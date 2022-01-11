Казахстан укрощает Украину углем

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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Российские огурцы одержали победу над европейскими

Россия подняла тепличный бизнес с колен Сергей Мальгавко/ТАСС
Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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США выдали главную цель в переговорах с Россией

Между позициями России и США остаются существенные расхождения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...

Самый стыдный страх Европы

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Начались встречи по обсуждению новейших российских внешнеполитических инициатив. Вокруг них много медийного шума. Но из шума этого можно выделить один ясный «сигнал». Подробности...
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«Автократия» сменяется не «демократией»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У революций, смут и мятежей есть какое-то наркотическое свойство – всегда находятся «революционные наркоманы», которые упиваются «музыкой революции». Есть они, и немало, и в русскоязычном интернете. Подробности...
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Украина вернется к талонам на продукты

Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Казахстан укрощает Украину углем

    Потребность в угле - вот главная причина украинской реакции на события в Казахстане
    		   11 января 2022, 17:10
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Николай Стороженко

    На редкость необычной оказалась реакция Украины на попытку мятежа в Казахстане. Киев не только не поддержал беспорядки – наоборот, он официально заявил, что «осуждает насилие». Не было возражений и против ввода сил ОДКБ для ликвидации кризиса. А ведь Казахстан – один из ближайших российских союзников. Что же произошло?

    Политический кризис в Казахстане, похоже, разрешился. Можно было бы даже написать «успешно», если б не количество погибших. Сколько – даже сами казахи пока не разобрались. Впрочем, сейчас речь не столько о событиях в Казахстане, сколько о моментах, оставшихся за кадром. 

    «Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения».

    Если не знать, что это цитата из заявления МИД Украины – нипочем не догадаться. Особенно на фоне заявлений того же МИД во время очень похожего политического кризиса в соседней Белоруссии. А тут даже ввод сил ОДКБ проглотили. Мол, «приняли к вниманию», да еще и признали, что ввод состоялся по «приглашению властей Казахстана».

    Но это позиция МИД. А как Украина в целом вела себя во время кризиса в Казахстане?

    Украинский след

    Вопрос непростой. В Киеве и других городах состоялись традиционные в таких случаях акции солидарности. Неназываемые активисты (сюжет давал порошенковский «Пятый канал», видимо, и организаторы из структур Порошенко) поддержали народ Казахстана (это они погромщиков народом считают), подняли флаг Казахстана, осудили ввод миротворцев. Нечто похожее исполнили жители Харькова и Одессы.  

    У событий в Казахстане с самого начала прослеживалась легкая украинская нотка. Еще 5 января казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов, явно стремившийся оседлать протестное движение, опубликовал контакты штаба движения «Демократический выбор Казахстана». Причем WhatsApp штаба зарегистрирован на телефоны с украинскими sim-картами и в СМИ назывался киевским. 

    Прежде мы уже видели это во время неудавшегося минского майдана. На Украине белорусские оппозиционеры проходили тренинги и подготовку. На Украину же они бежали после провала попытки переворота в августе 2020 года. Украина, в свою очередь, обычно поддерживает любые движения и любых активистов, если их деятельность направлена против России и/или ее союзников. Но в этот раз все пошло немного не по сценарию.

    Еще 8 января в СМИ появились заявления о том, что СБУ накануне жестко прессанула активистов ДВК в Киеве. Они заявили об избиении, принуждении к подписанию бумаги об отказе вести политическую деятельность на Украине,  также угрозе депортации… в Казахстан.

    Все это происходило на фоне уже принятого решения о вводе сил ОДКБ в Казахстан. Ну и плюс МИД Украины, который впервые прокомментировал события в Казахстане 10 января (все уже, считай, закончилось) и в очень нейтральном ключе. И даже воздержался от осуждения ввода сил ОДКБ.

    Как это понимать? Украина перестала быть анти-Россией? Нет, конечно. Просто есть нюансы.

    Энергокризис порешал

    В нашем случае это уголь. Осенью, когда Украина столкнулась с его дефицитом из-за мирового энергокризиса, Киев пытался закупить уголь в Казахстане. Тогда сделать это не удалось. Купить ведь мало, нужно доставить. А Россия не подтвердила транзит, сославшись на загруженность РЖД. В итоге на 4 января на Украине простаивали 23 угольных энергоблока ТЭС и ТЭЦ. Собственно все, что есть. 

    В такой ситуации выдворить из страны бунтовщиков и нейтрально откомментировать болезненные для Казахстана события – неплохой аванс к возобновлению переговоров по транзиту угля и его закупке.

    И в Казахстане эту подачу явно приняли: «Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют», – говорится в заявлении посольства Казахстана на Украине. 

    И если Касым-Жомарт Токаев настаивает на зарубежном следе в попытке переворота, обещая представить доказательства, то Украину из перечня подозреваемых можно вычеркнуть. 

    У «угольной» гипотезы есть косвенное подтверждение. В августе на Украине был найден повешенным Виталий Шишов (возглавлял правозащитную организацию «Белорусский дом», координирующую помощь белорусским политбеженцам). В его смерти тут же обвинили Лукашенко. Однако в сентябре СБУ задержала сразу пять белорусских политбеженцев. Среди задержанных обнаружились нелегалы – их передали Миграционной службе на выдворение. 

    В другое время на незаконное пересечение границы закрыли бы глаза: официально Киев и Минск до сих пор в натянутых отношениях. Сообщения нет, санкции действуют. Изменилось только одно: Украина снова импортирует белорусское электричество. Даже несмотря на бойкотирование Белорусской АЭС. 

    Энергокризис задел и Украину. В отсутствие угля справиться с ним можно только импортом электроэнергии. Возобновить его оказалось непросто. Из России Украина до сих пор ничего не получает, а импорт из Белоруссии достиг плановых показателей только к середине декабря. Очень похоже, что СБУ перед отопительным сезоном прижала белорусских оппозиционеров так же, как в январе 2022-го прижала активистов ДВК. Чтобы с Казахстаном - и Россией - о доставке казахстанского угля договариваться было легче. 

    Так ли это на самом деле? Возможно и нет. Однако параллели уж слишком бросаются в глаза.

    Для Киева фигура Назарбаева (или Токаева) мало чем отличается от фигуры Лукашенко. Оба – союзники России. И Белоруссия, и Казахстан не просто входят в постсоветские интеграционные структуры – они их соорганизаторы. Никто бы не удивился, если бы МИД Украины провозгласил анафему Назарбаеву, Токаеву, казахстанским силовикам и силам ОДКБ.

    Вместо этого МИД Украины (внезапно) – сама любезность, а осуждать режим в Казахстане ходят белорусские оппозиционеры. Ведь казахстанских, похоже, на Украине не останется вовсе. 


     
     
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