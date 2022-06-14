Европу встревожила тайная «сеть русофилов»

Целая группа влиятельных политиков, общественных деятелей и журналистов прямо сейчас является участниками «пророссийской сети» в Италии. По крайней мере, в это свято верят ряд итальянских СМИ, ссылающихся на данные местных спецслужб. В чем заключается «преступление» этой «сети», кто в нее входит и какие еще страны она затрагивает?

В то время, когда Запад придумывает новые антироссийские санкции, некоторые представители политических кругов Италии являются проводниками интересов России в Европе. К такому выводу пришла известная итальянская газета Corriere della Sera. В частности заявляется, что изданием совместно со спецслужбами страны раскрыта целая «разветвленная сеть сторонников России». Материал носит название «Сеть Путина в Италии».

По версии итальянских СМИ, данная тайная «ложа» сложна и разнообразна. «Она включает в себя социальные сети, телевизионные каналы. Основной ее целью является формирование общественного мнения. Организация активизируется в ключевые моменты конфликта [на Украине], нападая на политиков, поддерживающих Киев, и помогая тем, кто проводит пророссийские тезисы.

Пророссийская сеть в настоящее время является хорошо зарекомендовавшей себя реальностью в Италии, что вызывает тревогу у органов безопасности, поскольку она пытается направлять или, что еще хуже, бойкотировать выбор правительства. И делает это с опорой на парламентариев и менеджеров, лоббистов и журналистов. Материал, собранный разведкой, идентифицирует каналы, используемые для пропаганды, реконструирует контакты между группами и отдельными персонами и умело выбирает моменты, чтобы используя несколько социальных платформ вместе, запускать контринформацию».

Утверждается, что у «пророссийской сети» есть три безусловных лидера. Это лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, руководитель политической организации «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони и предпоследний премьер-министр страны Джузеппе Конте («Движение 5 звезд»). Которые «без всяких "но" и "если" не встали на сторону Украины, страны, на которую напал Путин», подчеркивают авторы издания.

Ступенькой ниже на иерархической лестнице «организации» располагаются:

Джорджио Бьянки, «известный итальянский журналист, находящийся на территории Украины с целью ведения пророссийской политико-пропагандистской деятельности». Бьянки управляет Telegram-каналом Giubbe Rosse (@rossobruni), который насчитывает не менее 100 000 подписчиков.

Экономист и публицист Альберто Фазоло, постоянно отмечающийся в соцсетях постами об убитых на Украине журналистах. По его мнению, таких насчитывается уже 80, хотя официальная пресса считает, что на самом деле в десять раз меньше.

Манлио Динуччи, 84-летний географ и писатель, выпустивший в 2019 году книгу La guerra. E in gioco la nostra vita («Война. На карту поставлена наша жизнь»). В ней он предупредил о запланированном англосаксами «нападении на Россию и Украину». По утверждению Corriere della Sera, «выдержки из этой книги цитировал 9 мая сам Владимир Путин».

Алесандро Орсини, профессор Римского университета Луиса и руководитель Обсерватории международной безопасности.

32-летний независимый репортер и обозреватель-международник Мауриццио Веццози, главным «преступлением» которого спецслужбы считают призыв к читателям «не пробегать по верхушкам новостей, а нырять глубже, выясняя их суть и реальные причины».

Известный журналист и «распространитель дезинформации Чезаре Саккетти, у которого более 60 000 подписчиков на его Telegram-канале». Сакетти обвиняется в спекуляциях на тему «ЕС вынужден отказаться от своих антироссийских шагов и будет платить за газ в рублях».

«Железный путинец Клаудио Джорданенго, который в 2019 году баллотировался в Лигу в муниципалитете Салуццо» и который «регулярно нападает в соцсетях на Марио Драги и Джо Байдена». С особым возмущением сообщается о постах Клаудио, раскрывающих эпизоды криминальной торговли оружием, поставляемым Западом Киеву.

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Перечислять имена, фамилии и должности итальянских «русофилов» можно долго – их количество, по данным итальянской разведки, исчисляется в стране десятками, если не сотнями тысяч. Но для понимания сложившегося положения вещей фамилии не важны – важна численность и активность «сетевиков». А они постоянно и массово выражают свое мнение, не совпадающее с официальным (свободу слова хотя и зажимают, но официально никто не отменял).

Кстати, почему бы итальянским спецслужбам не занести в лист неблагонадежных нынешнего главу МИДа Луиджи Ди Майо, заявившего на днях агентству ANSA, что «итальянцы хорошо относятся к русским»? И/или главного редактора Il Fato Quotidiano Марко Травальо, который недавно в интервью телеканалу La7 заявил, что российская армия одерживает победы над ВСУ, а западная пресса пытается утверждать обратное. «Поражения России я видел только на страницах газет. На поле боя его ни разу не было», – сказал Травальо.

«К пророссийской пропаганде уже причисляют высказывание критических замечаний в адрес премьер-министра Драги и решений его правительства», – отметил он на страницах своей газеты. А позднее добавил, что «в свое время досье составляли на противников Берлускони, в 60-е и 70-е годы туда записывали коммунистов, а теперь в подобные списки заносят не только сторонников Путина, но и критиков итальянского правительства».

