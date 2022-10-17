В Госдуме рассказали, что вернет на родину уехавших из-за мобилизации

Депутат Метелев рассказал, что ждет покинувших страну россиян в случае возвращения

Региональные власти, в частности в Москве, должны задуматься над тем, как стимулировать теперь возвращение домой наиболее талантливых айтишников, ученых и других ценных специалистов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Метелев, комментируя завершение мероприятий по мобилизации в Москве.

«Большинство из тех, кто уехал из России из-за мобилизации, рассчитывали на временный отъезд. Основной причиной служило то, что люди испугались беспорядочной рассылки повесток, несоблюдения военкоматами указа президента. Многие не понимали, попадут ли они под мобилизацию, поэтому приняли такое решение. Сейчас мероприятия в столице уже завершены, поэтому, я уверен, что многие москвичи начнут возвращаться», – считает глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Все-таки Россия – это их страна, здесь ждут родные и друзья. В любой другой стране ты всегда будешь чужим. Вместе с тем жизнь в странах, куда уехала значительная часть россиян, стала в разы дороже, что бьет по кошельку», – отметил собеседник.

«Что касается реакции государства, то, безусловно, никто не будет наказывать возвращающихся, поскольку они не нарушали закон. Их жизнь на родине ни в коем случае не станет хуже. Все те возможности, которые сегодня есть у граждан России, в том числе у молодых, должны привлечь их домой», – полагает парламентарий.

«Специальных официальных мероприятий для возвращения в Россию тех, кто уехал из-за мобилизации, пока не планируется. Но вообще, я считаю, самых способных айтишников, талантливых ученых и других специалистов нужно выискивать и мотивировать возвращаться», – подчеркнул Метелев. «Скажем, региональные власти могут и должны мотивировать возвращаться своих жителей, особенно когда у них, как и в Москве, завершится процесс мобилизации», – добавил депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, явка по мобилизационным повесткам более не требуется. Позднее военный комиссар города, полковник Максим Локтев подтвердил, что в понедельник в Москве остановили свою работу пункты сбора по приему мобилизационных ресурсов, все мероприятия частичной мобилизации завершены.

Кроме того, об аналогичных мерах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что задача Минобороны выполнена, «вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат».

Президент Владимир Путин в пятницу призвал не давать «эмоциональные оценки» россиянам, решившим уехать из страны, и призвал рассматривать каждый случай отдельно. Он напомнил, что причины для отъезда у людей могут быть разные.