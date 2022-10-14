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Путин призвал не давать оценок уезжающим из России
Президент Путин заявил, что не нужно давать эмоциональных оценок уезжающим из страны
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Необходимо давать не эмоциональные, а юридические оценки россиянам, решившим уехать из страны, при этом надо рассматривать каждый случай отдельно, заявил президент Владимир Путин.
Он заявил, что необходимо в каждом конкретном случае давать не эмоциональную, а правовую оценку уезжающим, передает ТАСС. Президент пояснил, что причины для отъезда у людей могут быть разные.
По его словам, кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, что ждет уехавших и не уехавших из страны россиян.
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Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Путин: Россия приостановит зерновую сделку, если выяснится ее использование для теракта
Россия приостановит зерновую сделку, если выяснится, что взрывчатку для Крымского моста везли по морю
ФСБ констатировала, что взрывчатка, использованная для подрыва Крымского моста, была доставлена морским путем из Одессы, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что пока нельзя точно сказать, использовался ли для транспортировки взрывчатки зерновоз, передает РИА «Новости».
При этом Путин предупредил, что если выяснится, что груз был доставлен зерновозом, то это поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров в рамках зерновой сделки.
Напомним, ФСБ рассказала об организации теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, маршрут взрывчатки прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе, после этого был направлен в грузинский порт Поти, а затем в Армению. 4 октября он был переправлен через пункт пропуска «Верхний Ларс».
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Началась встреча лидеров стран СНГ с участием Путина
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане
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Первая встреча проходит в узком составе, участие в ней принимают только сами лидеры, в том числе президент Владимир Путин.
Уточняется, что главными темами для обсуждения станут взаимодействие стран в политике, экономике, гуманитарной сфере, сфере безопасности и торгово-инвестиционных отношений, передает ТАСС.
Планируется, что позднее заседание лидеров государств СНГ пройдет в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите «Россия – Центральная Азия».
В данный момент в Астане встретились министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Так, участники встречи смогут принять решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Также ожидается, что по итогам переговоров будет создана международная организация по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ.
Помимо прочего, участники встречи будут стремиться к договоренности о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ.
Накануне глава российского государства присутствовал на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также Путин провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Путин объяснил смысл мобилизации
Президент Владимир Путин: Охранять более 1 тыс. километров линии соприкосновения с Украиной контрактниками невозможно
Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, линия соприкосновения с ВСУ составляет 1,1 тыс. километров, поэтому держать ее только силами контрактников, которые к тому же участвуют в наступательных операциях, невозможно, передает РИА «Новости». Президент России отметил, что мобилизация связана именно с этим.
Ранее в ходе общения с журналистами после визита в Казахстан Путин отметил, что Россия поднимает карты и документы, чтобы вместе с Таджикистаном и Киргизией найти решение по вопросу поиска точной границы.
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Путин предложил спросить у Байдена, готов ли он к переговорам с Россией
Президент Путин предложил спросить у Байдена, готов ли он к переговорам с Россией
Надо задать вопрос президенту США Джо Байдену, готов ли он к переговорам с Россией на саммите G20, но пока для них платформы нет, заявил российский лидер Владимир Путин во время общения с журналистами после визита в Казахстан.
По словам Путина, он не видит необходимости, также пока нет платформы для каких-то переговоров. Он добавил, что вопрос его поездки на саммит G20 окончательно еще не решен. Но он заявил об участии в нем делегации из России, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее в Кремле заявляли, что формат участия России в саммите G20 пока не определен.
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Путин и Лукашенко провели беседу на саммите СНГ
Президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели «переговоры на ногах» на саммите СНГ
Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорили на ногах отдельно во время проведения саммита СНГ в Астане.
Уточняется, что Путин кратко пообщался с Лукашенко и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав стран-участниц СНГ, передает ТАСС.
Беседа Путина и Лукашенко произошла в момент, когда лидеры государств направлялись на совместную церемонию фотографирования. С Токаевым же Путин кратко пообщался, когда лидеры уже стояли перед фотокамерами.
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане.
Путин заявил о попытках помешать связям России и стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне нарушить связи России и стран Центральной Азии
Извне осуществляются попытки помешать сотрудничеству России и стран Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия-Центральная Азия».
Глава государства отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны Центральной Азии подключились к российским программам импортозамещения, передает ТАСС.
Он пояснил, что к активизации взаимодействия подталкивает усложняющаяся ситуация в мире и регионе, поскольку происходят попытки нарушить тесное взаимодействие между государствами Центральной Азии и России в различных сферах. Путин призвал к скоординированным совместным шагам по наращиванию союзничества и стратегического партнерства, а также повышению устойчивости экономик.