Хотя доказывать, что «черный лист железных путинцев» официально существует, будет, видимо, сложно – не зря же информацию спецслужб представили, как результат журналистского расследования, а не реальный документ из недр разведки. Что фактически подтверждает Адольфо Урсо, глава COPASIR – парламентского комитета, осуществляющего контроль за деятельностью спецслужб. Урсо заявил, что не обладает данными о существовании каких-либо «проскрипционных списков», узнал о них только из газет и пообещал во всем разобраться.

Появившаяся в Corriere della Sera публикация сыграла на руку не сторонникам официальной (то есть антироссийской) позиции ЕС, а наоборот, подчеркнула, что в Италии растет чисто сторонников России. Ее борьбы за установление в мире многополярности, перехода к международным отношениям, осуществляемым на основе взаимного уважения интересов всех стран и народов и прекращения диктата «правил сообщества», устанавливаемых государством-гегемоном. Европа вновь разворачивается лицом к России. Примеров этому – несть числа.

Знаменитый миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру, о чем свидетельствует сообщение, что новый сезон театр откроет оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». «Я не охочусь за ведьмами, я против отмены русских опер, а когда читаю Пушкина, не прячусь», – сказал управляющий «Ла Скала» Доменик Мейер.

Итальянский оркестр классической музыки FVG отказался от участия в престижном Международном конкурсе имени Родолфо Липицера. Причиной этого апеннинские скрипачи назвали отстранение от него трех россиянок.

Кстати сказать, «пророссийская ориентация итальянского общества» возникла не вчера и даже не 24 февраля 2022 года. Еще в 2015 году посол Украины в Италии Евгений Перелыгин жаловался на то, что в Риме и других городах «сильна симпатия к русским». По поводу симпатий итальянцев к украинцам дипломат не сказал ничего.

Европейская пресса старательно контролирует выходящую на ее полосы информацию о ситуации на Украине в общем и реакции населения стран континента на действия России в частности. Однако всякая новость, как известно, не только несет прямое информирование о событии, но и позволяет анализировать ситуацию и делать выводы о ней не только такие, которые новостниками запланированы.

Так, например, испанская La Vanguardia опубликовала 4 июня сообщение о том, что «лишь 53% греков голосуют за санкции, налагаемые Евросоюзом на РФ, когда в среднем по ЕС этот показатель составляет 80%». Только 40% населения Эллады согласны с отправкой Украине вооружений, а в среднем по Европе за это выступают 67%. Как видим, русофобам говорить о своей безоговорочной победе над русофилами нет никаких оснований. Тем более, что немалая часть греческого общества предпочитает не афишировать свои взгляды, исходя из опасений «как бы чего не вышло».

«В Греции не менее 20% населения поддерживают Россию и особенно сильны прорусские настроения среди простого народа, не любящего Запад. Прежде всего это из-за представления о том, что русские являются дружественным народом греческой нации, будучи православными, в отличие от Великобритании, Германии или США, которые не являются православными и в прошлом вмешивались в разные ситуации в стране, – объясняет Никос Маранцидис, профессор балканистики, славистики и восточных исследований Университета Македонии. – Века религиозных, культурных и экономических связей имеют значение в стране, где до сих пор многие видят в России защитника православных от турецкого соперника. Здесь хорошо помнят, что в 1827 году Россия поддержала Францию и Великобританию в Наваринском морском сражении, которое решило вопрос о независимости Греции от Османской империи. Даже некоторые ультранационалисты мечтают, что в какой-то момент Москва поможет им возродить новую Византийскую империю и вернуть себе Константинополь».

Как отмечает портал France24, «нет сомнения, что в любой исторический момент до 15% греческого электората есть и будет на стороне России». Данные недавнего опроса, проведенного компанией Kappa Research после 24 февраля 2022 года, показывает, что «только 8% греков намерены избегать контактов с русскими и лишь 2% откажутся от покупки товаров, сделанных в России».

В Греции, по словам местных аналитиков, «Москву поддерживают народные низы». В Италии мы видим среди выступающих за сотрудничество, а не противостояние с РФ, наряду с народными массами, и некоторых политиков первого ряда. А вот во Франции необходимость «запретить унижать Россию» (потому что это ни к чему хорошему не приведет) осознает даже первое лицо государства. На днях по страницам мировой прессы прокатилось высказывание Эммануэля Макрона, признающего Россию великой державой и призывающего «никогда не поддаваться искушению ни унижения, ни духа мести».

Можно не сомневаться, что настрой «лучше дружить с Россией, чем воевать с ней» есть и в широких слоях французского общества. Настроения такие время от времени на страницы французских СМИ прорываются. Например, в комментариях под материалами издания Le Figaro регулярно появляются предложения читателей «выйти из НАТО и заключить союз с РФ», «не равняться на политику так называемых западных друзей». «Россию вынуждают защищать себя от давления со стороны некоторых стран, и не стоит считать ее жесткие ответы агрессией», пишут французы.

Таким образом, итальянские спецслужбы и журналисты обнаружили то, что и так давно известно – значительная часть населения Южной Европы искренне симпатизирует России. Нет смысла в каких-либо шпионских измышлениях и фантазиях. Все дело в том, что российская политика является для греческих, французских и итальянских избирателей убедительной, российская культура – привлекательной, а российские люди – вызывающими интерес. И никакая украинская – и в целом западная – пропаганда не смогла ничего этого изменить.