Казахстан весной разыграет «русскую карту»

В Казахстане в четверг произошли два важных политических события. Во-первых, президент Токаев распустил старый парламент и назначил выборы в новый. Во-вторых, одна из лояльных Токаеву парламентских партий демонстративно выгнала из своих рядов депутата, позволившего себе публично одобрить спецоперацию России. Какую роль теперь сыграет в предвыборной парламентской кампании отношение кандидатов к СВО?

Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом в четверг распустил Мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана и назначил внеочередные выборы депутатов палаты на 19 марта, передает РИА «Новости». Также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Решение, заявил Токаев, «продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме». Ранее Токаев обещал создать в стране более «слышащую» нужды населения систему власти.

Отныне 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. Раньше его избирали только по партийным спискам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут теперь и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. На выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. По мнению Токаева, новая модель полнее защищает интересы избирателей, обеспечивает «широкую палитру взглядов» в представительных органах.

Как напомнил глава государства, упрощена и регистрация партий. Так, регистрационный порог снижен вчетверо – с 20 до пяти тысяч членов. «В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий», – не без гордости отметил Токаев. По его словам, «все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к СМИ».

Роспуск нижней палаты не стал неожиданностью. Токаев анонсировал такой ход в сентябре, заодно объявив еще и перевыборы президента. Но если от перевыборов главы государства, состоявшихся в ноябре, никакой интриги не ждали (у Токаева не было реальных соперников), то выборы в Мажилис – другое дело. Шансы провести своих людей в парламент, пусть и скромные, есть у разных политических сил: либералов, националистов, а также у сторонников Назарбаева.

Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин предрекает сторонникам Назарбаева шансы прорваться в парламент. «Такая вероятность есть. Пока вертикаль власти у Токаева не выстроена, часть элиты по-прежнему ориентируется на Назарбаева. Но даже такие одномандатники потом все равно должны будут встраиваться в вертикаль», – считает эксперт. «А пока команда Токаева постепенно создает на уровне округов противовес игрокам Назарбаева.

Например, «Ак Жол», которая слывет либеральной партией, была во многом сформирована под интересы Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева.

Теперь на авансцену выходит партия «Республика», только что получившая регистрацию. И выходит с теми же либеральными лозунгами», – пояснил Притчин газете ВЗГЛЯД.

Новая партия «Республика», в среду получившая регистрацию, объединила много молодых бизнесменов, общественников и блогеров, рассказывает Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований TALAP. «Кроме того, недавно появилась и партия «зеленых» – экологов. Думаю, у них есть серьезные шансы оживить довольно тусклое партийное поле Казахстана и войти в обновленный состав парламента», – говорит эксперт.

«Остаются и другие партии, которым пока не удается зарегистрироваться. В том числе партии радикально оппозиционные, которые прямо критикуют действующего президента и власть в целом. Мой прогноз – вряд ли им удастся пройти регистрацию и выдвинуться на выборы. Эти партии очень слабы организационно и финансово. К тому же все административные рычаги и контроль за избирательной системой остаются у действующей власти», – сказал казахский эксперт.

А действующим оппозиционным парламентским партиям тяжело бороться за голоса нелояльных избирателей, поскольку играют на поле правящей партии «Аманат», отмечает директор Центра. «Парламентские партии трудно назвать реальной оппозицией – так, на недавних президентских выборах все они объединились в коалицию в поддержку Токаева, – пояснил Ошакбаев. – Есть надежда на реальное, острое соперничество в одномандатных округах, но и то не везде».

Отдельные оппозиционные силы, возможно, попытаются разыграть в предвыборной борьбе и «российскую карту», но тема остается очень чувствительной, власти о ней стараются не говорить, поясняет Ошакбаев. «Понятно, что линия разлома проходит по отношению к СВО. Практически все политические силы предпочитают соблюдать нейтралитет: ни за, ни против. Недавно депутат одной из парламентских партий выступил в поддержку России – и тут же был отозван», – напоминает эксперт.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») исключила из своих рядов члена Мажилиса Азамата Абильдаева. Поводом стало выступление Абильдаева в поддержку СВО. По мнению депутата, у власти в Киеве находятся «нацисты». Пленум национального совета партии решил, что такие высказывания противоречат партийной и депутатской этике. Партия потребовала от ЦИКа отобрать у Абильдаева депутатский мандат.

С учетом общественных настроений, «российский фактор» оппозиция и впрямь может задействовать, полагает Притчин. «Тема очень острая. Власти неслучайно только что закрутили гайки – усложнили условия пребывания для россиян. Если начнется новая волна эмиграции, то у прибывших будет гораздо меньше возможностей остаться в Казахстане. То есть власти себя таким образом уже обезопасили, чтобы у общества не возникало лишних претензий по этому поводу», – добавляет российский эксперт.

При этом не стоит считать это решение «подарком Москве», хотя оно и ударило по российским эмигрантам, уверен эксперт: «На самом деле, это был удар по интеграции. Одна из стран ЕАЭС ввела ограничения для граждан всех остальных стран союза, причем не только для россиян, но и для киргизов, белорусов и так далее. Так что это обратная история».

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Что касается споров вокруг украинского конфликта, то власти наверняка постараются их приглушить, предрекает он. «Представьте себе, что зазвучит антироссийская риторика, в ходе дебатов кандидаты будут ставить вопрос ребром: кто за СВО, а кто против. Если одна из провластных партий при этом начнет «топить» за Украину, это сразу станет поводом для неприятного разговора Астаны с Москвой. Да и внутри Казахстана такая риторика спровоцирует конфликты. Вот почему власти сохраняют нейтралитет. Они по-прежнему делают вид, что вокруг Украины ничего особенно не происходит», – напомнил Притчин.

Впрочем, основная задача властей сейчас всё же иная – сформировать парламент, более лояльный Токаеву.

«Хотя нынешний состав Мажилиса поддержал действующего президента после январских событий и в течение всего 2022 года, это все-таки была структура, подстроенная лично под Назарбаева. Токаев теперь перестраивает ее под себя, он уже переформатировал партию власти и сменил ее название с «Нур-Отана» на «Аманат», – добавил Притчин «Ведомостям». Глобальная же задача всей «перезагрузки» – порвать с политическим наследием Назарбаева, а для самого Токаева – окончательно дистанцироваться от статуса «преемника», считает политолог.

Ранее сообщалось, что из регламента парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который ранее был присвоен бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Затем Назарбаев утратил и пожизненный статус Елбасы – лидера нации.