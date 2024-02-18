На Украине назвали катастрофой масштабы дефицита рабочих рук

Депутат Рады заявил о катастрофических масштабах дефицита рабочих рук на Украине

Tекст: Вера Басилая

Наталуха заявил, причина дефицита кадров связана с тем, что очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации. По его словам работы хватает, но работать некому. При этом Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает украинской экономике, передает ТАСС.

Ранее член комитета Верховной рады Алексей Леонов сообщил, что число работников, занятых в частном секторе на Украине, с начала СВО сократилось почти на 40%.