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Путин назвал сроки проведения частичной мобилизации
Президент России Путин заявил, что новые предложения от Минобороны по мобилизации не планируются
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненые и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международным олигархическим интернационалом».
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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили звание Героя России за успехи в СВО
Разработчик оружия рассказал о присвоении участнику СВО на Украине с винтовкой «Сумрак» звания Героя России
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Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.
В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.
Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше трех тысяч метров.
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От взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области после обстрела ВСУ погибли люди
После обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие, сообщает СК.
По информации Telegram-канала ведомства, из-за обстрела подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Уточняется, что среди погибших есть сотрудники Росгвардии.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела российского региона.
Также появилась информация, что российской системой ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. Обошлось без пострадавших.
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Военкор рассказал об усилении российской обороны в Херсонской области
Военкор Сапоньков оценил военную обстановку в Херсонской области
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В Херсонской области усилен российская военная группировка, а последние массированные и точные ракетные удары по подконтрольной киевским властям территории повысили боевой дух подразделений, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Роман Сапоньков.
«Обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет. За последние сутки я лично слышал всего один «прилет». Позже узнал, что прошлой ночью из шести запущенных ракет пять было сбито нашей ПВО. И лишь одна ударила в районе Антоновского моста», – рассказал военкор Роман Сапоньков, который находится в зоне спецоперации.
Несмотря на это затишье глава Херсонской области Владимир Сальдо из предосторожности предложил организовать для желающих возможность на время выехать в другие регионы России. «Администрация области адекватно оценивает обстановку, понимает, что противник при штурме может и будет наносить массированные артиллерийские удары», – заметил военкор.
В то же время в регионе усиливается группировка российских войск. «Количество бронетехники и наших военных увеличивается. Российские подразделения находятся в полной боеготовности», – отметил собеседник. Последние массированные ракетные удары по Украине и объявление мобилизации, по его словам, «сильно приободрили и наши войска, и пророссийское население, которого в Херсонской области большинство», добавил военкор.
В четверг глава Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в конце сентября жители области подтвердили на референдуме желание войти в состав Российской Федерации и «восстановить историческую справедливость».
«Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города и села Херсонской области: Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань, Чернобаевка. Эти удары наносят серьезный ущерб нашим мирным жителям, потому что цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки. В связи с этим руководством Херсонской области принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и учебы херсонских семей. Это касается как жителей правобережья, так и всех остальных желающих», – сказал Сальдо.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило помочь в организации выезда. Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
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Минобороны сообщило об освобождении из плена 20 российских солдат
После переговоров по обмену с Украины возвратили 20 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны уточнили, что 20 российских военнослужащих удалось вернуть после переговорного процесса по обмену, сейчас всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, кроме того, военные пройдут лечение и реабилитацию, говорится в Telegram-канале ведомства.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной.
Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
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В СПЧ сообщили о случае задержания москвича во время «облавы» на уклонистов
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудника МГТС задержали около станции метро во время «облавы» на уклонистов
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Сотрудник МГТС и его руководитель обратились к члену Совета по правам человека (СПЧ) по поводу задержания сотрудника компании во время «облавы» на уклонистов около станции метро Щелковская. Кабанов призвал ответственных за мобилизацию не действовать такими методами.
Работник МГТС рассказал, что около станции «хватали всех» и требовали справку о наличии брони от мобилизации.
Кабанов в своем Telegram обратился к ответственным за мобилизацию лицам и назвал «облаву» беззаконием. Он признался, что изначально думал о том, что истории про «облавы» – фейк, однако позже ему сообщили о таких случаях знакомые люди.
Он намерен просить главу СПЧ обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки.
В свою очередь лава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал проверять каждый подобный сигнал, а действям должностных лиц, которые организовали «облавы», необходимо дать правовую оценку Telegram.
Ранее СК запустил горячую линию для участников спецоперации на Украине, мобилизованных и членов их семей.
