Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану

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Запад надеется на обвал нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
России приходится продавать свою нефть с большой скидкой из-за европейских санкций и позиции двух крупнейших покупателей – Китая и Индии. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако в экспертной среде не разделяют мрачных прогнозов западных аналитиков. Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...
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Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...

Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Подробности...
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Опасная игра Пашиняна против России

США сэкономят на Украине

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

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    Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану

    Украинские СМИ поспешили сообщить о причастности посольства Казахстана к «Юрте несокрушимости» в Буче
    		   11 января 2023, 23:00
    Фото: @nagornyak.s
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Дарья Волкова

    В Буче, жители которой, по версии киевской пропаганды, якобы пострадали от российских военных, установлена «Юрта несокрушимости». По утверждению чиновников и прессы, к появлению символа солидарности Украины и Казахстана причастно казахстанское посольство в Киеве. МИД Казахстана после вопроса из Москвы опроверг эти сведения. Какие круги могут стоять за этой акцией и какова была ее цель?

    В Буче Киевской области при поддержке открылся пункт обогрева и зарядки мобильных телефонов – «Юрта несокрушимости», сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна». Судя по описанию, это – нечто аналогичное «пунктам несокрушимости» (об организации которых ранее заявляла киевская власть), но с казахстанской спецификой, в частности, с раздачей казахских национальных блюд. По данным украинского издания, установка юрты в Буче обошлась в 25 тыс. долларов.

    Похожую, но большего размера (63,5 кв. м) юрту начали устанавливать в киевском парке Шевченко, передавала в среду «Страна». Аналогичные объекты должны появиться в Харькове, Одессе, Николаеве и Херсоне.

    В публикации «Страны» утверждалось, к установке «Юрты несокрушимости» в Буче (города, чьи жители якобы пострадали от действий российских военных) имеет отношение посольство Казахстана на Украине. Еще определеннее высказался секретарь Бучинского горсовета Тарас Шаправский. Как сообщает казахстанский портал Informburo.kz, украинский чиновник поблагодарил за поддержку посольство Казахстана в Киеве, группу казахстанских граждан, а также депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергея Нагорняка, главу группы межпарламентских связей с Казахстаном.

    Москва рассчитывает на официальный комментарий Астаны с опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине, передал ТАСС слова официального представителя ведомства Марии Захаровой. Опровержение последовало. «Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», – передал ТАСС заявление официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

    Отметим, что ничего не сообщается об опровержениях со стороны самого посла в Киеве Дархана Калетаева (в недавнем прошлом – первого замглавы администрации президента Казахстана и первого замглавы правившей до января 2022 года партии «Нур Отан»).

    «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – подчеркнул спикер МИДа Смадияров. Он добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. Впрочем, гораздо меньшая – по переписи 2001 года, тогда в республике жило 60 тыс. этнических казахов. Но в ноябре прошлого года посол Калетаев привел совсем иную цифру. На Украине «на данный момент проживает около 600 казахстанцев, в основном это этнические украинцы, имеющие казахстанские паспорта», цитировал дипломата портал zakon.kz

    «С одной стороны, казахи, живущие в других странах, погружены в свою повестку.

    Но с другой стороны – и Россия, и Украина далеко не чужие нам страны, и потому мы хотим, чтобы их конфликт закончился как можно скорее.

    Я думаю, этому и посвящена «Юрта несокрушимости», и здесь не надо искать какие-то подводные камни», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат мажилиса – парламента Казахстана Азат Перуашев.

    В любом случае, подчеркнул он, судя по сообщениям, установка юрты – это частная инициатива. «Стоит отметить, что и в Казахстане гражданские активисты и простые граждане участвуют в сборе гуманитарной помощи и ее отправке на Украину. Люди не остаются в стороне от происходящего», – указал парламентарий. 

    Но при этом эксперты подчеркивают, что именно из Киева управлялись массовые беспорядки в Алма-Ате в январе 2022 года. «Несмотря на то, что в политической и бизнес-картинах украинского общества казахи не представляют значительного веса, я напомню, что протесты в Казахстане координировались в том числе с помощью диаспоры на Украине», – указал киевский политолог Владимир Скачко.

    Как сообщало РИА «Новости», в самом начале прошлогодних погромов беглый бизнесмен Мухтар Аблязов (эмигрировавший в свое время из Казахстана, обосновавшийся во Франции, но попытавшийся «оседлать» оппозиционное движение на родине) заявил: центр координации протестов находится в Киеве. 5 января 2022 года он опубликовал  контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Аккаунт WhatsApp штаба был зарегистрирован на телефоны с украинскими сим-картами и в СМИ назывался киевским. В этом центре координации давались указания по захвату административных зданий, заявлял Аблязов.

    «Мирный протест» в Казахстане получил и медийную поддержку со стороны «Пятого канала», близкого к экс-президенту Петру Порошенко. Канал подробно освещал акции неназванных активистов, которые в Киеве, Харькове и Одессе проводили акции с осуждением ввода в Казахстан миротворцев ОДКБ и в поддержку протестующих.

    «А сейчас там создан батальон из тюркоязычных народов, в руководство которого входят казахи. Да и в целом в Киеве хватает диссидентов, противостоящих президенту Касым-Жомарту Токаеву», – отметил Скачко.

    Действительно, в ноябре прошлого года украинская пресса сообщила о формировании в рамках ВСУ батальона «Туран», в состав которого входят добровольцы из Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Первое видеообращение батальона опубликовано в Telegram-канале, принадлежащем казахскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Этот активист из Актобе (Актюбинска) еще в 2014 году эмигрировал на Украину. На опубликованном им видео бойцы батальона «Туран» демонстрируют символику турецкой пантюркистской организации «Бозкурт» («Серые волки»).

    Что же касается провокационной акции с установкой юрты в Буче и Киеве, то заказчика ее следует искать не в пантюркистских кругах, а на Западе, полагает Скачко. По его мнению, МИД Казахстана и дипмиссия в Киеве действительно не имеют никакого отношения к поддержке этой акции.

    «Сообщения об участии посольства Казахстана на Украине в установке юрт в Буче – это одна из попыток внести раскол между Россией и ее ближайшим союзником. Вместе с тем это не единственные попытки Запада рассорить нас с близкими странами. И все они зачастую очень хорошо продуманны и законспирированы», – подчеркивает Скачко. – Их главные ударные усилия направлены на союзников России по блоку ОДКБ, который является основным военно-политическим альянсом с ведущей ролью Москвы».

    «Сейчас, когда между Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым идут договоренности о партнерстве в сфере энергетики, я думаю, власти Казахстана не стали бы так откровенно идти наперекор России, поэтому они вряд ли имеют отношения к этим юртам. Скорее всего, речь идет об инициативе казахских оппозиционеров и бизнесменов, которые скрываются в Киеве и имеют поддержку отдельных дипломатов», – полагает политолог.

    Но в целом Казахстан проводит двоякую внешнюю политику: клянется в верности России и благодарит за помощь в подавлении прошлогодних протестов, при этом передает Украине генераторы и прочее, признает Скачко. По его мнению, это все очень характерно для восточных стран, поэтому удивляться не стоит.

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