Введенные против России западные санкции оказались разрушительными в первую очередь для Европейского союза и его промышленного потенциала. На первый взгляд англосаксонский мир использует Европу как театр действий по ослаблению экономики России. В действительности же такая политика направлена на уничтожение европейской экономики и ее народного хозяйства.

Постепенно уходят с европейского рынка крупные компании по производству стали, удобрений, автопроизводители (например, Volkswagen, Audi), которые рассматривают возможность переноса производства в США. Все чаще мы видим забастовки европейских граждан, не готовых мириться с нарастающим в ЕС кризисом. Сокращение рабочих мест, низкие зарплаты, отсутствие социальных гарантий, рост цен – все это вызывает обеспокоенность и несогласие населения.

Введенные же против России санкции, в частности уход европейских компаний с российского рынка, ограничения на экспорт ресурсов и товаров – это еще один удар по экономике ЕС. Не обладающая значительными ресурсами, сегодня Европа переживает не самые простые времена.

По окончании пандемии в планах ЕС было направить основные расходы на поддержку аграрного сектора, предприятий, экономики еврозоны с целью возвращения к допандемийному уровню (в 2019 году ВВП ЕС составлял порядка 13,9 млрд евро). Европа также была намерена развивать дотационные регионы.

Однако 2022 год скорректировал ее планы, и львиная доля бюджета сейчас растрачивается на оборону и военное производство. Мы видим, как планомерно англосаксонский мир уничтожает Европу, в том числе через переориентирование ее экономики.



Потому что средства не инвестируются в развитие производств, поддержку аграрного сектора и отстающих регионов – деньги расходуются исключительно на военные цели. Финансовые планы ЕС, первоначально рассчитанные на поддержание европейской экономики, теперь направлены в другое русло.

Поддержка Украины на сегодняшний день занимает одну из ведущих статей расходов европейского бюджета. В дальнейшем это может привести к волнению не только развитых европейских стран, но и тех, что являются дотационными. Например, против текущей политики Европейского союза может восстать Греция. Еще со времен кризиса 2008 года страна находится в сильнейшей зависимости от государств-доноров. Учитывая напряженность внешнеполитических отношений Греции с Турцией, это может послужить спусковым крючком к серьезной экономической катастрофе.

На сегодняшний день единственная перспектива восстановления европейской экономики – это налаживание диалога с Россией, выстраивание экономических и торговых связей, построение доверительных отношений в сфере международной безопасности. Лишившись своих колониальных позиций в мире, ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России.