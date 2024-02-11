В Кремле заявили о продолжении спецоперации на Украине

Песков: Спецоперация продолжается, пока России отказывают в мирном решении вопросов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, для России важно достичь всех поставленных перед СВО целей. По его словам, эти же цели были актуальны и до начала спецоперации, и Путин неоднократно предлагал путь диалога, и предлагал решать все эти озабоченности политико-дипломатическими средствами, а переход к военному решению этой проблемы являлся крайней мерой после того, как РФ было отказано в каком-либо обсуждении законных озабоченностей, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что предпочтительно для России достигать их мирным путем, но если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция.

Представитель Кремля уточнил, что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности, но она этого не сделала в марте 2022 года, точнее она это сделала, и потом по требованию англосаксов они отказались от результатов переговоров. Но сейчас, по его мнению, достойный выход из ситуации каждый раз будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, и если идти на такие же переговоры это совсем другая реальность, и эту другую реальность Украине несмотря ни на что придется признавать.

Ранее Песков заявил, что все заявленные цели СВО не потеряли своей актуальности.