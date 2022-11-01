Власти Греции заявили о проблемах в туристической сфере из-за отсутствия россиян

Премьер-министр Греции указал на отсутствие российских туристов летом в стране из-за санкций

Туристическая отрасль Греции пострадала от антироссийских санкций, потому что летом практически никто из России не приехал в страну, заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис после встречи с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Мицотакис заявил, что Греция не поддерживала горизонтальный запрет на посещение Евросоюза россиянами, но в стране, действительно были последствия, в том числе и у туристического направления, передает ТАСС.

По его словам, из-за того, что Греция присоединились к Евросоюзу во всех санкционных пакетах, летом практически никто из России не приехал в Грецию, а почти все россияне, которые хотели путешествовать, отправились в Турцию.

«Так что мы заплатили цену добросовестным выполнением санкционного пакета, и я убежден, что мы поступили правильно», – отметил Мицотакис.

Журналисты спросили греческого министра о военной помощи Украине, которую Афины, по их мнению, оказали не на таком же уровне, как Берлин или Париж.

«Мы оказали большую военную поддержку Украине. Не буду по понятным причинам вдаваться в подробности, но украинцы очень довольны той помощью, которую мы им предложили, и претензий к ее оказанию не было», – заявил премьер-министр.

Ранее Греция и Кипр не поддержали запрет на выдачу туристических виз гражданам России.