Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Медведев пояснил, почему Запад не может отнять активы России
Медведев: Запад не сможет отнять активы России, поскольку официально не вступал в конфликт
Запад хоть и ведет гибридную войну с Россией, но официально в конфликт не вступал, поэтому конфисковать замороженные российские активы не имеет права, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что отсутствие официального объявления войны России ставит Запад в двоякое положение, передает ТАСС.
«Почему в определенных случаях страна платит компенсации, репарации? <…> Потому что другие страны являются участниками конфликта, находятся в состоянии войны. А Запад с нами, и он все время об этом говорит, не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать?» – сказал Медведев.
Зампред СБ пояснил, что такой нюанс вызывает на Западе «смятение в мозгах».
С одной стороны, западные страны хотят отдать российские средства Украине, но с другой – это был бы «взлом правового миропорядка» и отказ от основных принципов защиты частной собственности, чему уже сотни лет.
Медведев считает, что активы Россия, скорее всего, вернуть не сможет, хотя их и жалко.
Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов РФ якобы соответствует международному праву.