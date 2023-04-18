Экономику Европы спасет Россия

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18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Владимир Трефилов/РИА Новости
Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?  Подробности...
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Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам

Путин посетил зону СВО Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин посетил штабы группировок войск «Днепр» на Херсонском направлении и «Восток» в ЛНР. В ходе визита он заслушал доклады военачальников, а также подарил военным копии иконы «Спас Нерукотворный». Почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ? Подробности...
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Ставка Британии на Кара-Мурзу проиграла

Владимир Кара-Мурза получил 25 лет колонии по трем статьям УК Алексей Никольский/РИА Новости
Суд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения за госизмену и фейки про армию России. США, Британия, ЕС, ООН выразили возмущение и потребовали его освободить. Более того, страны Запада организовали «посольский десант» к зданию суда. Почему Кара-Мурза получил столь большой срок и как Запад будет использовать его дело в своих интересах?  Подробности...
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СВО изменила войны будущего

СВО меняет представление о развитии ВПК в будущем Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
СВО показала, что современные военные действия превращаются в подобие «киберпанка»: старые и новые виды вооружений соседствуют на полях сражений. Данная тенденция заставляет переосмыслить роль не только оборонных разработок, но и подходов к организации промышленного сектора. Как украинский кризис отразится на войнах будущего и каким должно быть развитие российского ВПК в новых условиях?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Экономику Европы спасет Россия

Андрей Морозов
Андрей Морозов, президент Евразийского бизнес-альянса
ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнёром России. Подробности...
Обсуждение: 696 комментариев

Африка – яркое свидетельство банкротства однополярного мира во главе с США

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке. Подробности...

Польша может потерять земли на Западе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века. Подробности...
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Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Андрей Морозов

    Экономику Европы спасет Россия

    Андрей Морозов
    президент Евразийского бизнес-альянса
    18 апреля 2023, 16:55

    Введенные против России западные санкции оказались разрушительными в первую очередь для Европейского союза и его промышленного потенциала. На первый взгляд англосаксонский мир использует Европу как театр действий по ослаблению экономики России. В действительности же такая политика направлена на уничтожение европейской экономики и ее народного хозяйства. 

    Постепенно уходят с европейского рынка крупные компании по производству стали, удобрений, автопроизводители (например, Volkswagen, Audi), которые рассматривают возможность переноса производства в США. Все чаще мы видим забастовки европейских граждан, не готовых мириться с нарастающим в ЕС кризисом. Сокращение рабочих мест, низкие зарплаты, отсутствие социальных гарантий, рост цен – все это вызывает обеспокоенность и несогласие населения.

    Введенные же против России санкции, в частности уход европейских компаний с российского рынка, ограничения на экспорт ресурсов и товаров – это еще один удар по экономике ЕС. Не обладающая значительными ресурсами, сегодня Европа переживает не самые простые времена. 

    По окончании пандемии в планах ЕС было направить основные расходы на поддержку аграрного сектора, предприятий, экономики еврозоны с целью возвращения к допандемийному уровню (в 2019 году ВВП ЕС составлял порядка 13,9 млрд евро). Европа также была намерена развивать дотационные регионы.

    Однако 2022 год скорректировал ее планы, и львиная доля бюджета сейчас растрачивается на оборону и военное производство. Мы видим, как планомерно англосаксонский мир уничтожает Европу, в том числе через переориентирование ее экономики. 

    Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС

    Потому что средства не инвестируются в развитие производств, поддержку аграрного сектора и отстающих регионов – деньги расходуются исключительно на военные цели. Финансовые планы ЕС, первоначально рассчитанные на поддержание европейской экономики, теперь направлены в другое русло.

    Поддержка Украины на сегодняшний день занимает одну из ведущих статей расходов европейского бюджета. В дальнейшем это может привести к волнению не только развитых европейских стран, но и тех, что являются дотационными. Например, против текущей политики Европейского союза может восстать Греция. Еще со времен кризиса 2008 года страна находится в сильнейшей зависимости от государств-доноров. Учитывая напряженность внешнеполитических отношений Греции с Турцией, это может послужить спусковым крючком к серьезной экономической катастрофе.

    На сегодняшний день единственная перспектива восстановления европейской экономики – это налаживание диалога с Россией, выстраивание экономических и торговых связей, построение доверительных отношений в сфере международной безопасности. Лишившись своих колониальных позиций в мире, ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России.
     
     
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