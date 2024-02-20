Азаров оценил перемены на Украине спустя десять лет после Евромайдана

Экс-премьер Азаров: Спустя десять лет после Евромайдана Украина деградировала и разрушилась

Tекст: Ольга Никитина

Азаров заявил РИА «Новости», что уровень жизни украинцев сейчас даже сравнивать нельзя с тем, что было в 2013 году. Цены на продукты, по его словам, выросли в разы: от пяти до тридцати раз и выше. Кроме того, тарифы на ЖКУ выросли от 10 до 15 раз.

Обещания, которые давали на Евромайдане десять лет назад, не были выполнены, отметил Азаров. Так, Украина не стала членом Евросоюза и не станет им, считает экс-премьер, добавив, что только высококонкурентные экономики могут нормально функционировать в этом объединении.

Пропаганду на Украине он назвал зомбирующей. Азаров указал, что украинцев убеждают в том, что это не коррупция и воровство виноваты во всех их бедах, а якобы Россия.

Ранее Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что первым тревожным звонком протестов, начавшихся в Киеве в ноябре 2013 года, стало известие о существовании тренировочных лагерей в Польше, Литве и на Западной Украине, где и готовились боевики Евромайдана.