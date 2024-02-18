  • Новость часаМинобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
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    У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    3 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    41 комментарий
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    18 февраля 2024, 19:53 • Новости дня

    На Украине назвали катастрофой масштабы дефицита рабочих рук

    Депутат Рады заявил о катастрофических масштабах дефицита рабочих рук на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Дефицит кадров в экономике Украины в период вооруженного конфликта с Россией достиг масштабов катастрофы, такой ситуации в истории страны раньше не было, заявил агентству Укринформ председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

    Наталуха заявил, причина дефицита кадров связана с тем, что очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации. По его словам работы хватает, но работать некому. При этом Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает украинской экономике, передает ТАСС.

    Ранее член комитета Верховной рады Алексей Леонов сообщил, что число работников, занятых в частном секторе на Украине, с начала СВО сократилось почти на 40%.

    17 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, освободившие Авдеевку, осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщило Минобороны России.

    Также проводится «окончательная зачистка» города от украинских военных, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут потребовать какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ».

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    18 февраля 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами

    Источник рассказал о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами

    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска сбили российский самолет Ил-76 с пленными украинцами под давлением британских советников, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве». Дополнительная проверка информации о движении воздушных судов над Белгородской областью также не проводилась.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    18 февраля 2024, 11:43 • Новости дня
    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией

    Маск: Чем дольше идет конфликт на Украине, тем лучше для России

    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией
    @ Jeff Kowalsky/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт, так прокомментировал американский предприниматель Илон Маск взятие Авдеевки российскими войсками.

    Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), комментируя пост миллиардера Дэвида Сакса о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают, отметил, что чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России, передает РИА «Новости».

    «Так что это не «патовая ситуация». Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти и появится новый нарратив», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 13:53 • Новости дня
    ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО

    Кимаковский: ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО, включая Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО как советских образцов, так и несколько расчетов американских Patriot, передает ТАСС.

    Он уточнил, что украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом

    Медведев заявил, что Россия ударит по Лондону и Вашингтону в случае войны с Западом

    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Он предупредил, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к применению всего стратегического арсенала по крупным западным городам и «иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады».

    «Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!» – заявил Медведев.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    18 февраля 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы точными ударами нанесли поражение живой силе и технике, пытающихся спастись бегством из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского, следует из сообщения Министерства обороны России.

    На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих.

    В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.

    Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах.

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    17 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    Украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин пожелал своим бывшим сослуживцам как можно скорее покинуть ряды ВСУ, так как на поле боя их ждет «нулевой результат».

    «Желаю (сослуживцам) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись допроса Камынина.

    Военный также рассказал об отсутствии мотивации среди украинских бойцов и нередких случаях дезертирства. Сложившуюся на Украине ситуацию Камынин охарактеризовал как уничтожение населения своим же собственным правительством.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

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    18 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если  Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

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    18 февраля 2024, 07:23 • Новости дня
    Сальдо рассказал о происходящих с солдатами ВСУ переменах в плену

    Сальдо заявил, что у попавших в плен украинских солдат «как будто пелена спадает с глаз»

    Сальдо рассказал о происходящих с солдатами ВСУ переменах в плену
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У бывших украинских солдат, попавших в плен, как будто пелена спадает с глаз, с ними «часто происходят сильные перемены», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сказал, что «они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда» – российские военные «заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области сказал, что рядом с собой пленные видят людей, «к которым они привыкли с детства» – «более добрых, честных» и «трезвомыслящих, чем их недавнее окружение». По его словам, украинским солдатам, «особенно, средних и старших возрастов, это нравится». Он сообщил, что некоторые украинские военные, попав в плен, переходят на сторону России и идут на службу в российские войска.

    Напомним, в Запорожской области рассматривают возможность создания добровольческого батальона из взятых в плен военнослужащих ВСУ. Запорожское подразделение может стать аналогом батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

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    18 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Сальдо заявил о деградации украинцев

    Сальдо: Украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева

    Сальдо заявил о деградации украинцев
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, на Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды и это касается не только политических убеждений, или распространения русофобии, массы людей просто морально деградировали, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что нельзя поддерживать несусветную ложь, предаваться тотальной ненависти и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном.

    Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в скором времени мир станет свидетелем развала Украины, ее будущее без России печально.

    Коментарии (17)
    18 февраля 2024, 03:43 • Новости дня
    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»

    Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене

    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Участники Мюнхенской конференции по безопасности присутствовали на вечеринке с неофициальным девизом «Prost gegen Putin!» («Выпьем против Путина!»), сообщают СМИ.

    Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

    Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.

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    17 февраля 2024, 23:08 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1,5 тыс.человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    «Спешно покинуть» Авдеевку смогли только «разрозненные формирования украинских боевиков», бросившие при этом вооружение и военную технику. Как сообщило в Telegram ведомство, от ВСУ освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

    Коментарии (42)
    18 февраля 2024, 09:36 • Новости дня
    Стало известно об активизации боев на запорожской линии фронта

    Рогов заявил об активизации боев на запорожской линии фронта

    Стало известно об активизации боев на запорожской линии фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта.

    По его словам, за последние дни возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта, инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, приоритетным направлением на этом участке фронта является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое.

    Он подчеркнул, что российские артиллерия, РСЗО, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

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    18 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    Путину доложили о продолжении наступления российских сил в районе Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что «наступательные действия ВС России продолжаются». Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили под Авдеевку системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе американские Patriot.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

    Коментарии (13)
    18 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки

    Байден не исключил освобождения российскими войсками других городов после Авдеевки до передачи Вашингтоном помощи Киеву

    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города, заявил глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки.

    Байдена спросили, уверен ли он, что вооруженные силы Украины не потеряют и другие города. Байдена ответил, что «не уверен». Он полагает, что «никто не может быть» уверен в этом. По его словам, «слишком многое поставлено на карту», передает ТАСС.

    Президент США считает, что для Вашингтона было бы «неэтично» и «абсурдно» прекратить поддержку Украины, когда у ее войск заканчиваются снаряды. Байден намерен «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Он сказал, что обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Минобороны России указало, что Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ из города.

    Коментарии (29)
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