Премьер Украины Шмыгаль признал потери 30% экономики за два года

Tекст: Вера Басилая

Шмыгаль заявил, что с конца февраля 2022 года с Украины за рубеж выехали около 10 млн человек, которые не хотят возвращаться из Евросоюза, США и из других государств мира из-за проблем с безопасностью. При этом премьер подчеркнул, что на Украине есть самые разные системы ПВО, уровень безопасности повышается, передает ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что за десять лет, прошедших с Евромайдана, Украина деградировала и разрушилась. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западная помощь Украине уходит в пропасть.