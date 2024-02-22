Медведев пояснил, почему Запад не может отнять активы России

Медведев: Запад не сможет отнять активы России, поскольку официально не вступал в конфликт

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что отсутствие официального объявления войны России ставит Запад в двоякое положение, передает ТАСС.

«Почему в определенных случаях страна платит компенсации, репарации? <…> Потому что другие страны являются участниками конфликта, находятся в состоянии войны. А Запад с нами, и он все время об этом говорит, не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать?» – сказал Медведев.

Зампред СБ пояснил, что такой нюанс вызывает на Западе «смятение в мозгах».

С одной стороны, западные страны хотят отдать российские средства Украине, но с другой – это был бы «взлом правового миропорядка» и отказ от основных принципов защиты частной собственности, чему уже сотни лет.

Медведев считает, что активы Россия, скорее всего, вернуть не сможет, хотя их и жалко.

Ранее Bloomberg сообщил, что десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к выводу, что конфискация замороженных активов РФ якобы соответствует международному праву.