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2 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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2023 год Россия встречает с уверенностью в своих силах

Россия встречает Новый год с уверенностью и оптимизмом Александр Патрин/РИА Новости
Прошедший год для всей нашей страны выглядел временем испытаний, конфликтов и вызовов, причем самого высокого накала. Однако эта картина оказалась только одним из уровней куда более сложной и оптимистичной реальности. А главным достижением граждан России в 2022-м стала сплоченность и уверенность в том, что любые поставленные цели нам по плечу. Подробности...
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В Казахстане зреют предпосылки для новых погромов

В первые дни января 2021 года власть на улицах Алма-Аты захватили погромщики Ерлан Джумаев/ТАСС
Одной из самых тревожных точек на постсоветском пространстве весь прошедший год оставался Казахстан. Ровно год назад в этой стране произошли массовые беспорядки и попытка госпереворота, погибли сотни людей. Как казахстанские власти с тех пор успокаивали политическую обстановку – и удалось ли им устранить причины волнений? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Зачем нам нужен Новый Год

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих. Подробности...

Радость тоже импортозамещается

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами. Подробности...
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Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

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    В Казахстане зреют предпосылки для новых погромов

    В первые дни января 2021 года власть на улицах Алма-Аты захватили погромщики
    		   2 января 2023, 09:26
    Фото: Ерлан Джумаев/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Одной из самых тревожных точек на постсоветском пространстве весь прошедший год оставался Казахстан. Ровно год назад в этой стране произошли массовые беспорядки и попытка госпереворота, погибли сотни людей. Как казахстанские власти с тех пор успокаивали политическую обстановку – и удалось ли им устранить причины волнений?

    Власти Казахстана сделают все возможное, чтобы подобная январским беспорядкам трагедия не повторилась. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая в Алма-Ате на церемонии открытия мемориала жертвам событий начала 2022 года. «Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство», – цитировал Токаева ТАСС.

    Напомним, 2 января 2022 года в Жанаозене, на западе Казахстана, в центре нефтяных промыслов, начались стихийные манифестации горожан, разозленных дороговизной сжиженного газа – главного топлива для частных автомобилей в этом регионе. Газ подорожал с 1 января сразу вдвое – после того, как власти перестали его субсидировать.

    Уже 4 января правительство Казахстана отыграло назад и вновь принудительно понизило цену до прежнего уровня. Но было уже поздно – волнения оказались «заразительными». К этому дню многолюдные митинги начались на центральных площадях других областных центров, включая «вторую столицу» – Алма-Ату. В столичной Астане (Нур-Султане), где находился президент Токаев, обстановка оставалась спокойной.

    Лозунги из экономических быстро стали политическими – манифестанты требовали от клана предыдущего президента страны Нурсултана Назарбаева оставить власть. «Дед, уходи!» – скандировали многие из демонстрантов, особенно молодых. Несколько памятников Назарбаеву были снесены демонстрантами.

    К 5 января протесты в Алма-Ате переросли в погромы. Мирные демонстранты покинули улицы, зато власть фактически захватили погромщики. Они заняли и разграбили административные здания, включая резиденцию президента в Алма-Ате и мэрию, здания силовых структур, редакции телекомпаний, крупные торговые центры и даже аэропорт. Армия и полиция бездействовали. Погромщики нападали на людей в военной и полицейской форме.

    Протестная «самоорганизация» в Казахстане не могла реализоваться без поддержки высших лиц в силовых структурах, писала в конце января газета ВЗГЛЯД. По оценке экспертов, к тому моменту стало очевидно, что ключевую роль в попытке переворота сыграл глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов.

    Бывший премьер-министр, генерал-лейтенант нацбезопасности Масимов был взят под стражу в тот же день, когда погромщики взяли под контроль Алма-Ату. Позднее было объявлено, что генерал и несколько его соратников подозреваются в госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Ряд экспертов позднее предположил, что Масимов решил воспользоваться мирными протестами, чтобы свергнуть президента Касым-Жомарта Токаева, захватив власть в интересах клана Назарбаева.

    После ареста заговорщиков Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). К 7 января в страну прибыл десант войск ОДКБ. Обстановка в стране стабилизировалась, 19 января по всей стране был снят режим чрезвычайного положения.

    По данным властей, в результате волнений погибли 230 человек, более 4,5 тыс. пострадали, напоминает ТАСС. Среди арестованных участников беспорядков оказались 35 членов запрещенных экстремистских движений.

    «Пока бывшие руководители КНБ сидят в СИЗО, протестная активность сильно идет на убыль. Осенью, когда объявили о суде над Масимовым, часть оппозиционных групп, которые были неактивны весь этот год, почему-то снова напомнили о себе. Такое вот интересное совпадение», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов.

    В целом же, если оценивать события уходящего года, можно сказать, что он был очень тяжелым для Казахстана. «Год начался с попытки госпереворота и заканчивается авариями на ТЭЦ, из-за чего городам грозит замерзание», – указал Шибутов.

