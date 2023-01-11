Казахская диаспора Украины пытается рассорить Москву и Астану

В Буче, жители которой, по версии киевской пропаганды, якобы пострадали от российских военных, установлена «Юрта несокрушимости». По утверждению чиновников и прессы, к появлению символа солидарности Украины и Казахстана причастно казахстанское посольство в Киеве. МИД Казахстана после вопроса из Москвы опроверг эти сведения. Какие круги могут стоять за этой акцией и какова была ее цель?

В Буче Киевской области при поддержке открылся пункт обогрева и зарядки мобильных телефонов – «Юрта несокрушимости», сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна». Судя по описанию, это – нечто аналогичное «пунктам несокрушимости» (об организации которых ранее заявляла киевская власть), но с казахстанской спецификой, в частности, с раздачей казахских национальных блюд. По данным украинского издания, установка юрты в Буче обошлась в 25 тыс. долларов.

Похожую, но большего размера (63,5 кв. м) юрту начали устанавливать в киевском парке Шевченко, передавала в среду «Страна». Аналогичные объекты должны появиться в Харькове, Одессе, Николаеве и Херсоне.

В публикации «Страны» утверждалось, к установке «Юрты несокрушимости» в Буче (города, чьи жители якобы пострадали от действий российских военных) имеет отношение посольство Казахстана на Украине. Еще определеннее высказался секретарь Бучинского горсовета Тарас Шаправский. Как сообщает казахстанский портал Informburo.kz, украинский чиновник поблагодарил за поддержку посольство Казахстана в Киеве, группу казахстанских граждан, а также депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергея Нагорняка, главу группы межпарламентских связей с Казахстаном.

Москва рассчитывает на официальный комментарий Астаны с опровержением информации об участии казахстанских дипломатов в акциях на Украине, передал ТАСС слова официального представителя ведомства Марии Захаровой. Опровержение последовало. «Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», – передал ТАСС заявление официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Отметим, что ничего не сообщается об опровержениях со стороны самого посла в Киеве Дархана Калетаева (в недавнем прошлом – первого замглавы администрации президента Казахстана и первого замглавы правившей до января 2022 года партии «Нур Отан»).

«Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – подчеркнул спикер МИДа Смадияров. Он добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. Впрочем, гораздо меньшая – по переписи 2001 года, тогда в республике жило 60 тыс. этнических казахов. Но в ноябре прошлого года посол Калетаев привел совсем иную цифру. На Украине «на данный момент проживает около 600 казахстанцев, в основном это этнические украинцы, имеющие казахстанские паспорта», цитировал дипломата портал zakon.kz.

«С одной стороны, казахи, живущие в других странах, погружены в свою повестку.

Но с другой стороны – и Россия, и Украина далеко не чужие нам страны, и потому мы хотим, чтобы их конфликт закончился как можно скорее.

Я думаю, этому и посвящена «Юрта несокрушимости», и здесь не надо искать какие-то подводные камни», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат мажилиса – парламента Казахстана Азат Перуашев.

В любом случае, подчеркнул он, судя по сообщениям, установка юрты – это частная инициатива. «Стоит отметить, что и в Казахстане гражданские активисты и простые граждане участвуют в сборе гуманитарной помощи и ее отправке на Украину. Люди не остаются в стороне от происходящего», – указал парламентарий.



Но при этом эксперты подчеркивают, что именно из Киева управлялись массовые беспорядки в Алма-Ате в январе 2022 года. «Несмотря на то, что в политической и бизнес-картинах украинского общества казахи не представляют значительного веса, я напомню, что протесты в Казахстане координировались в том числе с помощью диаспоры на Украине», – указал киевский политолог Владимир Скачко.

Как сообщало РИА «Новости», в самом начале прошлогодних погромов беглый бизнесмен Мухтар Аблязов (эмигрировавший в свое время из Казахстана, обосновавшийся во Франции, но попытавшийся «оседлать» оппозиционное движение на родине) заявил: центр координации протестов находится в Киеве. 5 января 2022 года он опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Аккаунт WhatsApp штаба был зарегистрирован на телефоны с украинскими сим-картами и в СМИ назывался киевским. В этом центре координации давались указания по захвату административных зданий, заявлял Аблязов.

«Мирный протест» в Казахстане получил и медийную поддержку со стороны «Пятого канала», близкого к экс-президенту Петру Порошенко. Канал подробно освещал акции неназванных активистов, которые в Киеве, Харькове и Одессе проводили акции с осуждением ввода в Казахстан миротворцев ОДКБ и в поддержку протестующих.

«А сейчас там создан батальон из тюркоязычных народов, в руководство которого входят казахи. Да и в целом в Киеве хватает диссидентов, противостоящих президенту Касым-Жомарту Токаеву», – отметил Скачко.

Действительно, в ноябре прошлого года украинская пресса сообщила о формировании в рамках ВСУ батальона «Туран», в состав которого входят добровольцы из Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Первое видеообращение батальона опубликовано в Telegram-канале, принадлежащем казахскому оппозиционеру Айдосу Садыкову. Этот активист из Актобе (Актюбинска) еще в 2014 году эмигрировал на Украину. На опубликованном им видео бойцы батальона «Туран» демонстрируют символику турецкой пантюркистской организации «Бозкурт» («Серые волки»).

Что же касается провокационной акции с установкой юрты в Буче и Киеве, то заказчика ее следует искать не в пантюркистских кругах, а на Западе, полагает Скачко. По его мнению, МИД Казахстана и дипмиссия в Киеве действительно не имеют никакого отношения к поддержке этой акции.

«Сообщения об участии посольства Казахстана на Украине в установке юрт в Буче – это одна из попыток внести раскол между Россией и ее ближайшим союзником. Вместе с тем это не единственные попытки Запада рассорить нас с близкими странами. И все они зачастую очень хорошо продуманны и законспирированы», – подчеркивает Скачко. – Их главные ударные усилия направлены на союзников России по блоку ОДКБ, который является основным военно-политическим альянсом с ведущей ролью Москвы».

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«Сейчас, когда между Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым идут договоренности о партнерстве в сфере энергетики, я думаю, власти Казахстана не стали бы так откровенно идти наперекор России, поэтому они вряд ли имеют отношения к этим юртам. Скорее всего, речь идет об инициативе казахских оппозиционеров и бизнесменов, которые скрываются в Киеве и имеют поддержку отдельных дипломатов», – полагает политолог.

Но в целом Казахстан проводит двоякую внешнюю политику: клянется в верности России и благодарит за помощь в подавлении прошлогодних протестов, при этом передает Украине генераторы и прочее, признает Скачко. По его мнению, это все очень характерно для восточных стран, поэтому удивляться не стоит.

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