Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве

Процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Явка по мобилизационным повесткам более не требуется.

Пункты сбора призванных в рамках мобилизации будут закрыты 17 октября 2022 года в 14.00. Также все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, написал Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч жителей города, однако выполнение задачи по мобилизации стало возможным благодаря ответственности москвичей.

Собянин отметил, что власти столицы будут оказывать прямое содействие министерству обороны в материально-техническом обеспечении. Совместно с властями региона, куда отправились мобилизованные москвичи, столичные власти будут содействовать улучшению быта в воинских частях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.