Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Премьер Украины признал потери трети экономики за два года
Премьер Украины Шмыгаль признал потери 30% экономики за два года
Потери экономики Украины с начала конфликта с Россией составили 30% от ее объема, утрачено 3,5 млн рабочих мест, около 20% территорий, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.
Шмыгаль заявил, что с конца февраля 2022 года с Украины за рубеж выехали около 10 млн человек, которые не хотят возвращаться из Евросоюза, США и из других государств мира из-за проблем с безопасностью. При этом премьер подчеркнул, что на Украине есть самые разные системы ПВО, уровень безопасности повышается, передает ТАСС.
Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что за десять лет, прошедших с Евромайдана, Украина деградировала и разрушилась. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.
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