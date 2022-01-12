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12 января, среда | Последнее обновление — 13:39 | vz.ru
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Путин и Пашинян отметили эффективность миротворцев в Казахстане
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе телефонного разговора Путин и Пашинян отметили «эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, способствующие нормализации обстановки» в Казахстане.
Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе «и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
Ранее командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
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МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИД напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИД. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом, неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
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Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».
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Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
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Путин поздравил Хабенского с юбилеем
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Президент России Владимир Путин поздравил актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского с 50-летием.
«Уважаемый Константин Юрьевич! Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем», – говорится в адресованной актеру телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
«Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актер, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи», – добавил Путин.
Президент пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Хабенский родился в Санкт-Петербурге, в 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Получил известность после ролей оперуполномоченного Игоря Плахова в телесериале «Убойная сила» (2000 – 2005) и Антона Городецкого в дилогии фильмов «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» (2005). Среди его наиболее известных фильмов – «Адмиралъ» (2008), «Географ глобус пропил» (2013), «Коллектор» (2016), «Время первых» (2017), «Селфи» (2018) и телесериале «Метод» (2015). Хабенский снялся в нескольких голливудских фильмах: «Особо опасен» (2008), «Шпион, выйди вон!» (2011), «Черное море» (2014). В 2018 году дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Собибор» и исполнив в нем главную роль.
В октябре Хабенский был назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменил на посту Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.
В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак
Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщили в комендатуре города.
В сообщении ведомства говорится, что «всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», передает ТАСС.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года.
В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
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Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Сбербанк восстановил работу на территории Казахстана
На территории Казахстана восстановлена работа отделений и банкоматов Сбербанка после беспорядков.
«Практически все банкоматы и отделения в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
Уточняется, что несмотря на повреждения банкоматов в ходе беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объеме.
Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов.
Напомним, 9 ноября в Казахстане в целях безопасности временно приостановили работу обменных пунктов банков.
Начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти 212 млн долларов.
Путин предложил Совбезу обсудить работу в приграничных районах России
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны.
Первое в 2022 году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза, передает РИА «Новости».
«Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов», – сказал он и предложил перейти к повестке.
Президент сообщил, что намерен обсудить вопросы организации работы в приграничных районах страны: «Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры».
Путин попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере: «Он бывший министр экономического развития правительства России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться».
Напомним, 1 января Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции.
По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен, передает РИА «Новости».
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции – сейчас она смотрится как 8,4% – на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена.
Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 5,9%, они выросли в среднем до 18521 рублей, что затронуло 30,78 млн человек.
Глава Казахстана уволил первого замглавы администрации президента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил первого замглавы администрации главы государства Даурена Абаева.
Заместителем руководителя администрации президента и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству Токаев назначил Ержана Казыхана. Аида Балаева назначена на должность замглавы администрации главы государства, передает ТАСС.
Кроме того, Токаев уволил главу Агентства по делам государственной службы Анару Жаилганову, назначив на ее место заместителя председателя агентства Дархана Жазыкбаева.
Новым управляющим делами президента стал замглавы ведомства Айбек Дадебаев, он сменил на этом посту Ерлана Баттакова.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили посты в новом правительстве Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан, Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан», – передает сообщение пресс-службы главы Казахстана ТАСС.
Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра республики.
«Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан; Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан», – говорится в документе.
50-летний Скляр занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана с сентября 2019 года. В разные годы работал министром индустрии и инфраструктурного развития, первым вице-министром по инвестициям и развитию республики.
Ранее Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января
Связь для граждан России, находящихся сейчас в Казахстане, со среды до 19 января 2022 года сделают бесплатной, сообщили в Минцифры РФ.
Министерство совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 – прим. ВЗГЛЯД) обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года, передает РИА «Новости».
Это сделано для того, чтобы люди могли бесплатно связаться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, а том числе при отрицательном балансе.
Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все находящиеся в роуминге на территории Казахстана могут запросить перерасчет расходов.
Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится сейчас около 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, которые сейчас находятся в Казахстане, сообщал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Минцифры России решили поддержать инициативу.
ОДКБ готовит передачу охраняемых миротворцами объектов правоохранителям Казахстана
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану еще пять социально значимых объектов за сутки, разрабатывается план передачи охраняемых объектов правоохранителям, заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще пять социально-значимых объектов под охрану», – цитирует ТАСС генерала.
По его словам, командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Кроме того, Сердюков отметил, что оперативное развертывание миротворческих сил позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране, передает РИА «Новости».
Командующий также заявил, что после выполнения поставленных задач, миротворцы ОДКБ вернутся в пункты постоянной дислокации.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Фаза антитеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Всего за время беспорядков 17 правоохранителей погибли, а сумма ущерба государству превысила 216 млн долларов.
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Определена дата первого заседания нового правительства Казахстана
Первое заседание назначенного во вторник правительства Казахстана пройдет 12 января, на нем будут рассмотрены меры по реализации озвученных ранее президентом страны Касым-Жомартом Токаевым поручений, сообщила пресс-служба нового премьер-министра Алихана Смаилова.
«На повестке заседания – меры по реализации поручений президента, данных в ходе выступления в Мажилисе (нижней палате) парламента Республики Казахстан 11 января, санитарно-эпидемиологическая ситуация», – приводит ТАСС сообщении.
Заседание правительства будет транслироваться в прямом эфире. В связи с действием на территории страны режима ЧП доступ журналистов в здание кабмина временно ограничили.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Главы кабминов Казахстана и России обсудили вопросы экономического сотрудничества
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил по телефону с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.
«Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», – приводит РИА «Новости» сообщение казахстанского правительства.
По данным пресс-службы, стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Также Мишустин поздравил Смаилова с назначением.
«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», – заявил Смаилов.
Россия – ключевой торгово-экономический партнер республики. По итогам 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между странами увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиарда долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли – объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.
До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.
Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
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