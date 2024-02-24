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G7 решила принудить Россию компенсировать убытки Украине
Лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов
Российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, следует из совместного заявления лидеров G7 в Киеве.
В заявлении говорится, что G7 поручила правительствам выработать меры по принуждению России компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Отмечается, что страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией», передает ТАСС.
В тексте документа также зафиксировано обращения к министрам продолжить работу и предоставить обновленную информацию перед саммитом обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины.
Также в G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать Москве их обходить.
Дополнительные санкции будут введены против компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или материалы для его производства.
Кроме того, лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева, и обязуются поддерживать Украину столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН.
Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, и хотят ограничить доходы России от продажи энергоресурсов.
Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права.