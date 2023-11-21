Азаров сказал, где готовились боевики Евромайдана

Азаров: Боевики Евромайдана готовились в тренировочных лагерях в Польше, Литве и на Западной Украине

Tекст: Ольга Никитина

Азаров признался, что поначалу не воспринимал события ноября 2013 года как нечто серьезное, поскольку протестные движения для Украины не были экстраординарным событием. Он напомнил, что поначалу в те дни на площади Независимости было относительно немноголюдно.

«Мы относились к этому с пониманием. Не всем людям понравилось решение приостановить подписание соглашений с ЕС. Это их мнение, их право выйти на улицу и высказаться. Тем не менее мы располагали некоторой информацией о том, что со стороны западных стран готовится нечто большее, способное радикально изменить жизнь в стране», – сказал экс-премьер Украины в интервью газете ВЗГЛЯД.

Первым звонком, по его словам, стало известие о существовании тренировочных лагерей в Польше, Литве и на Западной Украине. «Именно там и готовились боевики Евромайдана», – рассказал Азаров.

Вторым сигналом, продолжил он, стала информация ряда наших зарубежных коллег о том, что на Западе планируют принять директиву о выявлении счетов и недвижимости украинских политиков так называемой пророссийской ориентации.

«Многие граждане стали кричать о том, что мы отобрали у них «европейское будущее». Начался процесс зомбирования населения. И если жители Юго-Востока были далеки от этой темы, то «западенцы» действительно приступили к активным действиям», – вспоминает бывший премьер-министр Украины.

Напомним, ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота. Газета ВЗГЛЯД публиковала воспоминания очевидцев о тех событиях.