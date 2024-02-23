Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине
Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.
США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.
Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».
Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.
Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.