Те, кто уехал – воюют сами с собой

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Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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По Херсону принято «непростое решение»

ВС России временно отойдут от Херсона Сергей Мальгавко/ТАСС
Обещанные месяц назад командующим СВО Сергеем Суровикиным «непростые решения» начинают реализовываться. В среду министр обороны Сергей Шойгу, заслушав доклад Суровикина, объявил об отводе войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года? Подробности...
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Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

Эрдоган становится важнейшим партнером Москвы Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкое усиление Турции – таким стало одно из главных геополитических последствий российской специальной военной операции на Украине. Иначе говоря, Россия вольно или невольно помогает резкому усилению своего соседа. Зачем она это делает, к каким последствиям это может привести и почему для Евросоюза в этом нет ничего хорошего? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Те, кто уехал – воюют сами с собой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
После февраля 2022 года некоторые, стремящиеся сохранить свою жизнь и принципы, решили уехать за границу – подальше от одной битвы, не подразумевая о том, что рискуют оказаться в другой. Подробности...

Только движение вперед способно переломить ситуацию

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю фильм, в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет? Подробности...

Молитва и магия – действия противоположные

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В тревожные времена люди охотно обращаются к «миру таинственного» – испуганный человек ищет чего-то, что дало бы ему чувство контроля над ситуацией. Церковь еще раз напоминает, что делать этого не нужно. По соображениям как практического, так и духовного характера. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Те, кто уехал – воюют сами с собой

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		10 ноября 2022, 12:58

    В феврале на смену расслабленному, сытому миру, в котором часто нивелировались ключевые понятия, размывались границы между ложью и правдой, необходимым и лишним, смыслом и бессмыслицей, пришло время проверки себя на прочность. Осознания по-настоящему ценного, главного в жизни.

    Для одних это – Родина. Для других – жизнь близких. Для третьих – собственная жизнь сама по себе, вчистую, без придаточных. А для кого-то – принцип, который можно было бы грубо назвать «нетвойняшным». Некоторые, стремящиеся сохранить свою жизнь и принципы, решили уехать за границу – подальше от одной битвы, не подразумевая о том, что рискуют оказаться в другой.  

    По себе знаю, эмиграция – тяжелая и даже опасная школа жизни. Бой в первую очередь с самим собой. Не зря ведь говорят, что один переезд равен двум пожарам. Потому что пепелище остается дома, в отечестве. А переезжая, особенно в другую страну, ты теряешь и свою точку опоры – родную землю, корневище. Ощущение некой подвешенности, неопределенности, незащищенности, неустроенности и несвободы преследует всех эмигрантов.

    Изучив жизнь русских за границей, определю четыре известных мне и доступных каждому способа обустроиться на чужбине.

    Первый – обитание исключительно в своей русскоязычной общине, среди себе подобных, своеобразное заточение, к которому можно привыкнуть, но которое подразумевает и некое раздвоение личности: физически ты живешь за границей, а ментально – в России. Этот вариант ограничивает эмигранта, лишает многих перспектив, возможностей, доступных коренному жителю, а значит, в каком-то смысле идет уценка и самого себя.

    Второй – сосредоточение на ненависти к России. Постоянное оправдание своих огромных материальных, моральных, духовных инвестиций в эмиграцию тем, что «в России все плохо», подпитка любым российским негативом, проблемой, промахом и смакование заграничных, пусть даже призрачных, плюсов. «В России жуткая зима, не зря я уехал в более теплую Чехию», «Россия воюет, не зря я бежал в мирную Армению!» – примерно так. Такой способ существования, замешанный на ненависти, сильно травмирует психику, разрушает личность.

    Третий способ подразумевает чрезмерное стремление подстроиться под менталитет, образ жизни коренного народа той страны, в которой человек оказался. Про таких эмигрантов в США говорят «он гипертрофированный, киношный американец, больше американец, чем сами американцы». И в Германии я видела русских, которые всеми силами пытались выглядеть, думать, чувствовать, как немцы. Зрелище часто было жалкое, да и сами немцы таких наигранных русских, выдающих себя за самых немецких немцев, не сказать что особо уважают.

