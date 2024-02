Зачем планете БРИКС

2024-й – год председательства России в БРИКС, международной организации, выросшей из четырехстороннего формата экономического сотрудничества и за 18 лет превратившейся в то, что мировые экономисты нередко называют альтернативой «Большой семерки» и прообразом будущей системы мирового порядка.

8 февраля 2024 года на международной конференции в Мумбаи, посвященной председательству России в объединении, была провозглашена новая цель БРИКС. Если раньше союз скрепляла общая политика невмешательства, равенства и взаимной выгоды, то название конференции говорит о гораздо более амбициозной цели: «БРИКС: на пути к глобальному центру силы».

В тот же день Минфин РФ и Центробанк представили приоритеты российского председательства в международной организации. По результатам совместной проработки оба ведомства собираются подготовить общий доклад с перечнем инициатив и практических шагов, касающихся в основном совершенствования международной валютно-финансовой системы. То есть демонтажа старого «центра силы» – доллароцентричной экономики и финансовой олигархии, которая стоит за печатным станком. Другими словами, БРИКС больше не клуб друзей по несчастью, каким его выставляли в 2006 году западные СМИ. Теперь это геополитическое объединение, использующее промахи западной политики для укрепления своих возможностей.

The Rest against the West

В статье «Война цивилизаций» профессора Самуэля П. Хантингтона, директора Института стратегических исследований при Гарвардском университете, описывается новая фаза истории, наступившая после демонтажа двухполюсной системы. Она характеризуется распадом мира на отдельные цивилизации. Если почти весь XX век мировая политика определялась Западом, состоящим из капиталистического и социалистического блоков, который вестернизировал и одновременно модернизировал весь остальной мир, то XXI век – это время, когда каждая цивилизация ищет свой собственный путь развития, а победитель в холодной войне пытается удержать завоеванное в прошлом веке политическое лидерство. Эту ситуацию автор определял формулой The West against the rest – Запад против всех.

Дополнил практическими рекомендациями теоретические выводы своего коллеги, друга и соавтора политический аналитик Збигнев Бжезинский. В своей работе «Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы» он указывал методы, которыми Запад должен действовать против всех остальных, чтобы сохранить свое глобальное лидерство. Например, натравливать на региональных лидеров вторую по величине региональную державу. Таким образом он надеялся отвлечь региональные центры силы от их глобальных амбиций и конкуренции США и направить их усилия на решение проблем в своих регионах. Китаю он предлагал противопоставить Японию, с которой у него давняя вражда. Индии должен противостоять Пакистан, между которыми уже состоялось три с половиной войны. На Бразилию необходимо было натравить Аргентину, противостоять Египту должен был Израиль, необходимо было поссорить Иран и Ирак, Индонезию с Филиппинами, Казахстан с Узбекистаном, а против России, разумеется, должна была играть Украина.

БРИКС в этом геополитическом смысле является закономерным ответом не только на концепцию Хантингтона, но и на методы Бжезинского. Во-первых, это организация «Всех против Запада» – The Rest against the West. И основные усилия организации направлены на дезападнизацию мира: где-то на денацификацию, где-то на дедолларизацию, где-то на деколонизацию, где-то на демилитаризацию, где-то на дебрендизацию, где-то на декорпоратизацию. А во-вторых, это союз тех самых региональных лидеров, ослабить которых и призывал Бжезинский. Россия, Бразилия, Индия, КНР, Саудовская Аравия, ЮАР, Иран, Египет и Эфиопия – это в основном лидеры своего региона. Страны, проявившие живой интерес к вступлению или даже заявившие о вступлении в БРИКС: Турция, Сирия, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Пакистан, Венесуэла, Казахстан, Белоруссия, Камбоджа – это вторые или третьи лидеры своего региона, которых и планировали натравливать на первых ради сохранения американского господства в мире.

Если верить в утверждение немецкого политолога Карла Хаусхоффера, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то в таком виде.

Какое дао у БРИКС?

Россия, как страна, хоть и не является частью коллективного Запада, это все же в значительной степени западная страна. Мы понимаем и разделяем наследие европейской культуры, нам близка и понятна западная философия, мы верим в роль личности в истории, влияние случая на судьбы, считаем, что можно уклониться от роковых событий. Поэтому мы ставим цели и ищем возможности их достичь. Восточный политолог рассматривал бы скорее не их, а дао – внутреннюю пружину, которая движет все сущее. Именно дао превращает зерно в цветок лотоса, воина – в свирепого тигра, а небольшие четырехсторонние форматы экономических переговоров – в крупнейшие геополитические союзы человечества. И это же дао подскажет нам, куда начнет развиваться БРИКС при российском председательстве и последующих председателях.

Во-первых, не все региональные лидеры вступили, высказали намерение или подали заявку на вступление в БРИКС. Индонезия отклонила предложение на вступление в БРИКС в связи с неопределенностью выгод. Это важный вызов для коллективной дипломатии БРИКС. Колумбия, находящаяся под огромным политическим влиянием США, не проявила интереса к вступлению, но второй лидер севера Южной Америки – Венесуэла – подала заявку. В Западно-Африканском регионе нет ярко выраженного лидера, и подавшая заявку Нигерия, видимо, рассчитывает им стать, в том числе и с помощью ресурсов БРИКС. Процесс деколонизации региона может быть закончен с помощью участия российских военных инструкторов и глубокого просачивания китайского капитала. Та же ситуация и в регионе Центральной Африки, где есть интересующиеся вступлением Судан, Южный Судан, обе республики Конго – но ситуация нестабильна.

Кроме того, есть три региона, где есть лидер и сублидер, но где слишком сильно влияние США и о вступлении в БРИКС не может быть и речи. Великобритания, Германия, Франция и Италия со времен раннего Средневековья оспаривают лидерское положение друг друга в регионе, кульминацией этого спора были две мировые войны. Вступление в БРИКС не только не решит их проблем, но и в данный момент в принципе невозможно из-за явного притяжения к тому самому хантингтонскому West, который против всех остальных. Сад, который против джунглей, по выражению Жозепа Борреля.

С другой стороны – США как региональная держава, вторым номером к которой стоит отнести Мексику. Мексика заинтересовалась участием в БРИКС. У США тоже есть шанс войти в организацию после того, как рухнут ее экономические, геополитические и геостратегические амбиции. И это вполне возможно в XXI веке.

Самые же реальные кандидаты на вступление в БРИКС – Австралия и ее сублидер Новая Зеландия. Обе эти страны – часть полумертвой организации «Тихоокеанский пакт безопасности», куда вместе с ними входит и США. По этой причине, а также из-за потенциально важного геополитического положения, позволяющего контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион, США не откажутся здесь от своего присутствия. Это запасные аэродромы, куда уйдут американские военные, если их попросят с Окинавы, а Тайвань войдет в состав Китая.

БРИКС как геополитический союз цивилизаций мог бы уже в этом году приложить усилия к более активному подключению Австралии и Новой Зеландии к переговорам о глобальной системе безопасности, культурному сотрудничеству, а в перспективе – к мировой бездолларовой экономике. Если таково дао БРИКС и если включение Австралии в блок станет возможным – возможным станут и все остальные цели в Европе и Северной Америке. БРИКС из недовольных Западом превратится в глобальную организацию нового века – Организацию объединенных цивилизаций.