Глава государства также подтвердил готовность России к укреплению многосторонней кооперации с со странами региона, в том числе к участию в создании новых производственно-сбытовых цепочек и обеспечению стабильного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических путей.
Россия, добавил президент, готова оказать содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. Также он отметил, что Россия и эти страны уходят в экономических отношениях от нецелесообразного участия западных операторов и компаний во взаиморасчетах.
Путин предложил Германии определить, что важнее для нее: интересы народа или НАТО
Президент России Путин заявил, что Германии нужно определить, важнее для нее интересы народа или НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна определить, что сейчас для важнее: обеспечение национальных интересов или выполнение обязательств перед НАТО.
«Они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов», – передает ТАСС его слова.
По словам Путина, за эту ошибку правительства ФРГ расплачиваются бизнес, экономика, граждане, так как это имеет экономические последствия для Европы в целом.
Ранее Шольц сообщал, что ФРГ поставит на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, а также часть системы ПВО.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецоперация России на Украине является «широким крестовым походом против либеральной демократии».
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Путин пригласил коллег в Петербург на неформальный саммит СНГ
Президент России Путин пригласил коллег на неформальный саммит СНГ в Петербурге
Президент России Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге.
Путин поблагодарил за поддержку российской инициативы об объявлении Петербурга культурной столицей в 2023 году. «Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу», – передает ТАСС слова Путина на саммите СНГ в пятницу. «Я вас с удовольствием всех приглашаю», – обратился российский лидер к руководителям стран СНГ.
По словам Путина, страны СНГ предпринимают энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.
«Активизирована совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета. В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты», – сказал он.
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Астане, заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.
Путин заявил о неготовности Киева к переговорам
Президент России Путин: У Украины пропало желание вести переговоры, как только войска РФ отошли от Киева
У украинских властей нет желания проводить переговоры после того, как российские военные отошли от Киева, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что киевские власти все время говорили о том, что хотят переговоров и вроде как просили этого, а сейчас приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры, передает ТАСС.
Путин также добавил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам – и если Киев созреет, будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
По его словам, как только российские войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
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Путин пообещал поддержку в создании при СНГ организации по продвижению русского языка
Президент Путин заверил в максимальном содействии при создании организации по продвижению русского языка под эгидой СНГ
Москва окажет все возможное при содействии в создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ, заявил глава государства Владимир Путин.
По его словам, новый старт с новым интересным проектом придется как раз на 2023 год, в то время как в декабре 2020 года лидеры объединения приняли решение об объявлении этого года в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Будет оказано максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы, передает ТАСС.
Кроме того, Путин призвал по максимуму использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве СНГ, так как «надо стремиться к тому, чтобы искать выходы на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать».
Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.
Путин заявил о правильных и своевременных действиях России на Украине
Президент Владимир Путин: Происходящее сейчас малоприятно, но Россия получила бы то же, но в худших условиях
Происходящее сегодня на украинской территории – малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы «все то же самое, только в худших для нас условиях», заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«Вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные», – ответил глава государства на вопрос, не жалеет ли он о чем-то, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. «Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось закрыть и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы», – добавил глава государства.
Ранее глава государства заявил, что у Украины пропало желание проводить переговоры после того, как российские военные отошли от Киева.
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Путин предложил объявить 2025-й годом единства в борьбе с нацизмом в СНГ
Президент России Владимир Путин предложил объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин выступил с идеей объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом.
Путин предложил обсудить возможность объявить 2025-й годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а кроме того и годом мира и единства в борьбе с нацизмом, передает ТАСС слова Путина на саммите Содружества в Астане.
Как пояснил российский лидер, тем самым страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.
Путин: Не имеющим выхода к океану странам Центральной Азии очень интересна Россия
Президент Владимир Путин заявил, что для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия
России в данный момент интересно сотрудничество со странами Центральной Азии, так же как и странам, не имеющим выхода к океану, интересна Россия, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, такое сотрудничество в многостороннем центральноазиатском контексте выгодно для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно, передает РИА «Новости».
Также одной из причин Путин назвал растущие объемы торговли и развитие новых логистических цепочек.
Глава государства добавил, что в данный момент Россия «смотрит, как реанимировать некоторые заброшенные в дальний ящик проекты», к тому же теперь это можно сделать на «совершенно новой технологической базе и в странах Центральной Азии».
При этом ранее российский лидер указал на попытки помешать сотрудничеству России и стран Центральной Азии извне.