    Если начале года инфляция была на уровне 8,5%, то, к ноябрю показатель вырос до 19,6%, отмечает казахстанский экономический портал LS. Нацбанк республики ожидает, что в декабре годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. Казахстанский тенге по отношению к доллару с начала года по 22 декабря ослаб на 8,07%. Одной из причин роста цен были многочисленные санкции, введенные против России, указал собеседник. «Санкции бьют и по нам, потому что для транснациональных компаний мы – единый рынок», – полагает Шибутов.

    Однако с политической же точки зрения все выглядит гораздо лучше. Состоявшиеся в ноябре внеочередные президентские выборы, на которых с большим отрывом (81,3%) победил Токаев, нельзя оценивать без оценки референдума, который прошел летом и внес многочисленные изменения в политическую систему страны, указывает эксперт.

    «Выборы состоялись на фоне того, что прошла демократизация и либерализация. Поэтому они и были такими спокойными, – отмечает казахстанский политолог. – Провести спокойные выборы без нареканий, протестов и критики в нашей обстановке уже большое достижение. Политическая система страны оказалась намного прочнее, чем думали. В целом, обстановка в республике спокойная – люди чувствуют ответственность и поэтому стараются не раскачивать лодку, когда вокруг шторм. Заняты своими делами».

    Из социально-экономических причин, вызвавших год назад массовые протесты, многие сохранились, считает глава Института стран СНГ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    «За такой короткий срок общество не может трансформироваться, – даже с учетом произошедшей по сути в Казахстане смены первых лиц.

    Одной из главных причин произошедших тогда событий было расхождение между реальной жизнью и формой организации управления страной. Взявший ныне в свои руки все бразды правления Токаев до прошлого января был в действительности представительской фигурой. Реальная власть оставалась в Назарбаева и его клана. Существуют различные оценки периода правления последнего, но точно можно сказать, что за это время социальное недовольство в обществе выросло. И это недовольство было успешно использовано, чтобы как раз и провести смену власти», – считает Затулин.

    Если политическую элиту удалось сменить, то по поводу остальных претензий к власти, звучавших год назад, следует выждать время, заметил депутат. «Удастся ли ограничить коррупцию, вывести Казахстан на более эффективный путь развития, удовлетворить запрос населения на перемены? Всё зависит от многих факторов: не только от поведения новой власти, но и от международной и внутренней конъюнктуры, от отношений, которые складываются между регионами», – убежден эксперт. По словам парламентария, в стране сохраняется и возникшее еще при Назарбаеве социальное расслоение.

    В Казахстане сохраняется дисбаланс между представленными властью показателями и реальным состоянием дел, полагает и кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

    «С одной стороны, Астана предоставляет красивую картинку, в которой страна – лидер постсоветского пространства по инвестиционной привлекательности. Руководство республики напоминает о высоких темпах роста ВВП и внешней торговли. С другой – за благостным описанием скрывается много перекосов, скрывается экономика крупного капитала в основном сырьевого сектора.

    «Стране удается обеспечивать макроэкономическую стабильность, но при этом малый и средний бизнес развиты крайне слабо, а капитал перераспределяется по территории страны неравномерно. Так, Астана и Алма-Ата процветают, а провинция остается в упадке», – пояснил эксперт. Этот дисбаланс вызывает серьезную социальную напряженность, которая и выливается в потрясения, подобные тем, что случились год назад.

    «Если верить руководству, республика – чуть ли не первая показателям в Средней Азии, обладает самым высоким уровнем жизни. Но на самом деле население по большей части живет достаточно скромно. Это влияет на скрытый протестный потенциал, который и вызывает катаклизмы, подобные тем, что возникли год назад», – поясняет собеседник. На этом фоне руководству приходится использовать популизм, – он активно звучит в риторике казахстанских лидеров, делает вывод Притчин.

    В декабре РИА «Новости» опубликовало рейтинг, посвященный тому, какую доля покупка продуктов питания составляет для семейного бюджета разных стран Европы и СНГ. Так, для жителей Люксембурга, Нидерландов и Великобритании эта доля оказалась минимальной. Население Северной Македонии, Молдавии и Казахстана, напротив, тратит на еду значительные суммы – более 37% всех своих расходов.

    Казахстан неслучайно оказался международным антилидером по доле расходов домохозяйств на еду, – этот показатель достигает 53%, хотя еще в июне составлял лишь 47%, говорил ранее в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований ТАЛАП, член клуба «Валдай».

    «Показатели экономического роста в Казахстане приемлемы, тем не менее, падение реальных доходов населения продолжается, – сетовал эксперт. «К сожалению, рост стоимости жизни значительно обгоняет рост номинальных доходов. Другой индикатор, говорящий о сложном социальном положении – объем закредитованности граждан. Процветают микрозаймы с высокими процентными ставками. Размеры общего долга физических лиц превышают размер кредитов предпринимателей», – отмечал Ошакбаев.

    «Власти пока не сумели грамотно перераспределить бюджетные средства. Таким образом, социальные причины январских протестов до сих пор не только не устранены, но и, наоборот, усугубляются», – резюмировал казахский политолог.

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