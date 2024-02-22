  • Новость часаБайден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    Медведев о перебежчике Кузьминове: Собаке – собачья смерть
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    7 комментариев
    22 февраля 2024, 09:00 • В мире

    СВО превращает экономику Украины в руины

    Некоторые секторы украинской экономики исчезают навсегда

    СВО превращает экономику Украины в руины
    @ Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери?

    С начала конфликта с Россией в феврале 2022 года украинская экономика сократилась на 30%. Об этом заявил на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, утрачено 3,5 млн рабочих мест, около 20% территорий. Также серьезно пострадала инфраструктура страны: ущерб нанесен почти 2 млн домохозяйств, повреждены около 8,4 тыс. км дорог.

    Кроме того, за последние два года за рубеж выехали около 10 млн человек, которые, заявляет премьер, не хотят возвращаться из Евросоюза, США и из других государств мира из-за проблем с безопасностью.

    По оценкам украинского правительства, Всемирного банка и ООН, на восстановление страны в течение 10 лет понадобится 486 млрд долларов. 17% из этих денег нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15% – транспорта, 14% – торговли и промышленности, 12% – сельского хозяйства и 10% – энергетики.

    Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров говорил, что за десять лет после Евромайдана Украина деградировала и разрушилась. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.

    По итогам первого полугодия 2023 года, около половины бюджета Украины (49,1%) формировалось за счет финансовой помощи из-за рубежа. В бюджете на этот год, как писала британская пресса, заложен дефицит на 41 млрд долларов, или 1,54 трлн гривен (20,5% ВВП – рекордный показатель за все время существования страны после обретения независимости). Киевские власти вновь рассчитывают покрыть его за счет поддержки Запада. В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозировали, что по итогам 2023 года ВВП Украины вырастет на 4,5% вместо ранее ожидаемых 1–3%.

    «То, что назвал Шмыгаль, – только вершина айсберга. До победы Евромайдана десять лет назад Украина была промышленно развитой, индустриальной страной. Основная часть этой промышленности находилась в Донбассе, который Украина потеряла безвозвратно. Теперь и Шмыгаль оценивает потерю этого региона как окончательную утрату для себя», – отмечает Владимир Корнилов, донецкий политолог.

    По его словам, огромные посевные площади на части Херсонской и Запорожской областей, где выращиваются различные сорта пшеницы, подсолнечника, гречихи и бахчевых культур, стали частью России и «будут таковыми всегда».

    «В Донбассе находились два крупнейших в Европе металлургических завода. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича разрушен на 30–40%, от «Азовстали» осталось 20–30%, а все остальное – руины», – напоминает Владимир Скачко, киевский политолог.

    Корнилов добавил, Украина пытается запускать на западных территориях мощности для ремонта, обслуживания бронетехники, а также производства некоторых видов вооружений. «Но главная проблема для Украины – не промышленные предприятия, не сырье, которое они могут получать на Западе, а отсутствие рабочих рук. Миллионы украинцев уехали, поэтому предприниматели вынуждены закрывать свои предприятия. Дело даже не в прилетах ракет, а в том, что те, кто мог стоять у станка, попытались сбежать с Украины либо сейчас их активно ловят военкоматы», – отметил спикер.

    Политолог подчеркивает, что выезд из страны 10 млн человек за последние два года – это потеря будущего поколения. «Среди них немало работавших, приносивших свой вклад в производство и сбор налогов. Сейчас они сидят на пособиях в Европе или же находятся в России», – добавил собеседник.

    «Энтузиазм как двигатель и мотиватор индустриализации ушел навсегда. Никто больше не будет строить узкоколейку, как Павка Корчагин. Люди не вернутся в чистое поле или в бесперспективные руины. В конце XVII века в истории Украины была Руина, этот период характеризовался распадом украинской государственности и общим упадком. Трагедия Украины в том, что после этой войны она останется Руиной, когда вся инфраструктура для жизни порушена», – говорит Скачко.

    Он напомнил, что судо- и авиастроение, космическая отрасль, автопроизводство потеряно на 95–100%. «Остаются только ремонтные отрасли, потому что многие предприятия перепрофилированы на обслуживание и восстановление военной техники», – добавляет эксперт.

    Как указывает экономист Иван Лизан, авиастроение умерло на Украине в первые постмайданные годы, в течение нескольких лет до начала СВО в стране не было произведено ни одного гражданского самолета. «В середине десятых годов Украина потеряла автопром, сохранялось штучное производство грузовиков КрАЗ для потребностей ВПК.

    Также задолго до начала СВО умерло сельхозмашиностроение по части комбайнов. Херсонский машиностроительный завод пришел в упадок, а Харьковский тракторный завод был уничтожен в первые месяцы начала СВО.

    Харьковский бронетанковый завод тоже в руинах, потому что это приоритетная цель», – перечислил Лизан.

    Украинское авиастроение, по оценке экономиста, способно на сборку дронов и антикорабельных ракет «Нептун», планы властей восстановить производство транспортного самолета Ан-225 «Мрия» находятся за гранью реальности. «Самолет собирали в кооперации с Россией. Авионику Украина не производит», – напомнил Лизан.

    Еще хуже обстоят дела с судостроением. «Последний шанс реанимировать отрасль был в 2013 году, когда Виктор Янукович подписал соглашение с Россией, получил кредитные деньги, а Газпром планировал строить на Николаевских верфях газовозы. Но потом произошел Майдан. Я думаю, еще год СВО, и Украина не сможет собрать самоходную баржу», – прогнозирует Лизан.

    Что касается энергетики, то сейчас украинские города не остаются без света, в стране не вводятся блэкауты. «Этой зимой Россия не так часто наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Электростанции работают. Но надо понимать, что по мере закрытия предприятий Украине нужно меньше электричества, поэтому стране более или менее хватает производимой электроэнергии. Но этого будет недостаточно в будущем для того, чтобы снова становиться индустриально-промышленной державой», – уверен Корнилов.

    Лизан напоминает, что в Запорожской области был поврежден местный завод высоковольтной аппаратуры, также были прилеты в цеха Запорожтрансформатора. «По большому счету энергетическое машиностроение Украины можно вычеркивать. Потеряна как минимум треть мощностей по генерации, но стране от этого ни холодно ни жарко, потому что к началу СВО потребление электроэнергии было в два раза меньше, чем в 1990 году», – подчеркнул эксперт.

    Главное
    Турецкие банки уведомили о проблемах по платежам с Россией
    Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС
    В Польше заявили о «российских агентах» среди протестующих фермеров
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    Mercedes-Benz отобрал первое место у Tesla среди автомобильных брендов
    В РАО объяснили отзыв иска к Киркорову
    Дачников обязали бороться с борщевиком

    Почему россияне стали потреблять рекордное количество молочки

    Россияне поставили рекорд по потреблению молочной продукции. В последний раз так много молочки они потребляли только в 1995 году, то есть 28 лет назад. В чем причина такой неожиданной любви сограждан к йогуртам и сырам? Эксперты называют сразу несколько причин, в том числе подорожание мяса курицы и яиц. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

    Перейти в раздел

    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО превращает экономику Украины в руины

    С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............