    С недавних пор наблюдаю четвертый способ – когда русские в чужой стране пытаются жить по своим правилам. «Нас поселили в квартире без ремонта и мебели, говорят, чтобы мы сами все обустраивали! В России – не так!», «Местные знают русский, но хотят, чтобы я разговаривала с ними на их языке, идиоты, я не могу так быстро выучиться!», «Пособие приходится выбивать, хотя обязаны давать без проволочек!», «У меня такое чувство, что местные пытаются с меня содрать больше денег, пользуясь моей некомпетентностью!», «Чтобы открыть счет в банке, нужно ждать месяц! Почему так долго?» – читаю в группах новоприбывших в бывшие советские республики. Больше всего вопросов посвящено переводам денег из России – на это и живут. Однако и такой дауншифтинг хорош лишь на время, ведь всем известно – нельзя путать туризм с эмиграцией. «Дышать свободно на чужбине начнешь только спустя семь лет, а может быть, никогда» – известная эмигрантская житейская мудрость, ей в подтверждение немецкая пословица: «Лишь того, кто прожил с тобой бок о бок семь лет, называй своим».

    Сможешь изменить привычкам ради принципов? Сможешь подстроиться под чуждое мировосприятие? Сможешь глотать оскорбления и клевету в адрес соотечественников, транслируемые в Европе из каждого утюга? Ведь каких бы взглядов ты ни был, любой русский за границей в первую очередь – русский. Особенно сегодня. Сможешь ли ты, высококлассный специалист и уважаемый человек, стать вдруг нулем, ведь твои заслуги на Родине за границей никому не интересны?

    Как я заметила, живя в Германии, лучше всего на чужбине устраиваются люди, не стыдящиеся и не боящиеся никакой, даже самой грязной работы. Люди, готовые терпеть дискриминацию, унижение, щемящую ностальгию, готовые жертвовать собой ради своих ценностей – как на войне. Поэтому и сравниваю человека, воюющего на фронте, с тем, кто бежал за границу. И тот, и другой рискуют собой, лишь смыслы этих рисков – разные.

    Уверена, что даже те уехавшие, которые сейчас поют гимны заграничному раю, внутренне сильно страдают. Посмотрите на фото наших звезд в Израиле. Убогое, жалкое зрелище, вызывающее брезгливость. Как бы они ни старались, скрыть душевный раздрай, отверженность – невозможно. «Горек хлеб на чужбине. Горек и унизителен», – писал русский философ Иван Ильин, называя и свою «почетную ссылку» «сиротством», а литературный классик Александр Куприн признавался: «На чужбине даже цветы пахнут керосином».

    В эмиграции человек заново учится жить, а заодно и ценить то, что на Родине казалось само собой разумеющимся. Начиная от круглосуточных магазинов и горячей ванны, заканчивая работой по профессии и той самой русской открытостью, которую осознаешь только вдали от России. Некоторые именно в эмиграции вдруг становятся патриотами своей покинутой страны. И неизбежная в эмиграции борьба со своей натурой, своей русской душой, с совестью. Живя на Родине, мы эти ценности не замечаем, но на чужбине именно русская душа вдруг так явственно и больно дает о себе знать.

    Для гоголевского Тараса Бульбы верность Отчизне была важнее отцовского чувства. Русские называют Родину матерью. И я представляю себе мать, чьи сыновья разделились: один стал героем, защитником Родины-матери, другой – спрятался от войны. Точно знаю – любить своих, таких разных, детей мать будет одинаково. Молиться будет о каждом! И поэтому не смею называть уехавших от войны чужими. Просто им выпала иная доля – воевать не за Родину, а с самим собой. Это трудное испытание, которое им суждено пройти.

    Между войной и сумой – не очень большая разница. Герой, защищающий свой народ, чист перед своей совестью, перед своим народом. Мятущаяся душа блудного сына через страдание очищается. Или, как гласит древняя мусульманская истина, «война с неприятелем на поле боя – это малый джихад. Большой джихад – это война с самим собой, со своими пороками и страстями. Джихад сердца». Думаю, именно его обречены переживать многие уехавшие русские. Блудные дети России.

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