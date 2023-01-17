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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

Философские пароходы — сами по себе, Покровский и Монеточка — сами по себе. Смешивать их пошло afterrussia.world
Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.  Подробности...
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НАТО начнет поставки самолетов Украине со старых истребителей

Истребители-бомбардировщики Tornado зарекомендовали себя во время войны в Персидском заливе Zuma/ТАСС
Скандально известный украинский дипломат, ныне замглавы МИД Андрей Мельник предложил Берлину передать Украине сотню истребителей Tornado. Слова не лишены рационального зерна, так как Германия собралась менять эти устаревшие машины на новые F-35 и Eurofighter. В чем смысл заявления Мельника и получит ли Украина списанные в Германии самолеты?  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Новая волна эмиграции сильно проигрывает «старой»

    Философские пароходы — сами по себе, Покровский и Монеточка — сами по себе. Смешивать их пошло
    		   17 января 2023, 08:50
    Фото: afterrussia.world
    Текст: Николай Стороженко

    Ряд музыкантов, эмигрировавших из России на фоне СВО, выпустили совместный сборник песен, сравнив себя с пассажирами «философского парохода» столетней давности. Это не просто попытка привлечь внимание к своему творчеству, но и вызов для тех, кто остался. Подобное сравнение само по себе указывает на неадекватность «либеральной волны» эмиграции 2022 года.

    Сборник After Russia (то есть «После России») приурочен «к 100-летию первой эмиграции из России». Так его, а заодно и себя позиционируют участники проекта: «Ногу Свело!», «Порнофильмы», «АлоэВера», Монеточка, Tequillajazzz и некоторые другие музыканты, в том числе признанные в России иноагентами.

    То есть событие это, скорее, общественно-политическое, чем музыкальное. И участники проекта претендуют на то, что им есть что нам сказать. Такая претензия требует отдельного комментария.

    Цифры и факты

    То, что «сборник приурочен к 100-летию первой эмиграции из России, которая проходила в 1922–1923 годах», говорится, в частности, на сайте проекта.

    В реальности послереволюционная эмиграция из России началась раньше 1922–1923 годов. Собственно, сразу после революции и началась, то есть в 1917 году, а 1922–1923 годы – это ее завершающий аккорд, когда на пяти так называемых философских пароходах из страны уплыли Иван Ильин, Николай Бердяев, Питирим Сорокин и другие большие умы.

    Но и послереволюционная эмиграция в целом не была «первой», о чем должно быть известно и школьнику. И при Иване Грозном была волна эмиграции (князь Курбский), и в Смутное время была – немало народу в польском обозе уехало.

    Впоследствии тоже хватало таких, кто предпочитал быстро убежать на Запад вместо того, чтобы долго-долго ехать на Восток. Как государство Россия справила свое первое тысячелетие еще в позапрошлом веке. В ее истории хватает всего – и эмиграций в том числе.

    Кстати, с 1921 по 1931 годы в Советскую Россию вернулись более 181 тыс. человек. И большая их часть – 121 тыс. вернулись в 1921-м. То есть за год-два до того периода, в котором создатели After Russia разглядели «первую эмиграцию».

    Этот пробел в их исторических знаниях – не главный. Отсылка к 1922–1923 годам сомнительна еще и потому, что уплывшие, например, на «философских пароходах» не были эмигрантами в истинном смысле этого слова. Они не уезжали из России добровольно, порывая с родиной по политическим мотивам. Их из России выслали по политическим мотивам.

    Несмотря на тысячи уехавших ранее, эти люди оставались на родине и уезжать не планировали. Чтобы избавиться от них, лидерам революции пришлось прибегнуть к насилию.

    «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно», – так объяснил решение Лев Троцкий.

    Слово «вышвырнуть» в данном случае описывает не только принудительный характер убытия, но и сопутствующие обстоятельства.

    «Высылаемым разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Золотые вещи, драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены; даже и нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей разрешалось, впрочем, взять небольшое количество валюты, если не ошибаюсь, по 20 долларов на человека; но откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь», – так описаны события столетней давности в мемуарах одного из пассажиров «философского парохода».

    Это совсем не похоже на обстоятельства отъезда современных артистов, журналистов и блогеров, которые свободно сдают-продают по доверенности свои квартиры или выводят депозиты через крипту – и отнюдь не по 20 долларов.

    Эмиграция им. Даннинга-Крюгера

    И на пароходах, и своим ходом Советскую Россию покинули очень разные люди. Одни имена забыты всеми, другие известны всем: в эмиграции порой оказывались люди национального значения. Помимо названных выше, это Константин Бальмонт, Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов.

    Какие-то неубедительные в XXI веке получаются «пароходы» с Монеточкой или «АлоэВера». Ладно, нету глыб. Но ведь и булыжников нету. Только щебень.

    Если уж проводить аналогии, то не с Сорокиным и Рахманиновым, а с Аграфеной Заволжской:

    «Увозил меня полковник за кордон / Был он бледный, как покойник, миль пардон».

    Это, кстати, тоже часть русской культуры. Но как-то сдюжила без нее Россия.

    Но основной смысл претензии к аналогии с событиями 100-летней давности не сводился к фразе «раньше были времена, а теперь – мгновения». Штука в том, что нынешние эмигранты «не тянут» не только собственным масштабом, но и масштабом своих поступков – но трагически этого не осознают.

    Тот же Шаляпин памятен не только тем, что он безусловный вокальный гений, но и тем, что во время Первой мировой войны на его пожертвования были открыты два госпиталя, и тем, что, живя в эмиграции, сохранял российское гражданство.

    Кому и на что жертвуют сегодняшние эмигранты? Паспорта каких стран они вожделеют получить?

    Очень немногие пассажиры настоящих «философских пароходов» превратили свой отъезд в самостоятельную ценность и средство заработка. Проще говоря, не начали расписываться в лояльности к иностранным правительствам, не стали сотрудничать с врагами своей родины, не желали ей открыто распада, военного поражения и так далее.

    И это не случайность. Шаляпин, например, уехал (и советская власть запретила ему возвращаться), а Мария Дейша-Сионицкая осталась, работала, преподавала, организовывала концерты, растила смену. И невозможно себе представить Шаляпина, грозящего, что он будет стрелять в Марию Дейша-Сионицкую, как какой-нибудь Артур Смольянинов (признан в РФ иностранным агентом).

    Таким образом, послереволюционная эмиграция и философские пароходы – сами по себе, Покровский и Монеточка – сами по себе. Не смешивать, не взбалтывать.

    Попытка провести между ними аналогию и выдать общее (те уехали – и мы уехали) за некую преемственность – это великая пошлость людей, привыкших считать себя Россией, но не знающих и не понимающих ни ее историю, ни своего места в ней. 

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