавром. «Наши» во второй тур выборов не прошли – лидер движения «Демократический фронт» Андрия Мандич набрал менее 18%, что лично для него неплохо. Он действительно пророссийский и просербский политик, а не «и вашим, и нашим». По черногорским меркам это почти радикал.

    Во втором туре этнический серб Мандич призвал голосовать за Якова Милатовича, пообещав ему всяческую поддержку. Название его партии говорит само за себя – «Европа сейчас». Он за ЕС и за НАТО, но у Милатовича есть и плюсы. Он хорошо образован, успешен в своем деле – стимулировании экономики, за полтора года на посту главы профильного министерства действительно добился кое-чего для простых людей. При этом выступает за хорошие отношения с Сербией и не похож на русофоба. По крайней мере, от нападок на РФ старается воздерживаться, а в 2021 году возглавлял черногорскую делегацию на Петербургском экономическом форуме.

    А главное – он не Джуканович. Действующий президент победил в первом туре, но Милатович, набравший менее 30%, имеет значительные шансы одолеть его во втором: «крестный отец» Черногории надоел слишком многим.

    Милатович для черногорцев – хороший вариант. Но для России плохой. И коли наши государства теперь официально являются недружественными, можно говорить открыто: стратегически лучше, чтоб победил наш злейший балканский враг – Джуканович.

    Что будет при Милатовиче заранее понятно. Черногория продолжит свой атлантический и антироссийский курс, но лишится скандальной экзальтированности и может быть даже поправит дела в народном хозяйстве с помощью «новой метлы». В итоге акции НАТО и ЕС среди народа скорее вырастут, чем упадут. Это в лучшем случае.

    В худшем – Милатович станет очередным образцом циничного западного бизнюка в восточноевропейской политике, каким был экс-премьер Болгарии Кирил Петков. Он тоже как бы технократ с образованием, экономическими приоритетами и свежими идеями, тоже предпочитал воздерживаться от публичной русофобии, благо руководил самой пророссийской страной Евросоюза. В итоге выяснилось, что Петков попросту обманул и народ, и союзников по коалиции: вопреки их позиции, тайно отправлял вооружения ВСУ по лично придуманной схеме.

    Милатович многим на него похож, включая обстоятельства появления в политике, внешние ориентиры и публичную позицию. И тоже «вундеркинд», только еще моложе – 1986 года рождения.

    Открытый враг лучше европейской крысы. Сближение Черногории с Сербией в нынешних условиях означает не сближение с Россией через Сербию, а удаление Сербии от России. Но самое главное, что под ненавистным атлантистом Джукановичем Черногория может дозреть до действительно серьезного рывка из американских объятий, а пока она до него не дозрела.

    Сценарий, при котором ненависть к президенту переносится на НАТО в целом, это хороший сценарий революционного развития. Черногорцы должны дойти до ручки и в буквальном смысле Джукановича дубиной прогнать. Только в этом случае есть шанс на то, что заодно удастся прогнать и эмиссаров НАТО.

    Джуканович – старая инфекция, от которой черногорский гнойник рискует прорваться, Милатович – его лечение европейскими препаратами во имя здоровья всего натовского организма. Поэтому выборы в самой маленькой славянской стране могут оказаться историческими и предопределить: действительно ли Черногория самое слабое звено в Североатлантическом альянсе, отделение которого откроет эпоху его распада, или же она попадет в руки более-менее успешного ремонтника, стараниями которого антинатовское большинство постепенно превратится в меньшинство.  
     
     
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