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ВСУ разрушили таможенный пункт в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ таможенного пункта в Шебекино
ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино, пограничный переход практически разрушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что в результате обстрела таможенного пункта пропуска в Шебекино жертв и пострадавших нет. По словам Гладкова, повреждения у пограничного перехода такие, что он, можно сказать, практически перестал существовать.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Решение об отсрочке от мобилизации отцов троих детей доведено до военкоматов
Депутат ГД Картаполов: Решение об отсрочке от частичной мобилизации для родителей троих детей доведено до военкоматов
Решение об отсрочке от частичной мобилизации для родителей троих и более детей в возрасте до 16 лет принято и доведено до военных комиссариатов, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Как сообщил Картаполов, Госдума проработала с Министерством обороны России вопрос отсрочки от частичной мобилизации лицам, имеющим троих и более детей не старше 16 лет, передает ТАСС. По словам депутата, решение доведено до военкоматов.
Между тем замминистра просвещения Андрей Корнеев сообщил, что Минпросвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей. Он уточнил, что речь идет обо всех подпадающих под критерии частичной мобилизации педагогических работниках.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о нескольких ошибочных случаев призыва по частичной мобилизации, у одного из военнослужащих умерла жена и на иждивении осталось трое детей, у другого обнаружили сразу несколько хронических заболеваний.
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Началась встреча лидеров стран СНГ с участием Путина
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане
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Первая встреча проходит в узком составе, участие в ней принимают только сами лидеры, в том числе президент Владимир Путин.
Уточняется, что главными темами для обсуждения станут взаимодействие стран в политике, экономике, гуманитарной сфере, сфере безопасности и торгово-инвестиционных отношений, передает ТАСС.
Планируется, что позднее заседание лидеров государств СНГ пройдет в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите «Россия – Центральная Азия».
В данный момент в Астане встретились министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Так, участники встречи смогут принять решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Также ожидается, что по итогам переговоров будет создана международная организация по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ.
Помимо прочего, участники встречи будут стремиться к договоренности о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ.
Накануне глава российского государства присутствовал на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также Путин провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
В Совфеде предупредили о незаконности «облав» на призывников
Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полиции на призывников
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Полицейские повальные «облавы» на призывников нарушают закон, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Он пояснил в своем Telegram-канале, что полицейские могут доставить в военкомат только конкретного призывника или мобилизованного, на которого есть письменный запрос из военкомата.
Вся работа с гражданами по теме призыва и мобилизации является адресной, пояснил сенатор. Он объяснил, что военкомы не имеют прав действовать в отношении неопределенного круга лиц.
Кроме того, органы полиции могут подключиться к вопросам призыва на военную службу исключительно после поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или при розыске уклонистов.
Полицейские также могут вручать направление в военкомат для постановки на воинский учет лицам, которые не состоят на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете. Клишас пояснил, что применять такой же инструмент для граждан, пребывающих в запасе, излишне.
Он также напомнил, что по закону повестка может быть вручена гражданину сотрудниками военкомата лично или по месту работы (учебы). При этом полиция или ГИБДД вручать повестку не могут.
Клишас подчеркнул, что «нельзя всех без разбора хватать на улице», а уже после в военкомате разбираться, соответствует ли человек критериям мобилизации. «И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», – заключил сенатор.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудник МГТС был задержан возле станции метро в Москве во время «облавы» на уклонистов.
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Власти Петербурга объяснили облавы на резервистов у подъездов
В Петербурге резервистов останавливают прямо у парадных их собственных домов, мужчинам раздают повестки после уточнения личных данных, пишут СМИ.
В администрации Калининского района подтвердили, что «проводятся мероприятия по частичной мобилизации граждан и призыву на военную службу», в том числе с участием местных чиновников.
В подъездах на первых этажах многоквартирных домов работают группы оповещения, сообщает издание «Деловой Петербург».
В администрации уточнили, что мероприятия проводят «с учетом необходимости уточнения данных». Это решили провести после того, как получившие повестки жители Калининского района не явились в военный комиссариат. Им вручили повторные повестки.
Отмечается, что выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают.
Так, патруль заметили в ЖК на Кушелевской дороге, на проспекте Культуры и жители дома на Кондратьевском проспекте, 68, корпус 4.