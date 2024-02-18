У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
На Украине назвали катастрофой масштабы дефицита рабочих рук
Депутат Рады заявил о катастрофических масштабах дефицита рабочих рук на Украине
Дефицит кадров в экономике Украины в период вооруженного конфликта с Россией достиг масштабов катастрофы, такой ситуации в истории страны раньше не было, заявил агентству Укринформ председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
Наталуха заявил, причина дефицита кадров связана с тем, что очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации. По его словам работы хватает, но работать некому. При этом Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает украинской экономике, передает ТАСС.
Ранее член комитета Верховной рады Алексей Леонов сообщил, что число работников, занятых в частном секторе на Украине, с начала СВО сократилось почти на 40%.