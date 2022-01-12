Песков заявил о демонстрации эффективности ОДКБ на примере Казахстана

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков указал, что это была «достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли», передает ТАСС.

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Говоря о том, почему Россия в последнюю очередь выводит своих миротворцев из Казахстана, он отметил, что это вопрос не к Москве, все координируется ОДКБ.

Скорый вывод контингента Песков объяснил решением Казахстана, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, останется ли усиленная охрана Байконура, представитель Кремля отметил, что она осуществляется и российскими специалистами, и, в первую очередь, казахстанскими правоохранителями.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

Между тем новый кабинет министров Казахстана, сформированный после роспуска правительства 5 января на фоне протестов, во многом напоминает старый, однако одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война.

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