Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям Госдепа США

Виктория Нуланд заявил, что Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть в Госдепе США

Tекст: Денис Тельманов

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», – сказала Нуланд в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

Она добавила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьезно сесть за стол» переговоров.

Ранее Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине. По ее словам, время для мирных переговоров еще не наступило, поскольку Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции».

При этом она подчеркнула, что США против приостановки боевых действий.



