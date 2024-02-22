СВО превращает экономику Украины в руины

Некоторые секторы украинской экономики исчезают навсегда

Tекст: Андрей Резчиков

С начала конфликта с Россией в феврале 2022 года украинская экономика сократилась на 30%. Об этом заявил на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, утрачено 3,5 млн рабочих мест, около 20% территорий. Также серьезно пострадала инфраструктура страны: ущерб нанесен почти 2 млн домохозяйств, повреждены около 8,4 тыс. км дорог.

Кроме того, за последние два года за рубеж выехали около 10 млн человек, которые, заявляет премьер, не хотят возвращаться из Евросоюза, США и из других государств мира из-за проблем с безопасностью.

По оценкам украинского правительства, Всемирного банка и ООН, на восстановление страны в течение 10 лет понадобится 486 млрд долларов. 17% из этих денег нужно на восстановление и реконструкцию жилья, 15% – транспорта, 14% – торговли и промышленности, 12% – сельского хозяйства и 10% – энергетики.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров говорил, что за десять лет после Евромайдана Украина деградировала и разрушилась. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.

По итогам первого полугодия 2023 года, около половины бюджета Украины (49,1%) формировалось за счет финансовой помощи из-за рубежа. В бюджете на этот год, как писала британская пресса, заложен дефицит на 41 млрд долларов, или 1,54 трлн гривен (20,5% ВВП – рекордный показатель за все время существования страны после обретения независимости). Киевские власти вновь рассчитывают покрыть его за счет поддержки Запада. В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозировали, что по итогам 2023 года ВВП Украины вырастет на 4,5% вместо ранее ожидаемых 1–3%.

«То, что назвал Шмыгаль, – только вершина айсберга. До победы Евромайдана десять лет назад Украина была промышленно развитой, индустриальной страной. Основная часть этой промышленности находилась в Донбассе, который Украина потеряла безвозвратно. Теперь и Шмыгаль оценивает потерю этого региона как окончательную утрату для себя», – отмечает Владимир Корнилов, донецкий политолог.

По его словам, огромные посевные площади на части Херсонской и Запорожской областей, где выращиваются различные сорта пшеницы, подсолнечника, гречихи и бахчевых культур, стали частью России и «будут таковыми всегда».

«В Донбассе находились два крупнейших в Европе металлургических завода. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича разрушен на 30–40%, от «Азовстали» осталось 20–30%, а все остальное – руины», – напоминает Владимир Скачко, киевский политолог.

Корнилов добавил, Украина пытается запускать на западных территориях мощности для ремонта, обслуживания бронетехники, а также производства некоторых видов вооружений. «Но главная проблема для Украины – не промышленные предприятия, не сырье, которое они могут получать на Западе, а отсутствие рабочих рук. Миллионы украинцев уехали, поэтому предприниматели вынуждены закрывать свои предприятия. Дело даже не в прилетах ракет, а в том, что те, кто мог стоять у станка, попытались сбежать с Украины либо сейчас их активно ловят военкоматы», – отметил спикер.

Политолог подчеркивает, что выезд из страны 10 млн человек за последние два года – это потеря будущего поколения. «Среди них немало работавших, приносивших свой вклад в производство и сбор налогов. Сейчас они сидят на пособиях в Европе или же находятся в России», – добавил собеседник.

«Энтузиазм как двигатель и мотиватор индустриализации ушел навсегда. Никто больше не будет строить узкоколейку, как Павка Корчагин. Люди не вернутся в чистое поле или в бесперспективные руины. В конце XVII века в истории Украины была Руина, этот период характеризовался распадом украинской государственности и общим упадком. Трагедия Украины в том, что после этой войны она останется Руиной, когда вся инфраструктура для жизни порушена», – говорит Скачко.

Он напомнил, что судо- и авиастроение, космическая отрасль, автопроизводство потеряно на 95–100%. «Остаются только ремонтные отрасли, потому что многие предприятия перепрофилированы на обслуживание и восстановление военной техники», – добавляет эксперт.

Как указывает экономист Иван Лизан, авиастроение умерло на Украине в первые постмайданные годы, в течение нескольких лет до начала СВО в стране не было произведено ни одного гражданского самолета. «В середине десятых годов Украина потеряла автопром, сохранялось штучное производство грузовиков КрАЗ для потребностей ВПК.

Также задолго до начала СВО умерло сельхозмашиностроение по части комбайнов. Херсонский машиностроительный завод пришел в упадок, а Харьковский тракторный завод был уничтожен в первые месяцы начала СВО.

Харьковский бронетанковый завод тоже в руинах, потому что это приоритетная цель», – перечислил Лизан.

Украинское авиастроение, по оценке экономиста, способно на сборку дронов и антикорабельных ракет «Нептун», планы властей восстановить производство транспортного самолета Ан-225 «Мрия» находятся за гранью реальности. «Самолет собирали в кооперации с Россией. Авионику Украина не производит», – напомнил Лизан.

Еще хуже обстоят дела с судостроением. «Последний шанс реанимировать отрасль был в 2013 году, когда Виктор Янукович подписал соглашение с Россией, получил кредитные деньги, а Газпром планировал строить на Николаевских верфях газовозы. Но потом произошел Майдан. Я думаю, еще год СВО, и Украина не сможет собрать самоходную баржу», – прогнозирует Лизан.

Что касается энергетики, то сейчас украинские города не остаются без света, в стране не вводятся блэкауты. «Этой зимой Россия не так часто наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Электростанции работают. Но надо понимать, что по мере закрытия предприятий Украине нужно меньше электричества, поэтому стране более или менее хватает производимой электроэнергии. Но этого будет недостаточно в будущем для того, чтобы снова становиться индустриально-промышленной державой», – уверен Корнилов.

Лизан напоминает, что в Запорожской области был поврежден местный завод высоковольтной аппаратуры, также были прилеты в цеха Запорожтрансформатора. «По большому счету энергетическое машиностроение Украины можно вычеркивать. Потеряна как минимум треть мощностей по генерации, но стране от этого ни холодно ни жарко, потому что к началу СВО потребление электроэнергии было в два раза меньше, чем в 1990 году», – подчеркнул эксперт.

